Insanité d’esprit et période suspecte : prescription de l’action en nullité de l’héritier et responsabilité du notaire

En son premier moyen, deuxième branche, l’arrêt de cassation se présente comme étant didactique afin d’exposer les règles en la matière par un visa et des « attendus » de principe. Il exprime une réaction contre la solution adoptée en appel. Traitons du point de départ choisi par les juges du second degré (1) et du contenu de la censure (2).

1 – Le point de départ choisi par les juges du second degré

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé que l’action en nullité contre les différents actes, dont la donation, était irrecevable (§ 4 et 7). Pour celle-ci, « le délai de prescription des actions en nullité exercées par [le fils-tuteur du de cujus], en sa qualité d’héritier [de son père], avait commencé à courir lorsque la mesure de tutelle avait été ouverte par le jugement du 3 février 2004 » (§ 4)26. Par conséquent, « ces actions engagées plus de cinq ans après la mise sous tutelle [du père depuis décédé] étaient donc atteintes par la prescription ». Le droit de critique disparaît.

En réalité, il semble que la cour d’appel a été sensible au fait que le fils était également le tuteur de son père, situation particulière mais en réalité non exceptionnelle. Par suite, elle a formulé une espèce de reproche au sujet des actions estimées tardivement engagées alors que le fils aurait pu les diligenter plus tôt car disposant, selon elle, de la qualité pour le faire dans le cadre de sa mission et de l’information pour y procéder (la connaissance). Pour se placer avant le décès, soit au jour de la mise en place de la tutelle, la cour aixoise a considéré en ce sens que le fils « n’ignorait ni l’état de démence sénile dont son père était atteint, ni les actes faits par celui-ci » – parce que la cause de l’altération des facultés27, qui est nécessaire pour l’ouverture du régime protecteur28, et pouvant être mise en œuvre par un descendant29, a été connue, a fortiori pour un organe désigné de la protection30 – ; dès lors, il « pouvait, en sa qualité d’administrateur légal du majeur protégé, agir en annulation des actes précités » (§ 7), à savoir ceux à titre onéreux. Rien n’est dit là sur le sort de la donation, dont on rappelle que la jurisprudence pose que le point de départ du délai est le décès du donateur lorsque son héritier agit. Surtout, en l’espèce, la mère de la fille donataire était visiblement la donatrice par suite du partage avec son mari. Son abstention de tuteur dans un premier temps ne pourrait être rattrapée ensuite par sa qualité d’héritier. Le cumul de ces titres ou qualités jouerait comme une espèce de déchéance ou de fin de non-recevoir pour faire perdre le bénéfice de l’action ès qualités d’héritier.

Même sur ce terrain, et dans ce contexte qui est la caractéristique de l’affaire (la double casquette du fils), il est difficile de suivre entièrement la cour d’appel. Certes, avec un arrière-plan de sécurité juridique pour les tiers, elle se fonde sur ce que devrait être un fonctionnement correct de la tutelle, efficient, dans le but primordial de protéger les intérêts du majeur protégé31. Elle pourrait sous-entendre que le fils agit désormais davantage dans son propre intérêt – et aussi ceux de la succession – et que son abstention antérieure de représentant investi32 le démontre. En apparence, c’est ce qui pourrait choquer tout un chacun, même si nous ne disposons pas de tous les renseignements sur l’espèce pouvant expliquer la raison singulière de ce décalage dans le temps de la critique des actes du passé du père.

Toutefois, à suivre en quelque sorte l’analyse d’appel, cela reviendrait à reprocher une inaction au défunt lui-même, dessaisi33, par le biais de la représentation légale résultant de la tutelle, notamment pour les actions en justice34. À supposer que la mainlevée ou le terme (depuis 2009) de la mesure intervienne après plus de cinq ans et avant son décès, ce serait médiatement empêcher le tutélaire redevenu pleinement capable d’agir en nullité, et ce malgré la suspension légale de la prescription à son profit – voulue par la loi montrant son intention protectrice. En dépit de critiques doctrinales, il est admis en droit positif que rien ne contraint le tuteur représentant – juridiquement transparent – à agir35. À défaut, et en cas d’inertie, serait encouru le risque de faire perdre son droit au majeur protégé36. Son abstention ne saurait raccourcir le délai pour agir de l’ancien tutélaire, une fois sa capacité recouvrée. Il en va ainsi – de manière plus efficace pour la protection du majeur vulnérable37 – même s’il convient de songer que la perfection n’est pas de ce monde et qu’existe, en parallèle du sort des actes, l’action possible en responsabilité du majeur contre son protecteur fautif, serait-ce par négligence38. Il faut également prendre en considération le fait qu’un héritier pourrait ne pas être toujours l’organe protecteur et/ou au courant d’actes litigieux passés avant la tutelle – d’où la dissociation, en partie, de la mission de protection et du droit de critique. La substance du reproche s’évanouirait alors pour certains protagonistes.