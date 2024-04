La soumission contestable des centres de formation des apprentis au Code de la commande publique

Si le cadre juridique reconnaît plusieurs situations de nature à exiger l’application du droit de la commande publique aux CFA (A), c’est la définition du pouvoir adjudicateur établie à l’article L. 211-1 du Code de la commande publique qui, par sa généralité, est de nature à imposer ces obligations aux CFA (B).

Ces situations sont réelles mais relativement bien délimitées et marginales au regard de l’interrogation principale relative au caractère adjudicateur ou non des CFA, laquelle interrogation concerne l’interprétation des critères développés à l’ article L. 1211-1 du Code de la commande publique .

Au-delà de cette hypothèse générale, qui occupera la place centrale de notre analyse, il faut signaler que d’autres cas de figures existent, qui entraînent la reconnaissance de la qualité de pouvoir adjudicateur. Il en est ainsi, selon le troisième alinéa de l’ article L. 1211-1 du Code de la commande publique , des organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. Cette reconnaissance est aisée. De même, selon l’ article L. 2100-2 du Code de la commande publique , sont soumis aux procédures dédiées les contrats conclus par des personnes de droit privé qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur et qui concernent des domaines spécifiques (activités de génie civil, travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ; prestations de services liés auxdits travaux). Compte tenu de la nature des travaux visés, ce cas de figure peut donc tout à fait relever de l’activité des CFA sans toutefois poser de difficultés d’interprétation. Enfin, il faut compléter cette énumération par la possibilité qu’un CFA puisse être considéré comme une association transparente ou agissant en tant que mandataire d’une personne elle-même soumise aux contraintes de la commande publique 3 . La transparence d’une association, laquelle induit sa soumission auxdites contraintes 4 , est classiquement identifiée selon un faisceau d’indices comprenant ses organes dirigeants (agents publics), ses ressources (majoritairement publiques) et ses moyens (personnel administratif, locaux, etc.) 5 . Si la reconnaissance d’une telle situation est déjà plus subjective que dans les cas précédents, la jurisprudence est abondante et la satisfaction ou non des critères est assez facilement évaluable 6 . Enfin, les situations de mandats administratifs, sans être parfaitement identiques avec la transparence, s’analysent de façon relativement proche en mettant en valeur le mode de financement et le contrôle 7 .

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du Code de la commande publique . Il en résulte que, naturellement, les CFA publics sont des pouvoirs adjudicateurs et que les CFA privés doivent également être considérés comme tels s’ils répondent à certains critères. L’article L. 1211-1 précité dispose en effet que sont des pouvoirs adjudicateurs les personnes morales de droit privé qui présentent certains caractères. Le premier est impératif : elles doivent avoir été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général autre qu’industriel ou commercial. Les trois autres sont alternatifs : soit ladite personne morale est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, soit sa gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.

Les formes juridiques que peuvent prendre les CFA sont variables : associations, groupements d’intérêt public (GIP), société coopérative, société par actions simplifiée, société à responsabilité limitée… Le choix entre ces différents statuts dépend bien souvent de l’origine de ce CFA (entreprises ou structures de formation) ou de l’objectif (développer une véritable activité économique ou rendre un service sans rechercher la meilleure rentabilité possible), mais quelles que soient les modalités choisies, la question de la soumission au Code de la commande publique se pose inévitablement. La réponse est parfois évidemment positive concernant les GIP, personne morale de droit public ; elle l’est également pour tous les CFA encore rattachés administrativement et comptablement à des écoles secondaires (lycées généraux et technologiques, lycées professionnels), à des établissements d’enseignement supérieur (universités) ou à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole. Toutefois, l’ensemble des CFA étant investi d’une mission de service public, il n’est pas possible d’écarter sans analyse les CFA à statut de droit privé.

B – Les critères de reconnaissance du statut de pouvoir adjudicateur appliqués au fonctionnement des CFA

La condition impérative imposée par l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique à l’activité menée par la personne privée en cause paraît satisfaite. En effet, il est admis qu’un CFA soit, comme demandé par ledit code, « créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Le juge administratif a déjà eu l’occasion de préciser la dimension d’intérêt général des missions d’enseignement et de formation professionnelle. Ainsi, l’association pour la formation professionnelle des adultes« assume sous le contrôle de l’État une mission d’intérêt général »8, de même que, plus directement, « le centre de formation des apprentis de Clermont-Ferrand », organisme de droit privé sous statut associatif9. Au besoin, la doctrine administrative confirme cette position puisque la direction des Finances publiques reconnaît l’éligibilité des CFA associatifs aux avantages fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Le fait que le cadre juridique indique que l’organisme soit « créé pour satisfaire spécifiquement » ces besoins n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation générale, la jurisprudence analysant très souplement à la fois la notion de « création »10 et celle de « mission spécifique »11.

Une fois cette condition incontournable remplie, il s’agit, pour considérer qu’un CFA est un pouvoir adjudicateur, de répondre à l’un des trois critères alternatifs posés au même article L. 1211-1 du Code de la commande publique.

S’agissant d’abord du critère d’une gestion « soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur », la réponse ne semble pas pouvoir être absolue, même si l’analyse penche plutôt vers une réponse négative.

Le lien de dépendance avec un pouvoir adjudicateur peut apparaître lorsque celui-ci exerce sur l’organisme étudié un contrôle actif et permanent de sa gestion, de nature à lui conférer une influence déterminante. C’est ainsi le cas lorsque le contrôle pesant sur l’entité « crée une dépendance de celle-ci à l’égard des pouvoirs publics qui permettent à ces derniers d’influencer ses décisions en matière de marchés publics »12. Toutefois, le juge réclame un encadrement particulièrement étroit et ne se contente pas d’un simple contrôle a posteriori exercé sur la gestion d’un organisme jouissant d’une autonomie organisationnelle et budgétaire13. Si une simple lecture des statuts du CFA révèle donc, ou non, un tel degré de contrôle, il ne faut toutefois pas écarter le contexte juridique dans lequel évoluent les différents centres de formation. En effet, la formation en apprentissage est strictement encadrée par le Code du travail, dont le fonctionnement des CFA14. Ces derniers sont placés sous le contrôle administratif et financier des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des sanctions administratives et financières peuvent être décidées par le préfet de région15, sachant qu’il existe en parallèle une obligation de communication annuelle de la comptabilité analytique à France compétences16. Au surplus, les CFA font également l’objet d’un contrôle pédagogique17 et s’ajoutent à ce contrôle de l’État les contrôles de service fait qui peuvent être menés par les opérateurs de compétences (OPCO) qui financent l’inscription de l’apprenti dans la formation. En l’absence de jurisprudence précise sur les CFA, ces contrôles font donc peser un doute sur l’évaluation de ce critère. Cependant, dans son arrêt de 2001 relatif à des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré18, la Cour de justice avait reconnu l’existence d’un contrôle de gestion du fait de la possibilité pour le ministre de prononcer la dissolution de la société, de nommer un liquidateur, de suspendre les organes dirigeants et de nommer un administrateur provisoire, autant d’indices impliquant un contrôle permanent de la personne morale. Concernant les CFA, le cadre juridique imposant essentiellement un contrôle de la régularité, de manière non permanente, il est peu probable, même si le doute subsiste, que le juge apprécie la situation en termes identiques.

S’agissant ensuite du critère de la composition de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, « dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur », l’appréciation est assez aisée au regard de la jurisprudence. La structure desdits organes révèle en effet un lien de dépendance selon une analyse purement arithmétique19, même si la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) prend soin d’analyser précisément la nature de ceux qui désignent les membres20. Le Conseil d’État valide cette approche comptable, reconnaissant par exemple la qualité d’organisme de droit public au fonds de garantie des victimes de terrorisme (FGTI) au motif que « les membres du conseil d’administration du fonds sont tous nommés par arrêté ministériel ou interministériel, quatre des neuf administrateurs sont des représentants de l’État et la gestion du fonds est contrôlée par un commissaire du gouvernement qui peut s’opposer à toutes les décisions du conseil d’administration »21. En pratique, les organes directeurs des CFA ayant un statut de droit privé sont le plus souvent composés majoritairement de représentants de syndicats et de branches de professionnels alors que les représentants de collectivités publiques ou de chambres consulaires sont régulièrement présents mais en nombre minoritaire22.

S’agissant enfin du critère d’un financement de l’activité assuré « majoritairement par un pouvoir adjudicateur », l’analyse ne pourra cette fois-ci se contenter de la simple approche mathématique que laissent entrevoir les termes de l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique. En effet, deux notions sont ici à évaluer : certes le caractère majoritaire, mais aussi la nature des financements, reconnue ou non comme publique. La dimension majoritaire est interprétée par la CJUE comme correspondant très simplement à « plus de la moitié ». Pour un tel calcul, « il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des revenus dont l’organisme bénéficie, y compris ceux qui résultent d’une activité commerciale (…). L’exercice budgétaire au cours duquel la procédure de passation d’un marché déterminé est lancée doit être considéré comme la période la plus appropriée pour le calcul du mode de financement de cet organisme, étant entendu que ce calcul doit être effectué sur la base des chiffres disponibles au début de l’exercice budgétaire, fussent-ils de nature prévisionnelle »23. Sur le premier point, le guide comptable est donc clair.

À ce moment de l’analyse de la nature ou non de pouvoir adjudicateur des CFA, il ne reste donc en suspens que le débat sur la caractérisation du financement des centres. C’est cette question qui pose aujourd’hui une difficulté d’interprétation.