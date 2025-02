Procès des geôliers de Daech : Nemmouche admet le djihad en Syrie mais nie les séquestrations

Glaçant, loquace. Volubile, même. Mehdi Nemmouche, muet durant la procédure qui a duré 10 ans, a enfin décidé de parler, hier, au procès des geôliers de Daech. Se considérant « citoyen du monde », estimant de son devoir « de secourir les opprimés », il a avoué avoir rejoint en 2012 les organisations terroristes en Syrie mais n’endosse pas le rôle de bourreau qui a torturé des otages, dont les quatre journalistes français.

Étrange sentiment, au terme de quelque huit heures de débats nourris, et souvent épuisants. L’homme plutôt fluet, vêtu d’un pull islandais blanc, a un visage lisse, presque figé, un air tantôt effrayant, tantôt jovial, comme lorsqu’il sourit au journaliste Didier François qui pourrait être son « otage favori ». Mais ce dernier, même s’il est sûr d’avoir été gardé et torturé par Mehdi Nemmouche, ne peut être le préféré puisque l’accusé nie avoir, ne serait-ce qu’un jour, séquestré des Occidentaux et ressortissants de pays alliés. « J’étais un combattant », dit Nemmouche qui, pour la première fois, accepte de revisiter son parcours de terroriste.

La cour d’assises spécialement composée de Paris juge depuis lundi 17 février cinq accusés – deux en leur absence et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt – de crimes commis en Syrie (voir notre encadré « Repères » sur le contexte, les charges retenues et les victimes), et elle a consacré l’audience de ce jeudi à l’interrogatoire du principal suspect. Lequel, « à l’isolement depuis 11 ans, répondra à tous ceux qui le veulent », indique en préambule son défenseur, Me Francis Vuillemin.

Effectivement, il va répondre à tous, et même profiter à plein de la tribune qui lui est offerte pour rattraper le temps perdu. Curieuse sensation, oui, car l’homme est cultivé et non dénué d’humour. Mais terrifiant.

« Quand la liberté est attaquée, il faut la défendre ! »

Mehdi Nemmouche se révèle donc aussi glacial que volubile, le débit est si rapide qu’il faut le freiner, mais voilà qu’il est lancé et trace sa route. La Syrie ? « Oui, j’ai rejoint Jabhat al-Nosra le 31 décembre 2012, France Info avait parlé d’eux », convient-il, badin, détaillant son parcours : le Liban, la Turquie, l’arrivée parmi les djihadistes salafistes. Toutefois, précise-t-il, s’il est parti « sur un coup de tête » avec 8 000 € en poche, il a vite estimé que sa place était parmi les combattants qui luttaient contre Bachar el-Assad, président maintenant réfugié en Russie. Son engagement, il le justifie par l’action de l’envahisseur américain, « les civils innocents tués , l’exemple des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, la répression française en Algérie. Il effectue un détour par l’Indochine, évoque son grand-père qui était à Hô Chi Minh, comme « celui de Didier François, je crois ». À propos des Anglo-Saxons qu’il pilonne d’un débit de mitraillette, il se tourne vers la famille britannique de David Haines, otage décapité, assise dans la salle, et cite les parents absents de James Foley, décapité ; Nemmouche n’entend froisser personne.

La rhétorique est bien huilé, on l’entend à chacun des procès de terroristes. « Quand la liberté est attaquée, il faut la défendre ! », reprend l’accusé en transe extatique, index en l’air, moulinets du bras droit, face au président Laurent Raviot, d’une patience à toute épreuve. Il écoute l’homme isolé en détention, l’assassin condamné pour l’attentat au Musée juif de Bruxelles en 2014, qui digresse – « si les Japonais étaient envahis, j’irais » –, aussi les Hmong du Laos « mais je ne connais pas de Hmong », les Palestiniens. « Je me considère comme apatride, je suis un citoyen du monde », conclut-il (il n’est pas encore 11 heures).

Du « Secret défense » aux répliques de Jean Gabin

Mehdi Nemmouche est volontiers prolixe, cependant, attention, il est hors de question d’apparaître en bourreau qui arrachait des ongles, électrifiait, lynchait, pendait par les bras. Il admet avoir tué des Syriens, « pas assez, sinon la guerre aurait fini plus tôt », mais jamais il n’a touché un innocent. On l’a dit antisémite après la tuerie au Musée juif ? « C’est faux. » Du reste sa kounya n’était pas Abou Omar : « C’était Abou Daniel, le prophète [de la Bible hébraïque] jeté dans la fosse aux lions. Ça vous étonne, hein ? Je pense avoir été le seul Abou Daniel en Syrie », précise-t-il, rigolard.

Les Juifs exécutés à Bruxelles ? « Secret défense » – comprendre : ce n’est pas lui, le condamné à perpétuité sur un malentendu. Son adoration pour Mohamed Merah, l’assassin de Toulouse et Montauban qui a exécuté sept personnes, dont trois enfants juifs ? « Faux ! Je suis un enfant de la DDASS, je ne cautionne pas ça. Je sacralise l’enfance ! » Seule obsession concédée : les Bosniaques écrasés par les Serbes entre 1992 et 1995 : le génocide des musulmans à Srebrenica l’a marqué.

À toutes les questions qui le rapprochent des otages Nicolas Henin, Didier François, Edouard Elias assis face à lui (Pierre Torres est absent), il répond d’une pirouette ou d’un « secret défense ». Il cite Napoléon quand Laurent Raviot insiste – « la meilleure pédagogie est la répétition », secret défense, donc –, paraphrase Jean Gabin dans « Deux Hommes dans la ville » : « À force de chercher un coupable, on finit par le trouver. »

Guerrier, oui, « terroriste si vous voulez, j’en suis un au regard de la loi », ni geôlier ni bourreau. Ainsi soit-il, ce jeudi 27 février. Sa logorrhée peut cependant l’avoir trahi : Didier François n’a-t-il pas reconnu la voix de ce tortionnaire « trop bavard » qui « les faisait chier des heures » ?

On verra, ce vendredi, comment il réagira aux confrontations prévues avec les otages.

À 16h45, Nemmouche a un peu perdu de sa superbe : la cour a projeté des vidéos où il est identifié dans les sous-sols de l’hôpital ophtalmologique à Alep, occupé à garder des Syriens. Il a chaussé sa fine paire de lunettes, a observé et assené : « Je ne comprends pas qu’on trouve une ressemblance avec moi. Ce n’est pas moi, je suis formel ! »

Il a dû se rassoir, et a paru soudain aussi blanc que son pull islandais.