La géolocalisation des véhicules devant le Conseil d’État : pas de robot sans humain

La géolocalisation des véhicules et par suite la géoverbalisation sont autorisées sur le fondement de plusieurs textes de droit. Cependant, étant donné les marges d’erreur que comportent ces procédés, l’automobiliste risque de se voir verbalisé à tort. Selon l’emplacement précis du véhicule, du côté des numéros pairs ou impairs d’une voie par exemple, celui-ci se trouve en règle ou non, en fonction de ses droits de stationnement. Les procédures sont largement dématérialisées et l’usager mal informé pourrait être amené à régler une amende indue. Le Conseil d’État apporte de bienvenues précisions exigeant une vigilance accrue.

CE, 18 nov. 2024, no 472912

La géolocalisation des véhicules relève directement ou indirectement de plusieurs bases juridiques, du droit des collectivités territoriales jusqu’au droit de l’Union européenne. Ces fondements s’observent à la lecture des visas de la décision rendue par le Conseil d’État le 18 novembre 20241, qui mentionnent notamment un règlement du Parlement et du Conseil de 20162, le Code général des collectivités territoriales, le Code de la route, et les dispositions relatives à l’informatique et aux libertés.

Dans le cadre de la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM3), l’amende pénale de défaut de paiement d’un stationnement payant a été remplacée par un « forfait de post-stationnement » (FPS) sous la responsabilité des communes et intercommunalités4. Ce forfait de post-stationnement peut être contesté par un recours préalable obligatoire devant l’administration (RAPO). Dans un second temps, la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), dénommée depuis le 1er janvier 2025 tribunal du stationnement payant, peut être saisi5. Enfin, le Conseil d’État est compétent en cassation. C’est par une cassation et un règlement de l’affaire au fond, selon l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, que le Conseil d’État donne un nouvel éclairage et de nouvelles garanties en la matière.

Quand la machine se trompe peut-être davantage que l’humain. Ainsi pourrait-on résumer la morale de la décision du Conseil d’État. Il s’agit de voitures conçues pour identifier jusqu’à 1 500 plaques d’immatriculation par heure, avec géolocalisation. Le système compare ensuite chacune d’entre elles avec les données des horodateurs et des applications de paiement de stationnement, puis verbalise en cas de défaut de paiement.

Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Strasbourg, Lille, Nancy ou encore Rennes – et d’autres villes parfois beaucoup plus petites – en sont dotées6. Appelés trivialement « sulfateuses à PV » ou « scan car », ces véhicules équipés d’un système à lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI) sillonnent les rues où le stationnement est payant. Pour pouvoir identifier les véhicules dont le propriétaire n’a pas payé le stationnement, chaque voiture LAPI est équipée de plusieurs caméras fixées sur son toit, lesquelles détectent les plaques d’immatriculation des véhicules stationnés. À l’intérieur de la voiture LAPI, une tablette collecte ces informations et les transmet à la société privée mandatée par la municipalité, qui va s’assurer que le stationnement a bien été payé. Si la plaque d’immatriculation d’un véhicule n’apparaît pas dans la base de données dans laquelle sont enregistrés les paiements, il en est déduit que le propriétaire n’a vraisemblablement pas payé son stationnement7. Cependant, « vraisemblablement » ne signifie pas « certainement » et il existe un risque d’erreur non négligeable. C’est le cas d’une automobiliste contestant l’infraction qui permet au Conseil d’État de préciser les conditions de validité des amendes ainsi dressées.

En l’espèce, la voiture en question appartenant à une résidente, stationnée côté pair d’une rue du 17e arrondissement de Paris, bénéficiait d’un stationnement résidentiel, dûment payé. Mais la mairie de Paris refusait de le reconnaître : le système LAPI avait géolocalisé la voiture au n° 5 de la rue, hors de la zone prévue. La requérante avait fait l’objet de plusieurs avis de paiement de forfait de post-stationnement (FPS) portant la mention selon laquelle le véhicule était stationné du côté impair de la rue, soit du côté non couvert par le tarif résidentiel de l’intéressée.

La requérante avait initialement formé des recours administratifs préalables obligatoires, prévus au deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales. Ces recours ont été rejetés, et l’intéressée a saisi la commission du contentieux du stationnement payant en application du quatrième alinéa du même VI du même article, qui a jugé que, faute pour la requérante d’apporter de commencement de preuve contraire, la mention relative à la localisation du véhicule portée sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté faisait foi, en application de la présomption fixée au II de l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales. C’est cette absence de commencement de preuve contraire qui conduit le juge administratif à censurer la CCSP.

L’affaire présentée devant le Conseil d’État vise ainsi l’annulation des deux décisions de la CCSP, arguant du fait qu’il appartient à la Ville de Paris, d’une part, d’établir qu’un agent assermenté a effectivement constaté la localisation du véhicule et, d’autre part, de faire la preuve de l’exactitude des mentions résultant de la géolocalisation. La requérante indique s’être souvent plainte du mauvais fonctionnement des appareils de géolocalisation de la société MOOVIA, prestataire de la Ville de Paris, qui lui impute des FPS « à des adresses farfelues ou des numéros de rue décalés » et avoir « presque systématiquement gain de cause8 ». Ces dysfonctionnements ont conduit le Conseil d’État à préciser sa jurisprudence dans le sens d’une meilleure prise en compte des risques d’erreur. Le Conseil juge ainsi que les automobilistes doivent être en mesure de contester pleinement ces forfaits de post stationnement (FPS) et précise les règles.

Le Conseil d’État, en faisant droit au recours présenté devant lui, et en décidant de le juger au fond, précise les contours de la légalité des décisions de verbalisation prises sur la base de la géolocalisation. Si les bases juridiques autorisent la vidéolocalisation des véhicules (I), les risques d’erreurs impliquent une vigilance accrue des autorités (II).

I – Les bases juridiques de la vidéolocalisation des véhicules Les bases juridiques de la vidéolocalisation des véhicules sont essentiellement locales (A), mais aussi, au regard de la protection des données, nationales et européennes (B). A – La vidéolocalisation des véhicules organisée par le Code général des collectivités territoriales Les collectivités territoriales ou leurs regroupements sont compétentes pour instituer des taxes de stationnement. Le code en prévoit les modalités (1) et les recours possibles (2). 1 – Les modalités d’institution des taxes de stationnement Selon le I de l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-149, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe. Selon le II du même article : « Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement. Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire ». Selon l’article R. 2333-120-4 du Code général des collectivités territoriales, le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement « Établissement de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement » et « Modalités de paiement et contestation ». La première partie de l’avis de paiement comporte notamment la date, l’heure et le lieu de constatation de l’absence ou de l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Des recours sont prévus au service des usagers. 2 – Les recours possibles contre la verbalisation pour non-respect des règles de stationnement Le droit au recours est organisé en deux temps, avec d’abord le RAPO (recours administratif préalable obligatoire), puis, en cas de recours infructueux, la possibilité de recourir à la commission du contentieux du stationnement payant, qui est compétente. Les décisions de cette dernière sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État ; ce qui a conduit à l’espèce ici commentée. Ainsi, selon le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Selon le quatrième alinéa du même VI de cet article, la décision rendue à l’issue du RAPO contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. L’article R. 2333-120-44 du même code, relatif à la procédure devant la commission du contentieux du stationnement payant, précise que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure. À défaut de production, l’instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant. Ce qui signifie que la charge de la preuve revient à la personne publique concernée. La vidéolocalisation, en ce qu’elle met en œuvre des données personnelles, se trouve aussi encadrée par les règles de droit applicables en la matière ; elles sont nationales et européennes. B – Les règles nationales et européennes applicables à la videolocalisation des véhicules Si ces systèmes de localisation sont mis à la disposition des communes dans les conditions expliquées ci-dessus, leur organisation et leur mise en œuvre sont soumises aux règles relatives à la protection des données. Selon l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. Selon l’article 22 du règlement européen du 27 avril 2016 (RGPD10), la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a adopté le 14 novembre 2017 une recommandation précisant le cadre dans lequel s’inscrit, en matière de traitement de données personnelles, la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2018 du stationnement payant prévue par la loi du 27 janvier 2014. Elle relève notamment que « les données collectées par les dispositifs de LAPI ne peuvent servir qu’à réaliser des pré-contrôles du paiement du stationnement en vue de faciliter le travail des agents de contrôle ». « Dès lors, les collectivités ne sauraient en aucun cas recourir à un quelconque dispositif de contrôle du paiement du stationnement automatisé de bout en bout. Le constat de l’absence ou l’insuffisance de paiement et l’initiation de la procédure de FPS doivent être réalisés par un agent de contrôle » ; en conséquence, « le constat de l’irrégularité du stationnement d’un véhicule doit se faire en temps réel. Sauf justification particulière, l’agent ne doit pas utiliser les informations collectées par le dispositif de LAPI pour constater l’irrégularité et établir le FPS a posteriori » ; si « le véhicule a fait l’objet d’un FPS pendant la période pendant laquelle la redevance peut être déduite du FPS, (…) il convient de conserver les données relatives à la redevance tant que les délais de contestations du FPS courent ». « Il est impératif que les dispositifs de LAPI ne collectent que les numéros de plaque d’immatriculation ainsi que l’horodatage et la géolocalisation du véhicule. Il conviendra à cet égard de limiter le champ de la prise de vue à la seule plaque d’immatriculation, à l’exclusion, par exemple, de tout autre élément situé sur la voie publique à proximité du véhicule ou dans l’habitacle de ce dernier ». Elle ajoute toutefois que « l’agent qui procède au constat et initie la procédure de FPS peut collecter une photographie du véhicule concerné à des fins probatoires (…) la conservation d’une image permet de disposer d’éléments de preuve en cas de contestation et de répondre aux demandes des conducteurs. La Commission n’est donc pas opposée à cette pratique11 ». De même, le 25 août 2020, la CNIL mettait déjà en garde contre de mauvaises pratiques12. La combinaison des dispositions locales, nationales et européennes, cumulée aux risques d’erreurs, avérés, de la vidéolocalisation, implique donc une vigilance accrue des autorités.