Notion d’« extension d’une construction existante » dans les PLU : quels sont les critères d’appréciation ?

La décision rendue par le Conseil d’État, le 9 novembre 2023, en formation de chambres réunies, intéressera particulièrement les praticiens du droit de l’urbanisme en ce qu’elle vient préciser pour la première fois le sens de la notion d’« extension d’une construction existante » lorsque celle-ci est employée dans un plan local d’urbanisme (PLU) sans être définie par celui-ci.

I – Une définition jurisprudentielle s’appliquant en l’absence de définition par le PLU

Deux situations doivent en effet être distinguées.

Dans la première, le PLU donne une définition de la notion, soit dans son règlement, soit dans ses annexes. En d’autres termes, il détermine lui-même la façon dont la notion doit être comprise, appréhendée et appliquée. Cette définition est le plus souvent fournie de façon indirecte, en posant une norme limitant l’ampleur de l’extension, et ce, soit en pourcentage (par ex., l’extension doit être limitée à 50 % de l’emprise d’origine1), soit en volume (la surface initiale plus la surface créée ne doivent pas dépasser un certain nombre de mètres carrés), soit en pourcentage et en volume (par ex., l’extension doit être limitée à 25 % de la construction existante et le total ne doit pas dépasser 250 m²2). Lorsqu’une telle définition est posée dans le PLU, elle s’impose tant aux services instructeurs qu’au juge administratif.

La seconde situation, qui est celle de l’arrêt commenté, correspond à l’hypothèse où aucune définition n’est fournie par le PLU. Sur ce point, après avoir rappelé que les auteurs de ce document ne sont pas tenus de définir les notions qu’ils utilisent, le Conseil d’État indique comment doit s’apprécier la notion d’« extension d’une construction existante » dans un tel cas de figure. Dans une formule de principe, il indique que « lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci » (pt 3). S’agissant de sa portée, cette définition jurisprudentielle présente un caractère supplétif. Cela signifie qu’elle s’appliquera en l’absence de définition de la notion par le pouvoir réglementaire local. Elle pourra donc être écartée par celui-ci, comme cela avait par exemple été jugé pour la définition jurisprudentielle de l’emprise3 ou la mesure de la hauteur des constructions – en l’occurrence à l’égout du toit4.