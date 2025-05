Violation du RGPD : l’« entreprise » comme unité économique, une définition déterminante dans le calcul de l’amende administrative prévue par l’article 83 du RGPD

Le terme « entreprise » mentionné à l’article 83, § 4-6, du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, correspond à la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du TFUE, de sorte que, lorsqu’une amende pour violation dudit règlement est imposée à un responsable du traitement de données à caractère personnel, qui est ou fait partie d’une entreprise, le montant maximal de l’amende est déterminé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise. La notion d’« entreprise » doit également être prise en compte afin d’apprécier la capacité économique réelle ou matérielle du destinataire de l’amende et ainsi vérifier si l’amende est à la fois effective, proportionnée et dissuasive.

CJUE, 13 févr. 2025, no C-383/23, ILVA

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 13 février dernier un arrêt remarqué1, apportant une clarification quant à la notion d’entreprise figurant à l’article 83, § 4-6, du RGPD qui prévoit les conditions dans lesquelles les amendes administratives peuvent être infligées en cas de violation du règlement. Cet arrêt a pour objet de répondre à une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale danoise, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), dans le cadre d’une procédure pénale engagée par le ministère public danois contre la société ILVA A/S.

ILVA est une chaîne de magasins de meubles appartenant au groupe Lars Larsen Group et est poursuivie devant les juridictions danoises pour manquements aux obligations de conservation des données à caractère personnel prévues par le RGPD. Dans ce cadre, le ministère public a requis l’imposition d’une amende à ILVA. Seulement, le ministère public a calculé le montant maximal de cette amende non pas sur le chiffre d’affaires d’ILVA mais sur celui du groupe Lars Larsen Group. Le tribunal de première instance danois a déclaré ILVA coupable des faits qui lui étaient reprochés, il a néanmoins considéré par un jugement du 12 février 2021 que seul le chiffre d’affaires d’ILVA devait être pris en compte et non celui du groupe. Le ministère public a alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark). Il soutient qu’au regard du considérant 150 du RGPD le terme « entreprise » utilisé par l’article 83, § 4-6, du RGPD doit être interprété à la lumière des articles 101 et 102 du TFUE dont la jurisprudence prévoit que le terme d’« entreprise » vise une unité économique, et que par conséquent c’est bien le chiffre d’affaires du groupe qui doit servir de base de calcul pour déterminer le montant maximal de l’amende. ILVA défend que les poursuites n’étant engagées que contre elle, et non contre la société mère Lars Larsen Group, c’est bien le chiffre d’affaires d’ILVA qui doit servir de base de calcul pour fixer le montant maximal de l’amende. Estimant que la réponse n’est pas clairement énoncée par le RGPD, le Vestre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1) Le terme “entreprise” figurant à l’article 83, § 4-6, du [RGPD] doit-il être compris comme une entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE, lus en combinaison avec le considérant 150 du [RGPD], et de la jurisprudence de la Cour dans le domaine du droit de la concurrence de l’Union, en ce sens que le terme “entreprise” couvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de la manière dont elle est financée ? 2) Si la réponse à la première question est affirmative : l’article 83, § 4-6, du [RGPD] doit-il être interprété en ce sens que, lors de l’imposition d’une amende à une entreprise, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires annuel total de l’entité économique dont l’entreprise fait partie, ou bien seulement le chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise elle-même ? ».

La Cour a répondu par l’affirmative en déclarant que le terme « entreprise » figurant à l’article 83, § 4-6 du RGPD correspondait à la notion d’« entreprise » des articles 101 et 102 du TFUE entendue comme une entité économique ; et que par conséquent le montant maximal de l’amende devait être déterminé non pas au regard du chiffre d’affaires du responsable de traitement mais « sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise ».

Cette décision énonce là une solution inédite. En premier lieu car elle affirme dans la solution de l’arrêt que la notion d’entreprise de l’article 83 du RGPD est identique à celle des dispositions 101 et 102 du TFUE, ce qui implique que son interprétation doit être faite à la lumière de la jurisprudence desdites dispositions, selon lesquelles l’entreprise doit être entendue comme une unité économique (I). En second lieu car elle déclare pour la première fois que, en déduction, le montant maximal de la sanction doit être calculé sur le chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du groupe et non sur celui de la filiale (II).

I – L’entreprise au sens du RGPD : une notion empruntée au droit de la concurrence européen Pour connaître le sens de la notion d’« entreprise » telle qu’énoncée dans l’article 83, § 4-6, du RGPD, la Cour se tourne d’une part vers le RGPD lui-même, avant, d’autre part, de solliciter la jurisprudence étayée des articles 101 et 102 qui ont permis au fil des années d’affiner la notion. A – La lettre du RGPD comme point de départ de la notion d’« entreprise » Comme tout commentaire, il convient avant tout de s’intéresser au visa de l’arrêt du 13 février 2025. Plus qu’une règle méthodologique enseignée aux étudiants de première année, c’est l’essence même d’un droit issu d’une tradition civiliste tel que le droit européen : il convient de s’intéresser à ce que dit le texte avant de s’intéresser à ce que dit le juge. Au visa de la présente décision, se trouve : l’article 5 du RGPD qui établit les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel ; l’article 6 qui détermine les conditions dans lesquelles le traitement des données personnelles est considéré par le règlement comme licite ; l’article 58 qui énonce les pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle pour leur permettre de garantir la bonne application du texte et qui prévoit notamment en son paragraphe 2. i. que chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d’« imposer une amende administrative en application de l’article 83 » ; et enfin le fameux article 83 qui précise les conditions selon lesquelles les amendes administratives doivent être imposées. Pour connaître les modalités d’imposition de cette amende il faut donc se tourner vers cet article 83, objet de toutes les exégèses. Le terme d’entreprise apparaît pour la première fois en son paragraphe 4 : « Les violations des dispositions suivantes font l’objet (…) d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 10 000 000 [d’euros] ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ». Dans une acception analogue on le retrouve au paragraphe 5 : « Les violations des dispositions suivantes font l’objet (…) d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 [d’euros] ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent » et au paragraphe 6 : « Le non-respect d’une injonction émise par l’autorité de contrôle en vertu de l’article 58, paragraphe 2, fait l’objet (…) d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 [d’euros] ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ». Il apparaît ainsi que l’article 83, en lui-même, ne fournit aucune indication quant au sens du terme « entreprise » tel qu’il ressort de ladite disposition. Il convient dès lors de se tourner vers les considérants, dont l’une des fonctions est précisément d’éclairer la signification des dispositions qu’ils accompagnent. Le considérant n° 150 est celui qui vient préciser ce que le législateur européen a voulu signifier par le terme « entreprise » figurant à l’article 83. Il précise que : « Lorsque des amendes administratives sont imposées à une entreprise, ce terme doit, à cette fin, être compris comme une entreprise conformément aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Cette phrase constitue le point de départ de l’interprétation de l’article 83. Elle oriente le juge européen vers le droit de la concurrence dont la jurisprudence des articles 101 et 102 du TFUE a façonné la notion d’entreprise. B – La construction jurisprudentielle de la notion d’entreprise à partir des articles 101 et 102 du TFUE En droit de la concurrence européen, la question qui entoure la notion d’entreprise a plus de 50 ans. En effet, nombre de décisions ont été rendues au visa des articles 101 et 102 du TFUE, et avant eux au visa des articles 81 et 82 du Traité de Rome dans sa version consolidée de 1997, eux-mêmes issus des articles 85 et 86 du Traité de Rome de 1957. Ces jurisprudences ont donc permis au fil des années de préciser la notion. L’article 101 débute par les termes suivants : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises » tandis que l’article 102 énonce : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante ». Une première question mérite d’être posée : pourquoi le législateur européen a-t-il fait le choix terminologique de retenir la notion d’« entreprise » et non celle de « société » ou de « personne morale » ? Cette préférence pour la notion économique d’entreprise plutôt que pour la notion juridique de société ou de personne morale s’explique par une considération fonctionnelle2, à savoir la volonté de ne pas limiter le champ d’application du texte à une société ou une personne morale précisément identifiée3. L’entreprise étant un concept économique aux critères généraux, il laisse une grande marge d’appréciation aux autorités et aux juges leur permettant d’adapter le concept dans un but d’effectivité du droit de la concurrence4. Cependant, comme toute construction jurisprudentielle, cette flexibilité comporte un revers : le risque de favoriser une certaine insécurité juridique. La seconde question porte sur le contenu de la définition que la jurisprudence européenne a progressivement façonnée autour de la notion d’entreprise. Bien que la notion d’entreprise ne soit pas définie dans les textes, il n’en reste pas moins que la construction jurisprudentielle dont elle est issue est d’une solidité remarquable. Déjà en 1972, dans l’affaire des matières colorantes, la Cour soutenait qu’il pouvait exister une unité économique entre une société mère et sa filiale, permettant d’appliquer les règles de concurrence à la société mère en vertu d’une unité de comportement qui découlerait de l’unité économique5. C’est à l’occasion de l’arrêt Hydrotherm que cette notion d’unité économique a été explicitement utilisée et développée par la Cour pour définir l’entreprise : « La notion d’entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales »6. Autrement dit, dès lors qu’il existe une unité économique entre plusieurs personnes, celle-ci est qualifiée d’« entreprise », ce qui permet d’appliquer à cette dernière les dispositions qui y font référence. Il convient néanmoins de rappeler que cette entité économique qu’est l’entreprise ne constitue nullement une entité juridique7, de sorte que l’action en justice ne peut être engagée qu’envers une des entités juridiques qui composent l’entreprise (société mère, filiale)8. Ainsi, après l’arrêt Hydrotherm ayant établi la première composante de la définition de l’entreprise, la Cour, dans l’arrêt Höfner de 1991, va enrichir cette définition en affirmant que, « dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »9. Aujourd’hui c’est la combinaison des éléments de définition apportés tant par l’arrêt Hydrotherm que par l’arrêt Höfner qui permet de définir avec précision la notion d’entreprise10 figurant aux articles 101 et 102 du TFUE, et que le juge européen a choisi de transposer à la notion d’entreprise prévue à l’article 83 du RGPD11.