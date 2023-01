Les limites posées par les juridictions administratives face aux risques de la dématérialisation à outrance

II – La juridiction administrative au secours des usagers

C’est l’initiative d’un collectif d’associations, dont La Cimade, la Ligue des droits de l’Homme et le syndicat des avocats de France, face aux difficultés éprouvées par les personnes de nationalité étrangère dans leurs démarches de titres de séjour qui semble-t-il sonne le glas de la dématérialisation à outrance. En effet, ce collectif a décidé de saisir pas moins de 23 tribunaux administratifs en raison de l’exclusivité de la dématérialisation mise en place dans certaines préfectures. Ainsi, devant le tribunal administratif de Strasbourg7, ce sont les prises de rendez-vous et pré-demandes ne pouvant être effectuées qu’en ligne de la préfecture du Bas-Rhin qui sont contestées. La juridiction administrative a donné gain de cause au collectif d’associations et en a profité pour rappeler que si pour le dépôt des demandes le téléservice peut être la règle et dans ce cas aboutir à une saisine par la seule voie électronique8, il existe des exceptions dont fait partie la demande de titre de séjour en raison de l’obligation de comparution personnelle du demandeur9. Les magistrats ajoutent que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile10 (CESEDA) prévoit un accueil et un accompagnement des personnes étrangères pour les démarches relatives à leur demande de titre de séjour, obligation non respectée. Plus prudent, le tribunal administratif de Versailles, face à une configuration identique imposée par les préfectures des Yvelines et de l’Essonne, a préféré saisir le Conseil d’État11. Les conseillers du Palais-Royal ont d’abord validé le fait que le pouvoir réglementaire pouvait instaurer l’obligation de passer par un téléservice pour l’accomplissement de démarches administratives (un décret12 et deux arrêtés13 en date de 2021 imposant la dématérialisation pour le dépôt de titres de séjour étaient visés par ce grief) mais ont précisé que cela devait se faire en garantissant l’effectivité des droits des usagers ce qui impose de tenir compte de la complexité de la démarche et du public concerné eu égard à sa vulnérabilité. Or, concernant la demande de titres de séjour, le Conseil d’État rappelle qu’il convient d’organiser un accompagnement spécifique des usagers conformément à l’article R. 431-2 du CESEDA. En outre, la haute juridiction administrative ajoute qu’il est indispensable de prévoir une solution de substitution à la dématérialisation14 pour certaines démarches complexes et sensibles devant être effectuées par un public vulnérable, rejoignant finalement les réclamations de la Défenseure des droits concernant la multiplicité des canaux d’accès aux droits. En attendant que des solutions à l’échelle nationale émergent, la préfecture de Seine-Saint-Denis, concernée par les recours du collectif d’associations, a décidé de mettre en place une application pour la prise de rendez-vous, mesure jugée néanmoins insuffisante par le collectif d’associations15. Avec une telle position des juges administratifs, il n’est pas certain que les économies réalisées avec le numérique soient pérennes si les anciennes méthodes d’accès aux droits pour les usagers doivent être de nouveau déployées. Mais cette critique de la dématérialisation à outrance a au moins le mérite de laisser penser que la machine ne remplacera jamais l’humain.