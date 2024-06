Le retour de l’impartialité structurelle : le refus du Conseil d’État de céder à la tyrannie de l’apparence

Le Conseil d’État refuse d’assimiler une décision liée à la gestion du corps des magistrats administratifs, à l’élaboration de laquelle son vice-président a pris part, ou l’interprétation d’une loi ou du droit de l’Union européenne par l’une de ses formations de jugement, à une position définitivement arrêtée par l’ensemble du Conseil d’État, susceptible de le disqualifier ensuite en tant que juge. Ces cas ne correspondent pas aux deux seules hypothèses admises jusqu’ici par le Conseil d’État pour démontrer une partialité structurelle. Ainsi, comme pour toute autre juridiction, la partialité du Conseil d’État est subordonnée soit à l’existence d’une confusion de ses fonctions (A) soit à l’existence d’un préjugé commun à tous ses membres (B).

A – La partialité du Conseil d’État subordonnée à l’existence d’une confusion de ses fonctions

Au sens de la décision Labor Métal, l’impartialité structurelle consiste à dépasser l’examen individuel de l’impartialité parce qu’une circonstance autorise à considérer qu’il est trop difficile pour le justiciable de distinguer les membres de l’organe de l’organe lui-même, si bien qu’en apparence, derrière la décision d’un ou plusieurs membres, il peut légitimement voir celle de l’organe qui devient juge et partie s’il doit ensuite apprécier cette décision. Ainsi, le rapport public de la Cour des comptes est élaboré selon une procédure qui a pour but d’en faire le rapport de l’institution, de sorte que les irrégularités qu’il relève deviennent un préjugement de la Cour16. De même, en confiant au Conseil d’État la compétence d’autoriser l’administration à édicter une mesure d’assignation à résidence en dehors de tout contexte litigieux, le législateur lui a attribué le rôle d’un administrateur tout en le soumettant à la procédure de référé, créant une intrication de fonctions qui fait apparaître l’autorisation donnée par un membre du Conseil d’État comme une décision du Conseil d’État, contestable devant lui17. Le cumul de fonctions, compatible avec l’impartialité lorsque la composition de l’organe change, devient une confusion des fonctions qui méconnaît l’impartialité structurelle, dès lors que la position initiale ne peut être envisagée que comme celle de l’organe lui-même.

Mécaniquement, les conditions d’application de l’impartialité structurelle peuvent sembler réunies lorsque le Conseil d’État juge une décision édictée par ou avec la collaboration de son vice-président. En qualité de chef du Conseil d’État, toutes missions confondues, le vice-président, qui cumule lui-même des fonctions de gestionnaire des membres des juridictions administratives et des fonctions juridictionnelles, peut être considéré comme le représentant de cet organe. Une décision relative à la carrière ou à la déontologie des magistrats administratifs, édictée par le vice-président, directement ou en tant que président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (CSTACAA), pourrait donc être vue comme celle du Conseil d’État alors que ce même organe est compétent pour juger la légalité de cette décision. Une telle démonstration fait cependant entrer de force la situation analysée dans le champ de l’impartialité structurelle dès lors que, de la position du vice-président, ne découle aucun amalgame quant au rôle du Conseil d’État, encore moins pour des requérants qui sont des juges administratifs. Il n’existe tout simplement pas de confusion possible entre le Conseil d’État juge d’une décision prise ou préparée par le vice-président et le Conseil d’État gestionnaire des juges administratifs par l’intermédiaire du vice-président. Au regard de leurs conditions d’adoption, les actes relatifs à la carrière18 ou à la déontologie des magistrats administratifs19 ne sont pas présentés comme et ne peuvent passer pour des décisions du Conseil d’État du seul fait de la participation du vice-président. Il faut échafauder un raisonnement alambiqué, incompatible avec la logique présidant à l’impartialité structurelle fondée sur l’apparence, pour considérer que les décrets portant inscription au tableau d’avancement et nomination, pris sur proposition ou avis du CSTACAA, ou que la charte de déontologie établie par le vice-président du Conseil d’État après avis du collège de déontologie, sont la position du Conseil d’État.

Reconnaître un manquement à l’impartialité structurelle au sens de Labor Métal serait tout aussi artificiel dans les affaires Dion, Lactalis et Kermadec. Il faudrait considérer que lorsque le Conseil d’État a donné une interprétation de la loi ou du droit de l’Union dans une précédente décision, cette position étant celle de l’organe tout entier, il a préjugé la question du bien-fondé du renvoi d’une QPC relative à la disposition en cause ou de la responsabilité du fait de la violation du droit de l’Union par cette précédente décision. Cette transposition de l’impartialité structurelle à la fonction juridictionnelle exercée une première fois pour répondre à une question de droit puis une deuxième fois pour réexaminer cette position, serait insensée. L’arrêt d’une formation de jugement doit naturellement apparaître comme la décision de la juridiction tout entière, l’unité de la justice en dépend. Mais le propre de la mission d’une juridiction est de répondre plusieurs fois à une question de droit identique ou de trancher un même litige qu’auparavant en suivant ou non les solutions rendues antérieurement, en fonction des moyens et arguments exposés par les parties. Si une juridiction statuant plusieurs fois sur la même affaire rend une solution différente, elle aura simplement fait évoluer sa jurisprudence ; elle se sera déjugée, pourrait-on dire, ce que bien entendu, les mêmes juges, et seulement eux, ne seraient pas en mesure de faire. Ainsi, l’impartialité structurelle d’une juridiction suppose une situation de confusion de fonctions juridictionnelles et non juridictionnelles, précisément parce que l’exercice des premières peut empêcher l’organe d’apparaître ensuite comme un tiers dans l’affaire à juger.

En somme, la jurisprudence analysée ne relève pas de l’impartialité structurelle au sens de la décision Labor Métal sauf à détourner cette notion, puisqu’en réalité les problèmes soulevés ne concernent pas le Conseil d’État en tant qu’organe. Sous l’angle de l’impartialité structurelle entendue comme le fait pour tous les membres d’une juridiction de nourrir un préjugé, la partialité du Conseil d’État ne peut davantage être reconnue.