Une justice environnementale efficace est une justice spécialisée

II – La nécessité d’un Code du contentieux environnemental

En tout état de cause, il semble nécessaire de venir créer un Code du contentieux environnemental. L’appel ne porte évidemment pas à la prolifération d’ustensile légal et réglementaire ayant pour finalité d’essayer d’organiser l’éternelle inflation légale, mais bien de rendre efficace la mise en œuvre par les professionnels d’un droit fragmenté. Cela se justifie d’autant plus par l’apparition de nombreuses associations ou organisations juridiques pour former ces professionnels à la cause juridique environnementale. La meilleure formation passe par l’analyse d’un code qui porterait uniquement sur la procédure, reine du procès civil, pénal et administratif. Ce code aurait à charge de diviser les trois procédures tout explicitant la finalité téléologique recherchée par le législateur. Ainsi, les principes fondamentaux gouvernant le droit de l’environnement auront à être rappelés, permettant leur suppression du Code de l’environnement, pour enfin expliciter les délais d’actions, devant quel tribunal, en y intégrant les nouvelles réformes législatives, comme l’action de groupe.

Ce code aurait pour conséquence immédiate de focaliser le Code de l’environnement sur l’aspect préventif qu’il peut contenir dans certains domaines, comme la chasse2, et non plus sur les actions possibles. Le législateur a dès lors un rôle essentiel à jouer dans la préservation d’un droit en plein essor et trop peu réglé aujourd’hui.