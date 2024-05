Amélioration de la protection offerte au personnel communal victime de violences

La nouvelle réforme est à saluer car elle apporte un meilleur soutien aux maires et aux élus locaux (A) et, parallèlement, elle sanctionne plus sévèrement les auteurs de ces violences (B). L’insécurité du personnel communal et le nombre élevé d’agressions auxquelles font face les élus locaux nécessitaient que de nouvelles solutions soient mises en place dans le but de lutter contre ces violences et de permettre au personnel de mener librement ses projets durant son mandat.

A – Les nouvelles mesures de soutien aux maires et aux élus locaux

Le législateur avait déjà relevé ces problèmes et plusieurs lois avaient été mises en place. Tout d’abord la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité5, qui avait eu pour objet d’accorder « une vraie protection aux élus victimes de violences, d’outrages ou d’autres malédictions du même ordre » et de « faire disparaître la différence entre le traitement appliqué dans ce cas aux élus, d’une part, et aux fonctionnaires, d’autre part ». Étaient venues ensuite la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à proximité de l’action publique6, et la loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023, visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression7. Le but était de faire face aux difficultés rencontrées par les élus locaux et de renforcer les pouvoirs des maires en améliorant leurs conditions d’exercice afin de renforcer aussi le rôle des communes et des maires, sans oublier de mieux accompagner les élus victimes d’agressions, en rompant leur isolement judiciaire. Dans ce contexte, le gouvernement avait annoncé des mesures concernant le suivi et la protection des élus, en mettant en place un observatoire8.

Toutefois avec ces textes, la protection de la collectivité publique n’avait pas été suffisamment efficace pour l’ensemble des élus municipaux, alors que les violences à leur égard étaient encore trop importantes ces dernières années9. Il avait précisément été relevé lors d’une réponse ministérielle qu’« au cours de l’année 2022, l’association des maires de France estime à 1 500 le nombre d’agressions d’élus municipaux »10. Il y a effectivement un climat de tension et de violence croissant dans la société française et il fallait que le législateur s’en préoccupe.

C’est donc pour soutenir et mieux sécuriser les personnes exerçant un mandat au sein des communes que la proposition de loi n° 648 visant à renforcer la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a été déposée au Sénat le 26 mai 2023 par des sénateurs, dont le sénateur François-Noël Buffet11. Elle contenait plusieurs dispositions visant à renforcer l’arsenal répressif en cas de violences commises à l’encontre des élus et à améliorer leur prise en charge lorsqu’ils sont victimes de violences ou d’injures. Pour ce faire, le gouvernement a annoncé des mesures concernant le suivi et la protection des élus, sans oublier leur accompagnement psychologique, ce qui est important pour toutes les personnes agressées.

La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 comporte trois titres, le premier ayant pour but de « consolider l’arsenal répressif pour mieux protéger les élus en cas de violences commises à leur encontre », le deuxième d’« améliorer la prise en charge des élus victimes de violences, d’agressions ou d’injures dans le cadre de leur mandat ou d’une campagne électorale » et le troisième de « renforcer la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques ».

Conformément à l’article 222-14-5 du Code pénal, en cas de violences les militaires, les fonctionnaires de la police nationale, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des douanes et les sapeurs-pompiers sont protégés, mais ce texte est modifié par la loi pour y inclure « le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées ».

Par ailleurs, la protection fonctionnelle offerte aux élus ou anciens élus, de même qu’aux candidats aux élections est désormais octroyée automatiquement, c’est-à-dire sans décision préalable du conseil municipal.

La protection des élus municipaux est assurément une exigence dans notre société et il fallait que les maires soient aussi bien accompagnés que les pompiers, les gendarmes et les policiers.

Cette loi permet donc de sensibiliser les élus ou futurs élus aux menaces potentielles lors d’interventions du quotidien et de les mettre en capacité de mieux appréhender les situations à risques, sans oublier de veiller à ce qu’ils ne se sentent pas seuls face aux violences potentielles.