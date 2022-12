Il est désormais possible de recourir au référé-liberté pour la protection de l’environnement !

Comme on le sait, le référé-liberté, qui a été créé par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives1, permet de mettre fin à une mesure administrative qui serait de nature à porter une atteinte grave à l’exercice d’une liberté fondamentale. Toutes les libertés constitutionnellement reconnues ne sont pas considérées comme fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative qui est issu de l’article 6 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 : « En l’absence de précision législative, il est revenu à la jurisprudence de définir la liberté fondamentale que le référé-liberté a vocation à garantir »2.

L’article L. 521-2 du Code de justice administrative donne la possibilité au juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Le juge des référés va se prononcer dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre de cette « procédure d’extrême urgence »3. Le requérant est dispensé de ministère d’avocat4.

Dans son ordonnance rendue le 20 septembre 20225, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Sans être révolutionnaire, cette décision apporte une nouvelle pierre à l’édifice du droit fondamental à un environnement sain et équilibré. Elle constitue une réelle avancée en matière de protection de l’environnement. L’avenir dira quel usage sera fait de cette nouvelle voie de droit.

Nous soulignerons tout d’abord que l’ordonnance vient affirmer clairement que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale, comme le proclame la Charte constitutionnelle de l’environnement (I). Nous observerons ensuite que le Conseil d’État indique les nombreuses conditions pour saisir le juge des référés ; des conditions rigoureuses qui risquent de limiter les possibilités de recours au référé-liberté (II). Nous examinerons enfin la portée de la décision de la haute juridiction administrative, qui peut être relativisée (III).

La Charte de l’environnement « adossée » à la Constitution par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 proclame, dans son article premier, que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Par une décision n° 2008-564 du 19 juin 2008 (loi relative aux organismes génétiquement modifiés), le Conseil constitutionnel a jugé que « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle » 6 .

II – Les strictes conditions d’engagement du référé-liberté

L’ordonnance du Conseil d’État précise les conditions cumulatives qui doivent être réunies pour permettre au plaignant de saisir le juge du référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Elle rappelle que ce dernier doit justifier, « au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’[il] entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique (…) ».

Il appartiendra ensuite au requérant de faire état « de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu (…), d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement [de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative] ».

L’ordonnance du Conseil d’État ajoute certaines conditions qui tiennent à l’urgence. L’intervention du juge des référés sera, dans tous les cas, subordonnée au constat que « la situation litigieuse permett[ra] de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ». De plus, les mesures qu’il pourra ordonner devront s’apprécier « en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises ».

En l’espèce, « les requérants [possédaient] un laboratoire limitrophe de l’endroit où se [déroulaient] les travaux [litigieux] et où ils [menaient], depuis plusieurs années, un travail de recensement et d’études des espèces protégées s’y trouvant ». Ils faisaient valoir que « la poursuite de ces travaux [porterait] atteinte de manière irréversible à ces espèces protégées et [entraînerait] la destruction de leur habitat ». Le Conseil d’État, qui a rejeté la demande de suspension des travaux voulue par les requérants, a estimé que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, dans la mesure où ces travaux avaient fait l’objet d’« une déclaration au titre de la loi sur l’eau et [d’]une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral de décembre 2020 que les requérants [n’avaient] pas contestées ».

Par ailleurs, il a considéré que la poursuite des travaux ne porterait pas « une atteinte grave et manifestement illégale » au droit de vivre des espèces étudiées par les requérants dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Il a relevé en ce sens que « la sensibilité du milieu naturel (…) au projet envisagé [était] modérée et qu’aucun enjeu de conservation notable [n’avait] été identifié ». Il a aussi observé que « la nature et l’ampleur limitée des travaux » ont justifié la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de dispenser le projet « d’étude d’impact ».