Le secret professionnel de l’avocat en douze questions-réponses

A – Le principe du secret professionnel

Le secret professionnel s’applique-t-il à des faits publics (connus), aux faits du dossier concernant les tiers et aux déductions faites par l’avocat ?

OUI. Le principe du secret professionnel est « d’ordre public, absolu, général et illimité dans le temps »13, « même s’il s’agit d’un fait connu dans son ensemble lorsque l’intervention du dépositaire du secret entraîne la divulgation de précisions qu’il était seul à connaître »14. Il couvre non seulement ce qui lui a été confié par son client, mais aussi ce que l’avocat « a pu constater, découvrir ou déduire personnellement »15 et ce qu’il a reçu de tiers au sujet du client et de son dossier16. Ne sont pas couverts les faits totalement notoires17 et ceux obtenus à la faveur de liens d’amitié18. L’avocat ne peut non plus révéler à des tiers des informations obtenues en usant de sa qualité d’avocat19. Il « ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client »20.

Le secret professionnel couvre « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, et quels qu’en soient les supports (…) les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ; les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier ; le nom de clients et l’agenda de l’avocat ; les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués ; les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client) »21.

Il doit « faire respecter le secret par les membres de son cabinet et les personnes qui coopèrent avec lui »22. Le secret s’étend aux avocats de sa structure23.

L’avocat ne peut être délié du secret ni par son client24, ni par « quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi »25. Même avec l’accord de son client, l’avocat ne peut révéler à un tiers le contenu d’un entretien qu’il a eu avec lui.26 En revanche, le client peut lever le secret en remettant spontanément un document au juge d’instruction27. Avec l’accord exprès et préalable des clients, il peut faire mention de leurs références nominatives, dans les procédures d’appels d’offres ou d’attribution de marchés publics28.

L’avocat ne peut être condamné pour non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir les effets, s’agissant de faits couverts par le secret29 ; il a une option de conscience quant aux privations et sévices infligés à un mineur ou à une personne vulnérable30.

Une correspondance protégée peut-elle être saisie ?

NON. Le pouvoir de l’officier de police judiciaire et du juge d’instruction de saisir les documents utiles à la manifestation de la vérité est, en principe, limité par le respect de la « confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense »31. Les exceptions seront vues dans le I, B.

Seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées dans le cadre d’une relation avocat-client32 caractérisée33 ou entre confrères, mais pas celles entre l’avocat et l’expert-comptable de son client34 ou un témoin35, ni celles adressées directement par une partie à l’avocat de son adversaire36. Cependant si un document, interne à une entreprise, reprend la stratégie de l’avocat, il est couvert par le secret professionnel, que cette pièce émane d’un avocat ou lui soit adressée37. La « présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n’a pas pour effet d’invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie »38.

Une correspondance protégée peut-elle être produite en justice ?

NON. Une correspondance adressée par un avocat à son client, transmise pour information à un tiers, ne peut être produite en justice dans un litige opposant ce tiers, qu’il s’agisse de son expert-comptable39 ou de son ex-conjoint40, sauf si ce tiers a participé aux entretiens relatés dans la correspondance protégée41.

Avant d’écarter des débats une correspondance protégée, le juge doit rechercher si le client a, oui ou non, autorisé son avocat à la communiquer à l’autre partie42. Le juge doit également rechercher si l’avocat intervient au soutien d’intérêts convergents de clients dans une opération commune d’un seul et même dossier43. La révélation, sans l’accord du client, d’une correspondance échangée entre lui et son avocat, qui fonde une rectification fiscale, est un vice déchargeant le client de l’imposition44. Le reproche de fraude à la loi ne peut être encouru par une partie qui refuse de produire une correspondance échangée entre avocats45.

Lorsque le client est une personne publique, les documents administratifs tels que les correspondances ou les consultations reçues d’un cabinet d’avocats ne sont pas communicables aux administrés46. Une collectivité publique peut refuser de divulguer à un élu les correspondances reçues d’un avocat, si la communication ne porte pas sur une affaire soumise à la délibération du conseil municipal ou si un motif d’intérêt général s’y oppose47.