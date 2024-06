Licenciement verbal et appel téléphonique : attention à ne pas informer le salarié de son licenciement avant l’envoi de la lettre de licenciement !

IV – Les conséquences importantes d’un licenciement verbal

En cas de licenciement verbal, la première question que se pose l’employeur est celle de savoir s’il peut procéder à une régularisation pour sécuriser le licenciement, notamment en mettant en place une procédure de licenciement ou encore en envoyant directement la lettre de licenciement au salarié.

Sur la question de la régularisation, la Cour de cassation adopte une position stricte et juge de façon constante que l’employeur ne peut pas régulariser un licenciement verbal, et ce, même s’il convoque ultérieurement le salarié à un entretien préalable au licenciement22 ou encore lui envoie la lettre de licenciement juste après l’avoir informé de celui-ci par téléphone23.

Dans ces circonstances, le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais l’employeur conserve la possibilité d’engager a posteriori une procédure de licenciement régulière et de rédiger une lettre de licenciement mentionnant précisément les motifs de ce licenciement. Il convient néanmoins de rappeler que la gravité des motifs invoqués dans cette lettre ne pourra bien entendu pas faire obstacle à une indemnisation du salarié.

Dans certaines situations spécifiques, une régularisation pourrait néanmoins être envisagée par l’employeur pour éviter l’annulation ultérieure du licenciement prononcé. Pour ce faire, il est vivement recommandé aux employeurs de se faire assister par un avocat.

En outre, face à un licenciement verbal, le salarié est en droit de saisir le conseil de prud’hommes compétent aux fins de contester l’irrégularité du licenciement et obtenir réparation. Toutefois, si aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée, le salarié peut légitimement se poser la question de savoir quel est le point de départ du délai de 12 mois dont il dispose pour contester la validité de son licenciement.

Aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, c’est-à-dire à partir de la date d’envoi de la lettre de licenciement.

Interprétant strictement ce texte, la Cour de cassation considère purement et simplement qu’en l’absence de lettre de licenciement notifiée au salarié, le délai de 12 mois pour contester le licenciement n’a pas commencé à courir de telle sorte que le salarié ne peut se voir opposer ce délai de prescription24.

En cas de contestation portée devant la juridiction prud’homale, le salarié devra apporter par tous moyens la preuve caractérisant que son employeur a manifesté sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail avant l’engagement de la procédure de licenciement ou, le cas échéant, avant l’envoi de la lettre de licenciement.

Lorsque la volonté de l’employeur résulte d’un écrit (courriel, SMS, note interne…), la preuve est assez simple à se ménager. Toutefois, lorsqu’elle résulte d’une annonce faite oralement, il est plus difficile d’en apporter la preuve.

Dans ces circonstances, il est préconisé au salarié d’essayer d’obtenir des attestations de témoignages auprès d’autres salariés de l’entreprise ayant éventuellement assisté à une annonce orale faite par l’employeur informant le salarié de son licenciement.

Il est précisé que le simple fait que le salarié ne travaille plus au sein de l’entreprise ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer l’existence d’un licenciement verbal.

Dès lors qu’un licenciement verbal s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera en droit de percevoir diverses indemnités, notamment une indemnité légale de licenciement25 (sous réserve que le salarié justifie d’au moins huit mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf dispositions conventionnelles plus favorables), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse26, etc.

Si l’employeur n’a mis en place aucun entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié sera également en droit de demander le versement d’une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, dont le montant est plafonné à un mois de salaire27.

Enfin, si le salarié parvient à démontrer que son licenciement est entaché par l’un des motifs de nullité prévus à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail (discrimination, atteinte au droit de grève, lanceur d’alerte, lien avec le mandat d’un élu du comité social et économique, etc.), il pourra solliciter le paiement d’une indemnité pour licenciement nul, dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Le salarié peut également demander sa réintégration au sein de l’entreprise. Dans ce cas, s’il est effectivement réintégré par son employeur, le montant de l’indemnité correspondra au maximum aux salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture du contrat de travail et sa réintégration.

Conclusion

En conclusion, cet arrêt du 3 avril 2024 appelle à la vigilance des employeurs quant aux informations échangées par écrit ou oralement avec le salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement mais aussi, et surtout, pendant cette procédure.

Peu important les raisons légitimes pouvant être invoquées, l’employeur est tenu de ne jamais prononcer un licenciement sous le coup de la colère et de rester discret sur sa décision de licencier ou non son salarié tout le long de la procédure de licenciement, et ce tant qu’aucune lettre de licenciement n’a été expédiée.