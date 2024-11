L’enquête réalisée à l’occasion d’une procédure disciplinaire – Regards croisés droit public/droit privé

Lorsque des règles communes trouvent à s’appliquer dans les relations salariés/employeurs et administration/agent public, il est de bon ton de le signaler. C’est en matière d’enquête interne, préalable éventuel à une sanction disciplinaire, que les pratiques convergent.

Alors qu’il est loisible de lire à l’envi que la parole se libère, il ne faut sans doute pas s’étonner de ce que le droit des travailleurs s’outille afin d’accompagner cette lame de fond. La souffrance au travail doit être verbalisée, puis entendue et enfin réparée. C’est en particulier dans ce contexte protecteur qu’a émergé l’enquête interne, qui permet notamment de s’assurer de la matérialité de faits fautifs commis à l’occasion du travail.

Simple faculté de mener une telle enquête en droit de la fonction publique, mais véritable obligation de l’employeur de droit privé, cette enquête interne n’a cessé de troubler théoriciens et praticiens, tant le cadre juridique de son déploiement paraissait et paraît encore flou.

Côté droit privé, autrement dit droit appliqué aux salariés des entreprises privées, dès que des faits de harcèlement étaient dénoncés, l’employeur se devait, non seulement d’enquêter1, mais également de se montrer réactif2. Peu importait d’ailleurs que le harcèlement moral ne soit finalement pas constitué. Autrement dit, c’était même en présence d’une « simple » souffrance au travail et sur le terrain de la prévention des risques que naissait la nécessité de diligenter une enquête. Ainsi, en cas d’inertie de l’employeur, le salarié se voyait fondé à solliciter des dommages et intérêts au seul motif de l’absence d’engagement de l’enquête3.

Un arrêt récent, dont la portée précise reste encore à déterminer4, semble revenir sur cet édifice jurisprudentiel sévère pour l’employeur. Cet arrêt énonce que « dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a fait ressortir que l’employeur avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée, a pu en déduire, nonobstant l’absence d’enquête interne, que celui-ci n’avait pas manqué à son obligation de sécurité5 ». En d’autres termes, à la suite d’une dénonciation de harcèlement moral, l’absence d’enquête interne n’emporterait plus systématiquement un manquement à l’obligation de sécurité, dès lors que l’employeur a pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié victime de faits de harcèlement moral. Ceci signifierait donc que l’employeur pourrait échapper à une condamnation en démontrant qu’il a pris d’autres mesures pour préserver la santé du salarié concerné. L’enquête interne ne serait donc plus qu’un moyen parmi tant d’autres afin de démontrer que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Reste que cet arrêt a été rendu dans un contexte particulier car en l’espèce l’arrêt maladie de la salariée rendait difficile la mise en place d’une enquête interne. Il apparaît par ailleurs important de souligner que, en bien des hypothèses, l’enquête interne demeurera le moyen le plus efficace au bénéfice de l’employeur afin de démontrer, en cas de contentieux, qu’il a pris la mesure des faits de harcèlement portés à sa connaissance.

En outre, et quelle que soit la portée de l’arrêt précité6, il revient toujours à l’employeur de se montrer proactif dès lors qu’il entreprend de sanctionner un salarié pour des faits de harcèlement moral ou sexuel, afin d’assurer cette fois la sécurisation de la procédure disciplinaire. Le rapport d’enquête peut en effet être produit en justice pour soutenir un licenciement et permettre de démontrer que l’employeur a satisfait à ses obligations de prévention en matière de sécurité et santé au travail7.

Ce constat se retrouve lorsque de tels faits sont dénoncés par un agent public.

Là encore, aucun texte particulier ni aucun principe général du droit ne vient encadrer la procédure de l’enquête administrative. En conséquence, l’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’organiser, la mener et en tirer les conséquences. En ce sens, le Conseil d’État a jugé qu’« aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’obligeait l’administration à procéder à une enquête disciplinaire et, notamment, à entendre les témoins éventuels des faits invoqués par M. A dans la lettre du 6 mars 2002 ; que l’administration n’avait pas non plus à communiquer à M. A le rapport établi par l’adjoint au directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône à l’issue de l’enquête administrative contestée par M. A dans sa lettre du 29 mars 2002 ainsi que le rapport de l’Inspection générale de la police nationale sur le fonctionnement de la circonscription de sécurité publique que dirigeait M. A, dont le contenu était sans rapport avec les griefs formulés à l’encontre du requérant ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour prononcer la sanction attaquée n’aurait pas été régulière »8.

Le recours à l’enquête administrative ne représente donc qu’un moyen parmi d’autres à disposition de l’administration pour établir la matérialité des faits dénoncés et en tirer les conséquences sur la suspension provisoire de l’agent, sa sanction ou l’octroi de la protection fonctionnelle à l’agent victime de faits de harcèlement. De jurisprudence constante, il est retenu que « l’administration, à qui incombe la charge d’établir devant le juge de l’excès de pouvoir la matérialité des faits qu’elle reproche et qui constituent le support de sa sanction disciplinaire, est en droit de rechercher les éléments de nature à établir les agissements fautifs de ses agents, notamment en recueillant les témoignages qu’elle juge nécessaires »9. L’absence d’enquête administrative préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire ne saurait donc être soulevée comme moyen justifiant l’annulation d’une décision de sanction.

Les juridictions administratives en tirent d’ailleurs toutes les conséquences en estimant que le pouvoir discrétionnaire, ainsi reconnu à l’administration en la matière, s’apparente à une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux. Par exemple, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que « la décision de procéder ou non à une enquête interne constitue une mesure d’ordre intérieur. Par suite, le refus que l’administrateur du Collège de France a opposé à la demande de Mme A B. de diligenter une enquête administrative portant sur les agissements d’un professeur ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir »10.

Il n’en demeure pas moins que cet outil, en présence de faits dont la matérialité serait difficile à constater, participe à la manifestation de la vérité et donc à sécuriser une éventuelle procédure disciplinaire et/ou une décision portant octroi de la protection fonctionnelle. En cela, elle peut donc s’avérer précieuse. Ainsi, en matière de harcèlement en lien avec le service, il ressort de la jurisprudence classique en la matière qu’en présence de faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement il appartient à « l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement »11. La décision de provoquer une enquête interne au sein du service participera ainsi à la sécurisation de la décision prononcée. Sur ce point, la cour administrative d’appel de Nancy a pu valider la décision prise par l’administration à l’appui des résultats de l’enquête pour juger que « les résultats de l’enquête administrative diligentée par ses soins n’avaient fait apparaître aucun agissement constitutif d’un harcèlement moral au sens des dispositions du Code pénal ; (…) Considérant, en premier lieu, qu’il appartient au requérant présentant des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative d’établir l’illégalité de cette décision ; qu’en l’espèce, le bien-fondé du refus de protection fonctionnelle opposé par le ministre de la défense étant subordonné à l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, il appartenait à l’intéressé de démontrer l’existence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, par suite, M. n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges lui auraient imputé à tort la charge de la preuve en relevant qu’il n’avait pas établi l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral »12.

Si aucune obligation ne s’impose à l’employeur public pour diligenter une telle enquête, dès lors que la décision est prise de la mener, l’enquête devra respecter un certain nombre de principes, notamment issus de l’obligation de loyauté entre l’administration et ses agents (qu’ils soient titulaires ou contractuels). En cela, les pratiques applicables en matière d’enquête concernant un agent de droit privé ou de droit public présentent de nombreuses similitudes tenant notamment au fait que l’enquête administrative – bien que ses conclusions puissent servir au prononcé d’une sanction disciplinaire – ne constitue pas une procédure disciplinaire, justifiant de fait que les garanties attachées à une telle procédure ne soient pas reconnues à l’agent. Dès lors, qu’il s’agisse d’enquête visant des travailleurs de droit privé ou des agents de droit public, l’existence d’une protection relative des acteurs de l’enquête interne mérite d’être soulignée (I), de même qu’une application limitée de la notion d’équité (II).

I – La protection relative des acteurs de l’enquête interne Deux points de convergence surviennent avec évidence en comparant le droit des salariés et celui des agents publics : l’absence de fondements textuels précis à valeur normative applicables à l’enquête interne (A) et l’existence d’un socle de garanties minimales accordées durant l’enquête (B). A – L’absence de fondements textuels précis à valeur normative applicables à l’enquête interne Dans les entreprises soumises au droit privé, il apparaît assez frappant de constater le faible ancrage de l’enquête interne dans l’édifice normatif. L’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail recommande certes : « les plaintes doivent être suivies d’enquêtes et traitées sans retard13 ». Ce texte ne possède toutefois aucun caractère coercitif. De même, s’il existe un guide juridique et pratique « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir et sanctionner14 » proposant un ensemble de préconisations, il apparaît dépourvu de toute vigueur juridique. Ainsi, aucun texte contraignant ne vise directement la procédure d’enquête interne. Les seuls fondements applicables qui s’y rattachent, mais de façon bien indirecte, procèdent des articles relatifs à l’obligation de prévention des risques professionnels en matière de santé et de sécurité, à savoir les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du Code du travail. Il convient du reste de ne pas confondre la procédure d’enquête interne liée au droit d’alerte d’un membre du Comité social et économique avec celle qui résulte d’une initiative de l’employeur15. Face à cette carence de fondement, et donc de régime applicable à l’enquête interne, l’employeur doit s’en remettre aux fluctuations, voire aux errances de la jurisprudence. Celle-ci se prononce avec plus ou moins de précision au gré des espèces sur les questions très concrètes qui se posent au fil de l’eau : qui peut mener l’enquête ? Qui peut et/ou doit être entendu ? Quelles questions poser ? Qui doit rédiger le compte rendu ? Comment rédiger ce compte rendu ? etc. Une telle insécurité juridique n’est satisfaisante pour personne, qu’il s’agisse du « salarié victime », du « salarié accusé » ou encore de l’employeur. Ce, d’autant que ce dernier doit se montrer précautionneux en menant l’enquête. Ainsi, il lui revient d’y procéder sans manquer à son obligation de sécurité au cours de la procédure. Le bon sens commande, par exemple, d’éviter les confrontations entre « victimes » et « auteurs »16. L’absence de cadre juridique précis semble d’autant plus déconcertante que l’enquête interne a, jusqu’à une période très récente, constitué une obligation pesant sur l’employeur de droit privé17. Cette absence de cadre particulier applicable à l’enquête interne se retrouve en matière de droit public. Si elle représente un outil précieux pour permettre la manifestation de la vérité en matière disciplinaire – notamment lorsque des faits de harcèlement sont en cause ou que la matérialité des faits reprochés n’est pas évidente –, ni les dispositions applicables aux agents publics – en particulier le récent Code général de la fonction publique –, ni le juge administratif par l’intermédiaire des principes généraux du droit, ne vient préciser les modalités dans lesquelles une enquête administrative doit être diligentée. Il revient au seul employeur public de déterminer si une telle enquête est ou non nécessaire. Qualifiant la décision de diligenter une telle enquête de mesure d’ordre intérieur, le juge administratif confirme que « si l’administration tient de son pouvoir hiérarchique, dont découle le pouvoir disciplinaire, le pouvoir d’enquêter dans ses propres services, aucun texte ou principe n’imposait, en l’espèce, à l’administration de faire usage d’un tel pouvoir »18. L’absence de fondements textuels précis contraste toutefois avec l’impact qu’une telle procédure peut avoir sur la légalité d’une décision portant sanction disciplinaire ou sur l’octroi de la protection fonctionnelle, laquelle est due lorsque des faits constitutifs de harcèlement sont retenus. De manière parfaitement classique, une sanction disciplinaire sera conditionnée par l’existence d’un comportement fautif. Or, si les faits reprochés à l’agent susceptibles d’être fautifs peuvent parfois être constatés avec évidence, d’autres – parce que le comportement reproché peut être plus diffus et insidieux – ne peuvent se révéler qu’après des investigations plus approfondies. Aussi, la réalisation d’une enquête administrative s’avère indispensable pour sécuriser la prise de décision. En ce sens, la cour administrative d’appel de Lyon a pu confirmer la légalité d’une décision de sanction qui s’appuyait sur les conclusions du rapport d’enquête19. Dès lors, compte tenu de l’impact qu’une telle enquête pourrait avoir sur la carrière de l’agent qui se serait rendu responsable d’un comportement fautif, il pourrait être tentant d’envisager la définition d’un cadre législatif ou réglementaire pour déterminer les conditions de mises en place d’une telle enquête et rappeler les droits et garanties invocables par les agents. Cependant, cette proposition ne peut pas s’analyser sans prendre en compte le contexte « prédisciplinaire » dans lequel l’enquête administrative s’inscrit ; contexte qui justifie le peu de garanties applicables à l’agent à ce stade de la procédure. Un constat analogue peut être dressé s’agissant du salarié de droit privé. Il apparaît ainsi que l’ensemble de ces travailleurs bénéficient seulement d’un socle de garanties minimales accordées durant l’enquête. B – L’existence d’un socle de garanties minimales accordées durant l’enquête interne La jurisprudence apporte peu de garanties aux salariés et aux fonctionnaires dont les faits ont justifié l’ouverture d’une enquête. Par exemple, les salariés soumis au droit privé ne bénéficient pas du droit de se défendre durant l’enquête. Ce droit de la défense constitue, selon Raymond Guillien et Jean Vincent, « une exigence fondamentale de toute procédure » et doit être compris comme « la liberté pour les parties de présenter elles-mêmes des observations orales et de choisir librement leur défenseur20 ». Ainsi, force est de constater que la jurisprudence permet de se passer de l’audition du principal intéressé mis en cause, qui peut même ne pas être informé de l’existence de l’enquête en cours21. La Cour de cassation a pu indiquer qu’une telle façon de procéder n’était pas déloyale22. Par la suite, la haute juridiction a eu l’occasion de confirmer cette position, en visant cette fois directement le respect des droits de la défense du salarié et en considérant que celui-ci n’imposait pas que le salarié concerné par l’enquête soit entendu23. Ce faisant, l’argument porté par la Cour pour parvenir à cette conclusion ne manque pas d’intérêt puisqu’elle infère que cette situation ne pose pas de difficulté, dès lors « que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement »24. Autrement formulé, les droits du salarié qui fait l’objet d’une enquête sont préservés car ils sont en quelque sorte différés au stade du procès, le cas échéant. C’est avec une logique similaire que les juridictions administratives appréhendent les éventuelles critiques qui pourraient être soulevées à l’encontre des enquêtes administratives. En effet, l’enquête administrative n’étant pas la première étape de la procédure disciplinaire – bien qu’elle participe au processus décisionnel d’une éventuelle sanction – l’administration n’est pas dans l’obligation de respecter les droits et garanties de l’agent visé disciplinairement. À ce stade, il lui appartient seulement de ne pas porter par avance une atteinte irrémédiable aux droits de la défense (sans pour autant que les conditions d’une atteinte irrémédiable ne soient définies). En ce sens, le Conseil d’État a jugé que « si le principe des droits de la défense garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales s’applique à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable à la saisine de la chambre régionale de discipline, cette phase préalable ne saurait, sans entacher d’irrégularité la sanction prise au terme de l’instance juridictionnelle, porter par avance une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes qui font l’objet d’une procédure de sanction »25. Une anonymisation excessive et injustifiée des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure d’enquête peut toutefois s’apparenter à une atteinte irrémédiable aux droits de la défense26. Au nombre des garanties accordées durant l’enquête qui ont pu être affirmées, on notera tout de même le droit au respect de la vie privée. Ce droit, dont la valeur est constitutionnelle27, était en cause à l’occasion d’une enquête dont les conditions de mise en œuvre sont parvenues devant le Conseil d’État, puisque le salarié au centre de l’enquête n’était autre qu’un salarié protégé. Dans cette affaire, le Conseil d’État a pu énoncer : « Lorsqu’un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l’origine de l’enquête et ne sauraient porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée28 ». En l’espèce, l’enquête en cours portait sur des détournements de fonds supposés, et l’employeur en avait profité pour consulter les comptes bancaires personnels de son salarié, auquel il n’avait pu avoir accès qu’à raison de sa qualité de fédération d’établissements bancaires et alors que cette consultation n’était pas nécessaire pour établir la matérialité des allégations qui avaient été portées à sa connaissance par un tiers. Cette affaire constitue l’une des rares illustrations d’un droit du salarié suspecté de faits fautifs et protégé par la jurisprudence dans le contexte d’une enquête interne29. Une solution inverse se serait difficilement justifiée du reste, en présence d’un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Au total, peu de garanties sont accordées au travailleur de droit public et de droit privé en présence d’une enquête interne. Ce socle minimal s’ajuste au gré des espèces, sans bénéficier d’assise textuelle. Il s’ensuit également une application limitée des principes inhérents au procès équitable, ce qui souligne la nature sui generis de l’enquête interne, qui ne s’apparente pas à une procédure disciplinaire et qui se distingue également du procès.