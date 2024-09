Report du lancement Apple Intelligence, coup de frein dans l’innovation, la réglementation européenne en cause…

V – Une offre innovante réduite pour l’Europe et un partenariat avec OpenAI controversé

Les récentes annonces d’Apple en matière d’IA générative, notamment dans la refonte complète de l’application Siri, attisent les préoccupations du régulateur européen. En effet, en s’alliant à ChatGPT d’OpenAI pour traiter certains prompts, Apple écorne son image de protecteur de la vie privée en s’appuyant sur des solutions tierces et externalisées pour le traitement des données des utilisateurs.

En effet, rappelons qu’Apple a toujours œuvré pour véhiculer une image de champion de la sécurité en misant sur des environnements fermés et contrôlés, notamment pour y limiter le risque d’introduction de virus ou malware. Avec l’évolution des technologies, Apple s’est tourné depuis lors vers le cloud, s’exposant à un risque plus fort de vulnérabilité face aux cyberattaques et ce malgré la mise en place d’un dispositif sécuritaire élevé.

Le partenariat avec OpenAI est d’autant plus préoccupant que l’intégration au modèle ChatGPT portera sur des données d’utilisateurs d’iPhone et de ses applications grand public. Ces données serviront encore à alimenter le modèle d’IA, au risque pour l’utilisateur d’atteinte à sa vie privée, à la confidentialité de ses données ou encore des droits d’auteur de tiers, ce qui suscite bien des controverses.

Et, à ce jour, OpenAI ne propose pas de garanties suffisantes pour limiter ces risques.

En outre, le risque de biais et d’hallucinations demeure important dans le développement de l’IA générative. La question de la responsabilité se pose et des garanties de la chaîne d’approvisionnement doivent encore être apportées.

Ces préoccupations reflètent la volonté du Parlement européen de trouver un équilibre entre l’innovation dans le domaine du numérique et la protection des droits fondamentaux des citoyens. C’est d’ailleurs en ce sens que l’IA Act4 a été bâti selon une approche destinée à favoriser l’innovation tout en cadrant le risque lié à l’émergence de cette révolution technologique.

En conclusion, le report du lancement d’Apple Intelligence dans l’Union européenne reflète les tensions persistantes entre le géant technologique et les régulateurs européens. La décision d’Apple de reporter ses nouvelles offres pour le marché européen soulève des questions sur la stratégie de l’entreprise face aux nouvelles régulations. Les pressions exercées par la Commission européenne, au regard des pratiques anticoncurrentielles d’Apple, témoignent de la volonté de l’UE de garantir un marché numérique équitable. Ce contexte complexe met en lumière les défis auxquels Apple doit faire face pour concilier innovation technologique et conformité réglementaire, tout en préservant son modèle économique et sa position de leader sur le marché. Le partenariat controversé avec OpenAI, malgré ses promesses d’innovation, suscite également des préoccupations quant à la protection des données et des droits des utilisateurs.

La suite de ce bras de fer entre Apple et les autorités européennes sera déterminante pour l’avenir de la régulation du marché numérique et du développement de l’IA en Europe.