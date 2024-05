Extension juridique du domaine du capitalisme

Le capitalisme est polymorphe : il peut se présenter sous de multiples formes tout en conservant des caractéristiques juridiques identiques. C’est un même constat qui a donné naissance à la « nouvelle économie comparée », courant de pensée né à la charnière des XXe et XXIe siècles. La chute de l’URSS, en décembre 1991, généralisa l’illusion d’une fin de l’histoire, au profit du triomphe du libéralisme, aussi politique (démocratie libérale) qu’économique (le « libéralisme »). Très vite cependant la réalité poisseuse reprit ses droits car là où, traditionnellement, la comparaison opposait socialisme et capitalisme, il fallait se rendre à l’évidence que le capitalisme ne recouvrait pas une réalité homogène. La nouvelle comparaison portera alors sur les différentes formes que prend le capitalisme (alternative capitalist models).

Au cours de ces dernières années et sans prétendre à l’exhaustivité, des auteurs ont pu parler de « capitalisme de plateforme », de « capitalisme Dubaï », de « capitalisme woke », de « capitalisme criminel »1, etc. Lorsque l’économiste P.-Y. Gomez essaie de définir le capitalisme, il précise : « Nous voilà donc conduits à explorer un objet, le capitalisme, que nous ne savons pas définir a priori et dont nous ne devons pas considérer l’existence comme naturelle puisqu’une telle naturalisation affaiblit la compréhension qu’on peut en avoir. La rigueur exige en conséquence de partir d’une feuille blanche et de considérer que, quels que soient les avantages et les défauts qu’on lui prête, le capitalisme n’est ni évident, ni inévitable, qu’il est le produit de circonstances, et qu’il pourrait fort bien ne pas ou ne plus exister. Il ne se confond pas avec l’économie »2. Reste néanmoins une constante : le rôle déterminant de la propriété privée. À partir de cette constante, il n’est pas possible de dissocier le capitalisme du cadre juridique dans lequel il se développe.

Les Aspects juridiques du capitalisme moderne de Georges Ripert déroulent explicitement cette intuition forte d’un cadre juridique nouveau qui émergea avec les profondes mutations du droit depuis la Révolution française.

Réfléchir sur l’extension juridique du domaine du capitalisme revient à s’interroger sur les mutations du droit positif au regard de ce qui constitue tout à la fois, pour reprendre les termes de P.-Y. Gomez, « un système », « une croyance collective » pour finalement dessiner « une civilisation », c’est-à-dire une nouvelle conception du droit civil3. Déjà, dès 1967, Fernand Braudel avait proposé une pensée pétillante d’intelligence en ouvrant une voie avec Civilisation matérielle, économie et capitalisme – XVe et XVIIIe siècles4 : le capitalisme, laissa-t-il entendre, n’est pas une idéologie, mais un système économique façonné par les stratégies de pouvoirs.

Est-ce parce que le capitalisme se présente comme le système « le plus naturel »5 que les juristes s’abstiennent de le définir ? Le Vocabulaire juridique ne propose aucune définition. Il lui manquerait « une juridicité native », ce qui est contradictoire car le capitalisme « doit son existence au Droit »6. Dans son ouvrage Aspects juridiques du capitalisme moderne, le doyen Ripert se fend d’une distinction caricaturale entre le juriste et l’économiste : à la rigueur du juriste, l’économiste fait figure de « prophète »7. Le juriste peut bien être rigoureux ; il se dispense de préciser les contours de son objet d’étude alors même qu’il rappelle à plusieurs occasions que le capitalisme n’est pas dissociable de son « milieu juridique » : « Le capitalisme a beau dire qu’il ne demande rien, qu’il lui faut simplement la liberté ; il a beau répéter : laisser faire ; il n’aurait rien pu faire si le législateur ne lui avait pas donné ou permis de prendre les moyens propres à la concentration et à l’exploitation des capitaux. Le droit commun ne lui suffisait pas. Il a créé son droit »8.

Est-ce alors pour rester positiviste qu’il faudrait éviter de prendre parti sur les règles qui structurent ou accompagnent l’extension du domaine du capitalisme ? Sans entrer dans le débat sur la neutralité axiologique du droit, nous rappellerons que l’interprétation juridique d’un mot n’est jamais neutre. Elle est porteuse d’une conception de justice qui est toujours discutable. Vouloir éluder le débat sur la dimension juste ou injuste d’une règle ou de l’interprétation d’un mot, c’est sombrer dans un conventionnalisme extrême qui revient à accorder une onction de vérité par l’argument de la légalité du pouvoir en place. Si gratuit peut vouloir dire payant, comme nous l’a expliqué le Conseil constitutionnel9, « le nom qu’on assigne à un objet est le nom juste ; le change-t-on ensuite en un autre, en abandonnant celui-là, le second n’est pas moins juste que le premier »10. Pour le dire autrement, tout peut se justifier au nom de contraintes budgétaires ou du contexte11. Mais ce n’est pas parce que tout est justifiable qu’il faut approuver une subversion complète du sens commun d’un mot. Comme l’expliquait Chaïm Perelman, l’interprétation en droit oscille entre le rationnel et le raisonnable. À partir du moment où les règles sont imbriquées dans l’organisation et le fonctionnement de l’économie, toute interprétation devient soit un acte d’approbation… soit de contestation.

Si le capitalisme est, comme nous l’avons rappelé, à la fois un « système », une « croyance collective », voire « une civilisation », ou pour parler comme le sociologue Marcel Mauss, « un fait social total », c’est parce qu’il constitue un projet politique complet : système de répartition du capital entre ceux qui détiennent les ressources et ceux qui en ont besoin pour produire et assurer leur subsistance, il se conjugue avec le libéralisme, conception du politique qui érige la liberté individuelle en principe cardinal et l’économie de marché, mécanisme régulateur censé assurer la meilleure répartition des ressources et des richesses tout en respectant les droits des individus12.

Comme l’a montré Pierre Rosanvallon, « l’affirmation du libéralisme économique traduit plus profondément l’aspiration à l’avènement d’une société civile immédiate à elle-même, autorégulée. Cette perspective, apolitique au sens fort du terme, fait de la société de marché l’archétype d’une nouvelle représentation du social : c’est le marché (économique) et non pas le contrat (politique) qui est le vrai régulateur de la société (et pas seulement de l’économie) »13.

Dans ce cadre, exposer les facettes de l’extension juridique du domaine du capitalisme, c’est précisément considérer que les règles comme les jurisprudences ne sont pas neutres et qu’une mise en perspective critique est indispensable pour éviter que les règles ne se confondent avec les faits et reviennent ni plus ni moins à se satisfaire de l’ordre établi.

La présente chronique veut à partir, à chaque fois, d’un ouvrage sur le capitalisme, généralement écrit par des économistes, des sociologues ou des journalistes, qui n’articulent pas spécialement leurs propos avec des considérations juridiques, esquisser un tableau critique de ces règles qui accompagnent et structurent le capitalisme avec, en filigrane, la réflexion de Kant en réponse à Adam Smith : « Tout a ou bien un prix, ou bien une dignité. On peut remplacer ce qui a un prix par son équivalent ; en revanche, ce qui n’a pas de prix, et donc pas d’équivalent, c’est ce qui possède une dignité »14.

L’extension juridique du domaine du capitalisme ici exposée, c’est quand la dignité cède sur le prix et que la possibilité de faire valoir ses droits cède sur la nécessité des contraintes financières.

I – Le capitalisme paradoxant : une responsabilité sociale sans les salariés Le « capitalisme paradoxant »15 décrit l’avènement d’une société traversée en permanence d’injonctions paradoxales : « Dans une relation, l’injonction paradoxale est fréquente. Elle n’est pas en soi pathogène. Elle devient destructrice pour celui à qui elle s’adresse lorsqu’elle devient systématique et lorsque la relation entre le donneur et le receveur de l’injonction se déploie dans un cadre contraignant »16. Les discours lénifiants sur la responsabilité sociale des entreprises engendrent un paradoxe inédit : ils érigent les salariés en parties prenantes de l’entreprise en même temps que leurs droits sont considérablement amoindris. A – Les salariés et le calcul de la participation Par une décision du 24 janvier 202417, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article L. 3326-1 du Code du travail en vertu duquel « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre ». Derrière l’apparente neutralité des écritures comptables, il y a un enjeu : le calcul de la participation des salariés. À la suite d’opérations sciemment dissimulées aux salariés, les syndicats avaient obtenu en appel qu’une opération de prêt, donc de réduction du bénéfice imposable en raison du paiement des intérêts d’emprunts par l’entreprise, leur soit inopposable afin de pouvoir obtenir un nouveau calcul de la participation18. La cassation avait été prononcée au visa de l’article L. 3326-1 du Code du travail aux motifs surprenants : « Attendu, selon ce texte, d’ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu’ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise (…), quand bien même l’action des syndicats était fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société »19. Une fois les comptes arrêtés fixant le montant du bénéfice net et des capitaux propres, quand bien même ces comptes seraient la conséquence de manœuvres de la part de l’employeur, les salariés ne disposent d’aucune voie de droit pour obtenir l’effectivité des règles en matière de participation. Cette solution était très critiquable pour plusieurs raisons. Le bénéfice net se calcule par la soustraction des impôts que l’entreprise doit acquitter. Le calcul de la participation dépend du bénéfice net comme du montant des capitaux propres. Toutes les opérations, et notamment les emprunts qui augmentent les charges de l’entreprise, réduisent mécaniquement le montant de la participation. Énoncer que l’article L. 3326-1 du Code du travail relève de l’ordre public absolu, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger, revient à accorder une présomption quasi irréfragable de sincérité aux comptes de l’entreprise sous prétexte qu’ils ont été certifiés par un tiers, en l’occurrence un inspecteur des impôts ou un commissaire aux comptes. Pratiquement, sauf à ce que l’entreprise en fasse une demande expresse auprès de l’administration fiscale20, l’effectivité des règles en matière de participation dépend du commissaire aux comptes. Les écritures comptables, actes constatifs deviennent des actes performatifs : elles ne se contentent plus de décrire les opérations mais leur confèrent le pouvoir de créer une situation de droit. L’extension du domaine juridique du capitalisme est ici complète. La comptabilité n’est pas un instrument neutre. Max Weber l’a parfaitement montré : la recherche du profit repose sur la mise en œuvre de moyens rationnels, dont l’outil comptable – « il n’y aurait pas eu de capitalisme s’il n’avait pas été possible d’utiliser une de ces manières de faire, la « comptabilité en partie double »21. L’utilisation contemporaine des normes comptables a été identifiée comme un moyen indispensable pour obtenir le profit le plus élevé. Les juges prennent acte ici de cette mutation. Mais ce n’est pas tout. Le principe fraus omnia corrumpit qui est supposé permettre de contester une manipulation des règles au détriment des droits d’individus vaut dans tous les domaines… sauf en droit du travail – en somme, près de 20 millions de personnes voient leurs droits restreints. Comme s’il était inconvenant de vouloir soulever le voile de l’apparente neutralité des comptes. « Fraude juridique » avait dénoncé un éminent magistrat22 et une restriction des droits qui s’est révélée être la contrepartie fournie par des magistrats à la société en cause dans le conflit qui les rémunérait indirectement23. Dans ce contexte, la décision du Conseil constitutionnel n’en est que plus scandaleuse : « Les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ». D’une part, elle présuppose au mépris du réel que l’administration fiscale est l’organe régulateur des relations au sein de l’entreprise. Plutôt que de censurer le texte et de reconnaître un droit d’agir aux salariés ou à leurs syndicats, la haute juridiction encourage la délation auprès de l’administration fiscale – l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers (c’est nous qui soulignons). D’autre part, nous sommes clairement dans une situation où les personnes concernées ne peuvent pas agir mais cela ne constitue pas une atteinte disproportionnée ! Toutes choses étant égales par ailleurs, si le législateur décidait de supprimer la possibilité de se constituer partie civile, il serait possible de soutenir que cela ne constitue pas une atteinte disproportionnée à un recours effectif à partir du moment où les victimes peuvent écrire au procureur de la République. En résumé, les salariés sont des parties prenantes à l’entreprise à condition de ne pas en bousculer son outil cardinal : la comptabilité. B – Les salariés et le droit aux congés payés Autre injonction paradoxale que la jurisprudence du Conseil constitutionnel illustre une nouvelle fois, la primauté du droit communautaire sur le droit interne n’exclut pas de maintenir dans l’ordre juridique un texte contraire au droit communautaire à partir du moment où il limite les droits des salariés. En l’occurrence, la question était la suivante : un salarié peut-il acquérir ses droits aux congés payés lorsqu’il est en arrêt maladie ? La Cour de cassation avait signalé dès son rapport annuel de 201324 et également dans ceux de 2014 à 2019 qu’il était nécessaire « de modifier l’article L. 3141-5 du Code du travail afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une mise en œuvre défectueuse de la directive ». Les juges communautaires avaient en effet considéré que la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 « n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période… S’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par la directive n° 2003/88 elle-même à tous les travailleurs (…) ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État…Les travailleurs absents pour une cause de maladie, situation imprévisible et indépendante de leur volonté, ne sauraient être exclus du droit aux congés payés »25. Face au silence du législateur, par un arrêt en date du 13 septembre 202326, la Cour de cassation a écarté les dispositions du droit interne non conformes au droit communautaire. Dans son communiqué, elle a précisé qu’« en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ; la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile ». Là où les congés payés dépendent en droit français du temps de travail effectif, ils sont en droit communautaire la conséquence du statut de salarié. Pour le dire d’une autre manière, la subordination du salarié a pour corollaire l’acquisition de droits qui ne saurait fluctuer en fonction des périodes de travail effectif. Seule limite prévue : « L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence » (C. trav., art. L. 3141-6). La question de la constitutionnalité des articles du Code du travail considérés par la Cour de cassation comme incompatibles avec le droit communautaire a été transmise au Conseil constitutionnel ; ces textes ont été déclarés conformes à la Constitution27. Injonction paradoxale s’il en est qui finalement n’a qu’un seul intérêt : limiter le coût de l’exercice des droits par les salariés pour les entreprises quitte à rendre inéluctable les actions en responsabilité de l’État28, bref, étendre ce qui constitue le paradoxe le plus flagrant des règles applicables dans le capitalisme contemporain : la privatisation des profits et la socialisation des pertes29.

II – Le capitalisme de plateforme « Le capitalisme de plateforme »30 constituerait la mutation contemporaine du capitalisme dans sa recherche incessante du profit – « les plateformes désignent des infrastructures numériques qui permettent à deux ou à plusieurs groupes d’interagir. Elles agissent donc comme intermédiaires entre différents usagers : clients, annonceurs publicitaires, prestataires de services, producteurs, fournisseurs et même des objets physiques »31. L’auteur distingue : • les plateformes publicitaires ; • les plateformes nuagiques ; • les plateformes industrielles ; • les plateformes de produits à la demande ; • et enfin, les plateformes allégées, comme Uber, qui sont au cœur de cette chronique. Ces plateformes redonnent corps au marché des travailleurs journaliers et obligent les travailleurs qualifiés « d’entrepreneurs indépendants » d’accepter toutes les tâches pour survivre. Chaque modèle entraîne un bouleversement des règles applicables au secteur concerné. Le législateur est alors obligé de se demander s’il change les règles applicables pour maintenir les droits des individus ou s’il préfère que la plateforme impose ses règles. Autrement dit, accepter et se soumettre à l’évolution technologique du capitalisme ou au contraire essayer d’affirmer la primauté du droit sur des modèles économiques dont la rentabilité repose sur l’éviction des règles, notamment sociales, applicables aux individus. Dans ce cadre, le législateur français a rajouté un chapitre dans le Code du travail consacré à la « Responsabilité sociale des plateformes » (C. trav., art. L. 7342-1 à 7342-7) qui n’a pas de portée pratique. Une directive européenne beaucoup plus ambitieuse a été proposée : « Ce cadre inclut des procédures appropriées permettant de veiller à ce que le statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme soit correctement déterminé, conformément au principe de primauté des faits ; il prévoit aussi une présomption réfragable de relation de travail (y compris une inversion de la charge de la preuve) pour les personnes qui travaillent par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques qui contrôlent certains éléments de l’exécution de leur travail. Cette présomption légale s’appliquerait dans toutes les procédures judiciaires et administratives, notamment les procédures engagées par les autorités nationales compétentes pour faire respecter les règles en matière de travail et de protection sociale, et pourrait être réfutée en prouvant l’absence de relation de travail au sens des définitions nationales. Ce cadre devrait profiter à la fois aux faux et aux vrais travailleurs indépendants qui exercent leur activité via des plateformes de travail numériques »32. Les discussions sur l’adoption de ce texte sont révélatrices de l’inconsistance de la notion de responsabilité sociale comme des tendances régressives du droit contemporain afin de privilégier la dynamique capitaliste au détriment des droits des individus.