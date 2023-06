Les produits issus de la mutagenèse aléatoire ne sont pas des OGM au sens de la directive n° 2001/18

Il faut souhaiter que le projet de réglementation qui doit être présenté courant 2023 par la Commission européenne règle définitivement la question de l’évaluation des organismes génétiquement modifiés en mettant l’accent sur le produit lui-même et non sur la technique ayant conduit à son obtention.

Les justifications retenues pour aboutir à cette conclusion sont à la fois d’ordre scientifique et d’ordre juridique. Scientifique, car la mutagenèse aléatoire in vitro ne constitue qu’une évolution de la mutagenèse aléatoire in vivo, les mutants qui résultent de l’une ou l’autre technique étant indifférenciables. Juridique, car l’objectif d’harmonisation poursuivi par la directive est incompatible avec des interprétations qui seraient propres à chaque État membre. De plus, l’objet même de la directive est d’assurer la sécurité des organismes génétiquement modifiés qui sont mis sur le marché européen et non de réglementer les techniques utilisées pour générer ces organismes.

Dans son deuxième arrêt rendu à la suite d’une saisine du Conseil d’État dans le conflit opposant plusieurs associations anti-OGM au gouvernement français, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu, le 7 février 2023, que les plantes issues de techniques de mutagenèse aléatoire ne constituaient pas des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive n° 2001/18, peu importe que la mutagenèse soit pratiquée in vivo ou in vitro.

Le 7 février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt1 dans lequel elle conclut que les plantes obtenues par mutagenèse aléatoire in vitro ne constituent pas des organismes génétiquement modifiés (OGM) au sens de la directive n° 2001/182 et doivent donc être exclues de son champ d’application.

Cette décision devrait logiquement mettre un terme au conflit opposant plusieurs associations anti-OGM à l’État français sur le point de savoir si la mutagenèse relève ou non de la directive n° 2001/18. Ces associations avaient demandé au Premier ministre l’abrogation de l’article D. 531-2 du Code de l’environnement et la mise en place d’un moratoire sur les variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides et obtenues par mutagenèse, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. Elles ont alors saisi le Conseil d’État par une requête du 12 mars 2015, lui demandant d’annuler la décision implicite de refus du Premier ministre.

En octobre 2016, le Conseil d’État français a adressé à la CJUE quatre questions préjudicielles concernant la question de savoir si les organismes obtenus par des techniques de mutagenèse dirigée constituaient ou non des OGM au sens de la directive n° 2001/18, dite directive OGM.

Dans son arrêt du 25 juillet 20183, la CJUE a jugé que seuls les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps sont exclues du champ d’application de la directive OGM. En revanche, ne doivent pas être exclues de l’application de cette directive les méthodes/techniques de mutagenèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l’adoption de ce texte, et dont fait partie la mutagenèse ciblée4.

À la suite de cette décision, le Conseil d’État a, par un arrêt du 7 février 20205, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre et enjoint à celui-ci de fixer, dans un délai de six mois après la notification de la décision, la liste limitative des techniques/méthodes de mutagenèse traditionnellement utilisées et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Dans sa décision, le Conseil d’État a estimé que tant les techniques/méthodes dites « dirigées » ou « d’édition du génome » que les techniques de « mutagenèse aléatoire in vitro » sont apparues ou se sont principalement développées postérieurement à cette date et que, de ce fait, elles devaient être soumises aux obligations imposées par la directive.

En vue d’exécuter cette injonction, le gouvernement français a élaboré un projet de décret relatif à la modification de la liste des techniques d’obtention d’OGM ayant fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement, au sens de l’article L. 531-2 du Code de l’environnement. Ce projet de décret prévoyait que la mutagenèse aléatoire, à l’exception de la mutagenèse aléatoire in vitro, devait être regardée comme relevant d’une telle utilisation. Le projet de décret prévoyait également la suppression des variétés obtenues par mutagenèse in vitro du catalogue officiel français des variétés végétales.

Le projet de décret ayant été notifié à la Commission européenne, celle-ci a rendu un avis circonstancié6 dans lequel elle émet de très fortes réserves quant à la justification de la distinction entre mutagenèse aléatoire in vitro et in vivo. L’émission d’un avis circonstancié entraîne, pour l’État membre qui a notifié le projet, l’obligation de reporter son adoption de six mois à compter de la date de sa communication. L’injonction n’ayant pas été respectée dans le délai de six mois, faute de validation du projet de décret au niveau européen, les associations ont demandé au Conseil d’État, par requête du 12 octobre 2020, d’assurer l’exécution de sa décision de février 2020.

Suite à cette seconde saisine, le Conseil d’État a estimé que, afin de déterminer quelles techniques de mutagenèse sont exclues de l’application de la directive n° 2001/18 deux approches sont possibles : selon une première approche, il convient de ne tenir compte que du processus par lequel le matériel génétique est modifié ; selon une seconde approche, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des incidences du procédé utilisé sur l’organisme, dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter la santé humaine ou l’environnement, y compris celles susceptibles de produire des variations somaclonales. Si cette seconde approche devait être retenue, le Conseil d’État considère qu’il conviendrait de préciser les éléments qui présentent une pertinence en vue d’évaluer si la sécurité d’une technique/méthode est avérée depuis longtemps. Il a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE deux questions préjudicielles le 17 novembre 20217, questions qui ont été reformulées par l’avocat général de façon à n’en faire qu’une seule : « L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive, à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que la mutagenèse aléatoire appliquée in vitro relève de l’annexe I B, point 1, de ladite directive ? »8.

Les justifications apportées par la CJUE pour exclure la mutagenèse aléatoire in vitro du champ d’application de la directive n° 2001/18 sont à la fois de nature scientifique (I) et de nature juridique (II).

I – Une exclusion de la directive fondée sur des arguments scientifiques

La mutagenèse est le processus d’apparition d’une mutation dans un organisme. Il peut être naturel (mutation spontanée dans la nature) ou artificiel, par exposition de l’ADN à un agent mutagène (radiations ou substances chimiques par exemple). Les mutations ainsi provoquées ont, comme dans la nature, un caractère fortuit, d’où son nom de mutagenèse aléatoire, également nommée mutagenèse traditionnelle. Les mutations observées peuvent être neutres, nuisibles ou bénéfiques, en procurant un avantage à l’organisme concerné. La mutagenèse n’aboutit pas à l’insertion d’ADN étranger dans l’organisme cible, contrairement à la transgenèse9, ce qui explique leur différence de traitement dans la directive.

La mutagenèse aléatoire a d’abord été pratiquée sur les plantes entières ou sur des parties de plantes (mutagenèse in vivo). Les progrès technologiques aidant, la mutagenèse aléatoire a été appliquée à des cultures in vitro d’organes, de tissus, d’amas de cellules indifférenciées, de cellules isolées et de protoplastes10. La culture in vitro permet de reconstituer une plante entière à partir du matériel végétal cultivé, mais il faut ensuite sélectionner les mutations les plus intéressantes.

La mutagenèse aléatoire se distingue de la mutagenèse dirigée, également désignée par l’expression « édition du génome », en ce que celle-ci permet de provoquer des mutations ciblées sur un gène spécifique avec pour objectif d’aboutir directement aux modifications souhaitées, sans recourir ensuite à la sélection. La mutation perd alors son caractère aléatoire.

Les associations requérantes soutenaient qu’il convenait de distinguer la mutagenèse in vivo et la mutagenèse in vitro au motif que, non seulement les agents mutagènes opèrent différemment lorsqu’ils sont appliqués à des cellules isolées ou à des plantes entières, mais également que la culture in vitro en elle-même et la régénération des cellules ainsi cultivées en plantes induisent des modifications génétiques additionnelles, nommées « variations somaclonales ». Selon les demandeurs, ces modifications doivent être prises en compte dans l’évaluation de l’impact de la méthode de la mutagenèse in vitro, car elles comportent des risques potentiels pour la santé humaine et pour l’environnement, sans vraiment préciser lesquels.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive exclut notamment de son champ d’application les produits obtenus par des techniques/méthodes énumérées à l’annexe I B, à savoir la mutagenèse et la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) dès lors qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant. Cette exclusion s’explique par le fait que ces techniques étaient déjà utilisées lors de l’adoption de la directive et considérées comme suffisamment sûres. Le considérant 17 précise en effet que « la (…) directive ne devrait pas s’appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ». Or, la mutagenèse aléatoire in vitro (A) tout comme les variations somaclonales (B) étaient déjà connues lors de l’adoption de la directive.

A – La mutagenèse aléatoire in vitro , une technique ancienne Le Conseil d’État estimait, dans ses différentes décisions, qu’aucune technique de mutagenèse aléatoire in vitro n’avait été appliquée avant l’adoption de la directive n° 2001/18, affirmation réfutée par la Commission dans son avis circonstancié. Celle-ci démontre en effet que la mutagenèse in vitro représentait une technique bien connue de sélection des végétaux avant l’adoption de la directive et que des informations concernant la sécurité des plantes issues de la mutagenèse in vitro étaient déjà disponibles en 200111. À la suite de la notification des projets de réglementation français, la Commission a sollicité l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)12 concernant la mutagenèse aléatoire in vitro. Dans son rapport final13, le groupe scientifique des OGM a estimé que toutes les techniques de mutagenèse aléatoire peuvent être appliquées aussi bien in vivo qu’in vitro, même si la dose de l’agent mutagène ou le temps d’exposition à celui-ci peuvent varier. Les mécanismes moléculaires qui participent de la mutagenèse aléatoire induite seraient les mêmes que dans le cas des mutations spontanées. Ces mécanismes intervenant au niveau de la cellule, il serait indifférent que l’agent mutagène agisse sur une cellule isolée, un tissu cultivé in vitro ou sur la partie d’une plante in vivo. Pour cette raison, les types de mutations résultant de la mutagenèse aléatoire in vitro et in vivo seraient également les mêmes14. La mutagenèse in vitro ne constitue qu’une simple évolution de la mutagenèse in vivo15. De plus, tant la décision du Conseil d’État du 7 février 2020 que le projet de décret qui a suivi font référence aux organismes obtenus à l’aide de la mutagenèse aléatoire in vitro « consistant à soumettre les cellules végétales cultivées in vitro à des agents mutagènes ». Cette définition de la mutagenèse in vitro est à la fois étroite et imprécise. La notion de cellules végétales en particulier est imprécise, car la mutagenèse in vitro peut être pratiquée sur des cellules isolées, mais également sur d’autres entités comme les protoplastes, le cal ou les tissus. Cette imprécision a d’ailleurs été relevée par le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) dans son avis16 ainsi que par l’avocat général dans ses conclusions17. Or, les termes utilisés ont une importance dans la mesure où l’évaluation de la sécurité de la mutagenèse in vitro selon les critères établis par la CJUE dans son arrêt de 2018 peut donner des résultats différents selon l’entité soumise à la culture in vitro.