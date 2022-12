La notion de faculté au cœur de la définition du droit souple

Pour une actualisation de la notion de soft law à partir de sa dimension actionnelle

Le signifié précédant généralement le signifiant, le droit souple désigne un phénomène qui s’est manifesté avant même l’apparition de l’expression : l’existence et la prolifération des normes peu ou pas obligatoires et peu ou pas contraignantes. Dans son entreprise de conceptualisation des phénomènes juridiques, la doctrine a aussitôt proposé des définitions de ce phénomène. L’une d’entre elles a reçu, plus que les autres, l’adhésion de la communauté des juristes. Elle conçoit le droit souple à partir de ses caractères, c’est–à–dire comme un droit doux ou mou. Malgré les qualités de clarté qu’elle recèle, cette définition montre parfois des limites. En effet, il existe dans notre système juridique des normes douces et molles qui ne sont pas du droit souple. Dès l’instant où ce constat est fait, il est envisageable de compléter cette définition de critères autres que caractériels. On pourrait d’abord penser aux critères tirés de la forme et de la justiciabilité, critères très souvent énoncés. Malheureusement, l’évolution de la doctrine et de la jurisprudence ont rendus ces critères inopérants. Pour cette raison, il est loisible de rechercher un critère tiré de la principale propriété du droit souple, à savoir la faculté. La faculté est un critère qui traduit la normativité en action. Ainsi, le droit souple serait un droit doux ou mou, ouvrant une faculté qui s’entendrait d’une opportunité normative. Au demeurant, cette contribution définitionnelle est une invitation à orienter la conception du droit souple vers deux pôles : le pôle caractériel (doux et mou) et le pôle actionnel (la faculté).

Le droit souple. Que l’on aborde à nouveau le sujet du droit souple ne devrait pas surprendre1. Le sujet est inépuisable. La notion interroge toujours. Par exemple, elle est, à elle seule, révélatrice de l’un des paradoxes les plus importants de la doctrine juridique contemporaine : la différence saisissante entre les constats découlant de l’observation du phénomène juridique et l’enseignement qui irrigue la connaissance du droit. En effet, à l’inverse de biens des notions dont la portée est hypertrophiée2, le droit souple est un phénomène dont l’impact est attesté dans le discours scientifique3 mais qui, étrangement, n’est abordé que de manière très sommaire dans les cours de droit4, comme si cette notion avait été sacrifiée sur l’autel d’un enseignement rationnel5, qui éliminerait tout ce qui paraîtrait étranger au dogme établi6. Dans ce contexte qui prend le contrepied des certitudes logiques et de la vraisemblance, l’ontologie du droit se trouve en conflit avec le pragmatisme juridique7 ; et la pensée simplifiante y est en résistance devant les incessants appels de la complexité8. Pourtant, la discrimination au niveau pédagogique dont le droit souple est victime n’enlève en rien son rôle social et son originalité. Il ne trouve pas son pareil dans l’écosystème normatif. Énonçons ses traits les plus marquants, du moins, ceux autour desquels la doctrine semble s’accorder.

Définition du droit souple. Le signifié précédant généralement le signifiant, le droit souple désigne un phénomène qui s’est manifesté avant même l’apparition de l’expression9, une réalité encore facilement observable de nos jours10, c’est-à-dire l’existence d’instruments souples de régulation sociale11. L’expression ne désigne donc pas un contenu normatif spécifique, mais « une foule bigarrée de normes »12, à « valeur référentielle facultative »13. Notons que le rapport du Conseil d’État de 2013, consacré à cette famille de normes, en propose une définition : un droit qui a pour objet de modifier ou d’orienter les comportements, qui ne crée pas par lui-même de droits ou d’obligations, qui présente une formulation et une structuration semblables à celles de la règle de droit. Cette définition trouve moins de grâce aux yeux de la doctrine que celle qui, née une décennie avant, conçoit le droit souple à partir de ses caractères « doux » et « mou »14. Le professeur Catherine Thibierge, mère de cette proposition au départ trichotomique – avec un troisième caractère qui tend à disparaître de la définition, à savoir le « flou » – et devenue dichotomique15, soutient que la question « est-ce que cette norme s’impose ? », est celle de la force obligatoire ; et celle du « comment s’impose-t-elle ? », est celle de la force contraignante. Aussi soutient-elle que la souplesse de la force obligatoire caractériserait en un droit doux, pas ou peu obligatoire, ou non prescriptif, à l’image des recommandations ; en revanche, la souplesse de la force contraignante spécifierait un droit mou, pas ou peu contraignant. Cette conception caractérielle du droit souple apparaît comme la tentative définitionnelle la plus aboutie, eu égard aux faveurs reçues dans la doctrine16. Néanmoins, cette définition doctrinale du droit souple pose quelques difficultés.

Une définition « en miroir » avec celle de la dogmatique ? Monsieur Colonna d’Istria souligne les risques découlant de notre analyse du droit souple. Plus précisément, il met en lumière le fait que la conceptualisation intellectuelle du droit souple a été faite « en miroir » avec celle de la dogmatique17. Ce qui a conduit à chaque fois à une définition comparative, négligeant l’analyse du phénomène à partir de ses propriétés. Ainsi, le droit souple a-t-il d’abord été défini négativement, en comparaison avec la définition dogmatique du droit : ce qui n’est pas dur ; ce qui n’est pas du vrai droit ; la négation de l’obligatoire et du contraignant. Or la définition comparative peut avoir l’inconvénient de diriger l’attention sur l’objet de comparaison et celui de négliger les propriétés même du sujet étudié. Dès lors, cette définition faite à l’aune de la douceur et de la mollesse, en somme à partir de la négation du droit dur, aurait besoin d’être renforcée par, au moins, un critère purement intrinsèque du droit souple. Mais avant de procéder à ce renforcement, il convient en premier lieu de présenter comment se manifestent précisément les limites de la définition doctrinale du droit souple. Est-il envisageable de concevoir une définition du droit souple conçue à partir de ses propriétés, en sus de ses caractères ? Existe-t-il un critère d’identification de cette catégorie juridique qui n’aurait pas nécessairement un fondement dogmatique et qui renforcerait la définition doctrinale actuelle ? Présentons les limites de cette définition caractérielle du droit souple (I). Ensuite, faisons le constat que les critères ajoutés, souvent de manière implicite, et qui perpétuent l’approche comparative sont eux aussi défaillants ; il s’agira de la forme, c’est-à-dire le processus de création (II), et la justiciabilité, plus exactement, la question de l’invocabilité du droit souple (III). Enfin, nous proposerons l’ajout d’un critère qui nous semble dérivé de l’observation des propriétés du droit souple. Il s’agit du critère actionnel de la faculté (IV).

I – Insuffisance du doux et du mou La définition doctrinale du droit souple tirée de ses caractères donne parfois lieu à quelques incertitudes. En effet, il existe en droit des instruments non obligatoires et non contraignants, c’est-à-dire à la fois doux et mou, auxquels la doctrine refuse de prêter le qualificatif de droit souple. Ces instruments sont généralement intégrés dans un ensemble bien connu par les publicistes : les normes permissives. Il s’agit de normes autorisant un comportement ou une action18. Partant, la permissivité contient non seulement les normes supplétives qui se distinguent nettement du droit souple par leur appartenance au système de consentement opt-out19, mais aussi des normes dispositives20 et d’autres normes qui n’entrent dans aucune catégorie spécifique. Ainsi, « la loi qui permet de se marier, de faire son testament, de contracter à tel âge, est en même temps (…) permissive (…) »21. L’article 910 du Code civil, à propos de l’autorisation gouvernementale accordée à une association de recevoir un legs, est une norme permissive de portée générale, de même que l’article 723-3 du Code de procédure pénale accordant la permission de sortir d’un établissement pénitentiaire, les alinéas 14 et 15 du préambule de la Constitution de 1946 contiennent des normes permissives qui permettent aux pouvoirs publics de déroger à l’attribution constitutionnelle des compétences lorsque l’exigent les circonstances relatives à l’organisation internationale22. Bien qu’elles arborent les caractères appropriés, ces normes ne sont pas souvent considérées comme du droit souple.

II – Recours à la forme Une tentative d’explication se trouverait sous la plume de certains juristes qui, outre les caractères doux et mou, associent au droit souple un critère formel, c’est-à-dire un critère lié à sa création, un processus de création plus ou moins éloigné de celui du droit dur23. Ainsi, les caractères doux et mou ne suffiraient plus, à eux seuls, à permettre l’identification du droit souple. La forme ou plutôt l’absence d’une forme spécifique conférée par le système étatique constituerait un autre critère – cumulatif – du droit souple. Le droit souple serait ainsi regardé comme « une bannière sous laquelle il est possible de ranger toutes les nouvelles manifestations du droit qui [ne peuvent] rentrer dans les cadres plus ou moins bien tracés des sources formelles »24. En d’autres termes, les normes non obligatoires issues d’un cadre bien tracé par le droit positif, c’est-à-dire créées dans un cadre formel spécifique, celui prévu par le système juridique, ne peuvent en principe constituer du droit souple. Ce critère tiré de l’absence de forme spécifique pour qualifier le droit souple, en plus de celui déduit des caractères doux et mou, doit être nuancé. Il nous semble parfois très contestable. Insuffisance du critère formel. L’exemple des circulaires. C’est le critère formel lui-même qui semble défaillant, et pour cause, il n’a jamais réussi à sceller l’unanimité autour de lui. Outre l’exemple parfaitement souligné par un auteur à propos des lois ordinaires qui énoncent des principes généraux25, le cas des circulaires est très parlant. Il s’agit d’actes administratifs, des instructions adressées par un supérieur hiérarchique au personnel placé sous son autorité. Elles sont créées suivant une forme imposée par le système juridique, la loi en l’occurrence, et tirent leur validité de cette forme26. En tout état de cause, il s’agit de normes qui s’intègrent parfaitement dans le modèle formel et pyramidal. Le propos du rapporteur public qui commence par une citation de Boucher de Perthes dans l’affaire GISTI en constitue le parfait témoignage : « En Administration (…) on obéit d’abord à la circulaire, puis à la décision ministérielle, puis au règlement, puis à l’arrêté ou décret et enfin à la loi »27. Comment analyse-t-on ces circulaires à l’aune du droit souple ? Les avis sont partagés. Certains auteurs d’ouvrages d’introduction au droit, privatistes pour la plupart, ne font pas mention de circulaire au sein du droit souple28, même si certains d’entre eux admettent que ces documents sont « progressivement » en train d’intégrer cet ensemble normatif29 ; encore faut-il interroger, en se plaçant dans cette perspective, si cette intégration n’a pas réellement eu lieu tout récemment30. D’autres, en revanche, à la fois des publicistes et des privatistes, montrent moins de scepticisme et n’hésitent pas à classer les circulaires au sein du droit souple31. Cela, en considérant, par exemple, que « le droit souple n’est pas réservé aux seules autorités dépourvues du pouvoir réglementaire »32, c’est-à-dire d’un pouvoir tiré d’un formalisme imposé par le droit positif. Alors, comment qualifier autrement cet écart de considération, sinon comme la preuve de la faillibilité du critère formel en tant qu’élément de définition du droit souple ? À la décharge des formalistes, l’on pourrait avancer l’idée que mettre en péril la fiabilité d’une théorie en se fondant sur un seul élément dérogatoire est un procédé critiquable : il est bien connu de tous l’aphorisme selon lequel ce sont les exceptions qui font la règle et le principe. Pour autant, le cas de la circulaire ne constitue pas une dérogation négligeable. Plus d’un millier de circulaires sont créées chaque année dans notre système normatif. Leur rôle interprétatif et qualitatif ainsi que leur impact quantitatif dans notre système normatif donnent toute sa force à cette exception. Le critère tiré du processus de création pour rajouter de la précision à la notion de droit souple est insuffisant. Le Conseil constitutionnel, dans son rapport précité, n’en tient d’ailleurs pas compte dans sa définition. Il convient, à ce moment-là, de chercher un autre critère pour renforcer la définition de la notion de droit souple.

III – Recours à la justiciabilité. Les arrêts de 2016, 2019 et 2020 Le critère de l’invocabilité pourrait être souligné. D’après celui-ci, le droit souple constitue cette partie du droit qui ne peut être invoquée devant le juge. « Traditionnellement, les actes de droit souple ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours, dès lors qu’ils étaient regardés comme des décisions ne faisant pas grief »33. Mais ce critère définitionnel tiré de l’invocabilité devant le juge est devenu inopérant depuis que le Conseil d’État, en 2016 d’abord34 et en 2019 ensuite35, a admis que les actes de droit souple adoptés par les autorités de régulation et administratives pouvaient être déférés au juge de l’excès de pouvoir sous certaines conditions. Cette jurisprudence sur le droit souple a connu une nouvelle dimension en 2020 avec l’arrêt GISTI36. Le Conseil d’État y applique sa jurisprudence sur le droit souple aux circulaires et documents d’orientation. Pour autant, rappelons-le, on ne devrait pas déduire de cela que la circulaire constitue du droit souple. Récapitulons. La définition du droit souple ayant bonne presse en doctrine est celle qui la conçoit à partir de ses caractères doux et mou. Le constat qui peut être fait est que certaines normes sont non obligatoires et non contraignantes sans pour autant être du droit souple. Cette définition doit être complétée. Les critères tirés de la forme et de la justiciabilité souvent énoncés semblent ne plus convenir.