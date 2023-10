La requalification d’une sous-occupation domaniale portuaire

II – Le rétablissement de la compétence administrative sur le domaine public

En vertu de l’article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, un contrat d’utilisation domaniale ne peut plus apparemment « avoir pour exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public ».

De là, Christophe Roux considère que : « l’expression sous-concession domaniale devrait, dès lors, être bannie à partir du 1er avril 2016 : à partir du 1er avril 2016 (date d’entrée en vigueur des ordonnances marchés et concession), ne devrait subsister que des contrats portant “occupation” ou “sous-occupation” du domaine public, étant entendu que si les derniers sont translatifs d’une autre activité, ils prendront le caractère de concession (ou de marché public, selon le mode de rémunération), étant entendu alors que, si leur objet est seulement domanial, il s’agira de contrat d’occupation du domaine public. Un autre problème plus substantiel se dresse : en ne subordonnant plus l’existence d’une concession à la présence d’une mission de service public (mais à simple “service”), l’ordonnance du 26 janvier invite à une (re) mise à l’épreuve de la jurisprudence Steeple-chases de France. Le sens du terme “sous-concessionnaire” utilisé en 1956, a aujourd’hui disparu : un concessionnaire n’étant pas nécessairement en charge d’une mission de service public, l’adéquation, déjà fragile, entre le terme et le fond de la jurisprudence Steeple-Chases de France a définitivement vécu »13.

Aussi étonnant que cela paraisse, cet auteur en arrive à la même conclusion que Marcel Waline sur l’emploi contestable de la concession de service public mais sur un autre texte juridique.

Cependant, l’arrêt commenté du 16 mai 2023 s’avère attaché à une lecture traditionnelle de l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

En substance, la cour administrative de Toulouse met en exergue que le primo-occupant a bien la qualité d’un concessionnaire d’un service public qui a confié à un tiers l’établissement d’un outillage ou l’exploitation d’ouvrages sis sur le domaine public portuaire concédé.

Or, l’exploitation d’un port de plaisance constitue une mission de service public à caractère industriel et commercial14 tandis que la gestion du domaine public portuaire relève du service public à caractère administratif15.

Se pose alors la question du caractère du service public en charge de la gestion du domaine public portuaire.

Manifestement, les activités portuaires rattachées au service public administratif demeurent : il en va ainsi de la police portuaire, la réalisation des aménagements portuaires lorsqu’ils sont effectués par une personne publique ou pour son compte, l’entretien des ouvrages et la sécurité des ports16, le balisage, l’organisation de l’embauche et l’indemnisation de l’inemploi des ouvriers dockers non mensualisés.

Quant aux services publics portuaires à caractère industriel et commercial, ils comprennent : le pilotage portuaire, le remorquage des navires dans les ports, l’exploitation des outillages publics.

Bien que la concession d’outillage publique portuaire vaille autorisation d’occupation du domaine public17, son exploitation offre, selon le Tribunal des conflits, « le caractère d’un service industriel et commercial géré dans les conditions de droit privé »18.

Présentement, la rapporteure publique, Françoise Perrin, se prévaut d’une décision du Tribunal des conflits en date du 9 décembre 201319 affirmant que le litige né de l’exécution d’un contrat d’une association, concessionnaire d’un service public au sens de l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, et un tiers sur le domaine public, appartient à la juridiction administrative20.

De façon analogue, la cour administrative d’appel de Toulouse statue que l’association s’est vue concéder la création, l’entretien et l’exploitation des ouvrages nécessaires au port de plaisance de la Nautique, qui présente le caractère d’un service public et implanté sur le domaine public de la commune de Narbonne.

Il s’ensuit que l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 23 juillet 2021 demeure entachée d’irrégularité en ce qu’elle a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Cette motivation de la cour administrative d’appel de Toulouse permet de ne pas ranger au magasin des figures sans emploi. Cette interprétation somme toute classique a fait ses preuves depuis 1956.

Ici encore, les anciennes jurisprudences ont la vie dure, à l’instar de la domanialité virtuelle malgré l’évolution du droit positif qui devrait les rendre obsolètes21.

Loin de constituer une anomalie, les sous-occupations domaniales comme conventions administratives ne doivent pas être négligées vu leur nombre et importance puisqu’elles concernent notamment les amodiations dans les ports et les parcs de stationnement, les concessionnaires d’outillages public gérant les aéroports, les sous-traités d’exploitation de plage, les contrats conclus par les concessionnaires d’autoroutes, les gestionnaires de marchés d’intérêt national, etc.

Par un effet multiplicateur, le primo-occupant domanial passe davantage de sous-contrats d’utilisation domaniale avec des tiers.