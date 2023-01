Communication des documents administratifs et protection de la vie privée

La décision commentée précise que la protection de la vie privée implique l’exclusion de « la communication à des tiers, par l’autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment [au] fonctionnement interne et à [la] situation financière » des personnes morales de droit privé. En matière de communication des documents administratifs, le Code des relations entre le public et l’administration protège également le secret des affaires. La question de la conciliation entre ces deux secrets légalement protégés est posée (A). Plus fondamentalement, la protection de la vie privée de la personne morale de droit privé est à l’origine de nouvelles réflexions sur le sens de la transparence de l’action administrative (B).

En l’espèce, toutefois, la conciliation entre ces deux intérêts légalement protégés ne soulève pas de difficultés car la personne morale concernée est une fondation exerçant une activité à but non lucratif. La protection de sa vie privée vient, dans cette hypothèse, combler l’inapplicabilité du secret des affaires, secret supposant l’exercice d’une activité concurrentielle sur un marché. Cette première délimitation du champ de la protection de la vie privée sera nécessairement affinée par le juge en suivant une approche casuistique. En tout état de cause, cette jurisprudence pose une limite tout à fait particulière au développement de la transparence de l’action administrative.

Ensuite, la protection de la vie privée au sens de l’ article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration , comme le remarque le rapporteur public dans ses conclusions, ne peut être restreinte de manière certaine à la dimension interne d’un document : « La protection de la vie privée concerne aussi le “monde extérieur” » 45 . La difficulté de distinguer ces deux intérêts légalement protégés provient du fait qu’ils protègent tous les deux une même personne morale de droit privé (une entreprise) en poursuivant une finalité identique : la protection d’un secret. La raison même d’une entreprise étant celle d’exercer une activité économique, la protection de sa vie intérieure est nécessairement liée, à certains égards, à la protection de son activité sur un marché. C’est sûrement en raison de la grande porosité existant entre ces deux intérêts légalement protégés que le législateur de 1978 n’entendait pas protéger la vie privée des personnes morales de droit privé. La mention, dans la version initiale de la loi, de la nature industrielle et commerciale du secret protégé avait pour objectif de distinguer les secrets de nature médicaux de ceux concernant « la vie privée des administrés » 46 .

Toutefois, l’arrêt Association Anticor ne concerne pas uniquement les personnes morales de droit privé à but non lucratif. La conciliation entre les secrets de la vie privée et des affaires soulève des interrogations puisqu’il ne peut être exclu qu’une personne morale de droit privé exerçant une activité à but lucratif puisse disposer cumulativement de leur protection. L’ article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que le secret des affaires « comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ». Ces informations sont protégées afin de s’assurer que leur communication à des tiers n’ait pas pour conséquence de délivrer des informations essentielles aux concurrents exerçant une activité sur un marché pertinent 40 . En ce sens, les informations qui ne peuvent être communiquées aux tiers sont susceptibles d’être considérées comme « externes » à l’activité de l’entreprise, dans la mesure où elles ont un impact sur la position d’une entreprise sur un marché 41 . Comme l’indiquent les conclusions du rapporteur public, la vie privée d’une personne morale de droit privé concernerait alors l’activité « interne » (fonctionnement et financement notamment) ; le secret des affaires protégerait, lui, les informations portant sur l’extérieur (son marché) 42 .

La distinction entre secret des affaires et protection de la vie privée prend tout son sens concernant les personnes morales de droit privé à but non lucratif, à l’instar de la fondation Louis Vuitton, concernée en l’espèce. Cette protection peut se justifier au regard de l’absence d’une disposition qui protégerait les affaires d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, puisqu’il serait « intuitivement peu concevable d’appliquer le secret des affaires » 39 dans cette hypothèse.

B – Transparence de l’action administrative contre éthique privée ?

À la lecture de cet arrêt, une ligne de partage semble se dessiner entre la transparence de l’action administrative qui avait « présidé au vote de la loi du 17 juillet 1978 »47 et l’éthique des entreprises. Une étude de cette décision de principe, qui a justifié une réunion de la section du contentieux, ne saurait se départir du litige auquel était confronté le Conseil d’État. Rappelons l’intérêt recherché par le requérant ici : l’association Anticor, en réclamant l’accès aux comptes annuels de la fondation d’entreprise Louis Vuitton, souhaite vérifier si cette fondation n’est pas un moyen de détourner les réductions d’impôt auxquels l’entreprise a droit en raison de son activité de mécénat. La démarche de l’association semble moins être celle de s’informer sur l’examen des comptes annuels mené par l’autorité administrative, comptes transmis afin de s’assurer « de la régularité du fonctionnement de la fondation d’entreprise »48, que de vérifier le respect d’une certaine éthique fiscale.

L’objet du litige dont était saisi le juge administratif soulève la question du sens de la transparence administrative, et ce, même si la notion de transparence fait l’objet d’un « brouillard conceptuel »49. En l’absence de dispositions législatives spéciales, le juge administratif fixe la limite d’un « droit de savoir »50 confronté à de nouvelles questions qui « se font jour, tels l’usage des algorithmes, les demandes croissantes de certains médias, et de nombreuses associations citoyennes désireuses de renforcer le contrôle de l’action politique »51. Ce « droit de savoir » est la conséquence logique de la transparence définie comme « l’exigence d’une information qui reflète sans aucun biais la situation de chacun »52.

Cette décision peut alors être interprétée comme un rappel du sens premier du droit de l’administré à accéder à un document administratif. Le libre « accès aux documents administratifs relève des rapports entre l’usager et l’administration »53 et ne peut être invoqué par un requérant pour vérifier l’éthique des pratiques d’une autre personne privée. Le Conseil d’État a d’ailleurs refusé de reconnaître l’existence d’un principe général de transparence des décisions administratives54. En l’absence de dispositions particulières imposant la publication de ces informations, notamment lorsque ces dernières portent sur une dimension non négligeable de l’action publique – l’octroi d’avantages fiscaux – avec des enjeux financiers d’envergure, on « ne saurait en effet vouloir la transparence pour elle-même – bien que le mot confine parfois au mantra – mais on la conçoit au service d’une fin supérieure »55. L’objectif de transparence, en l’espèce, peut être défini uniquement à l’aune de l’objet qu’elle poursuit : le droit à l’accès des documents administratifs tel qu’il est encadré dans le Code des relations entre le public et l’administration.

Le droit à l’information concerne ainsi seulement l’action administrative et ne peut être un prétexte pour une personne privée d’utiliser les informations détenues par l’Administration pour s’informer voire questionner le comportement d’une autre personne privée. La transparence de l’action administrative peut être certes définie comme une forme d’éthique mais cela ne confère pas à tout citoyen le droit de « scruter »56 les comptes d’une fondation d’entreprise en se livrant à une sorte de contrôle privé de leur régularité ; mission qui incombe à l’autorité administrative de tutelle. À cet égard, la décision Association Anticor, en son paragraphe 3, indique que les conditions de communication des comptes annuels n’ont pas de lien avec le fait que ces documents aient permis à l’autorité administrative d’exercer son contrôle de « surveillance générale »57 sur la régularité du fonctionnement de la fondation. Si, pour être qualifié de document administratif, un document doit être en lien direct avec la mission de l’autorité administrative de tutelle, cela ne suffit pas pour être en soi communicable aux tiers. C’est précisément tout le sens de la protection d’un secret dans le régime de la communication des documents administratifs : l’autorité administrative, dans sa mission de contrôle, et la personne intéressée peuvent seules disposer d’informations dont la transmission à des tiers porterait atteinte à la vie privée. Le contrôle sur la régularité du fonctionnement de la fondation est exercé par une autorité administrative puisqu’il s’agit d’une initiative privée qui exerce une activité d’intérêt général – et peut éventuellement bénéficier d’un financement privé58 – ; cette mission n’a pas vocation à être remplie par une organisation se donnant pour mission la transparence de la vie publique.

On peut comprendre ainsi la décision du Conseil d’État qui juge que l’exclusion de la communication de ces documents à des tiers est de « principe » dès lors qu’il n’existe pas d’autres dispositions imposant ou impliquant une communication aux tiers. Sur ce dernier point, renvoyant « la balle au législateur »59, la protection de la vie privée d’une personne morale de droit privé ne peut s’opposer à la communication de ces documents aux tiers quand une disposition l’impose mais également « l’implique ». Cette dernière hypothèse de prudence pourrait laisser ouverte la possibilité d’une interprétation souple d’une disposition réglementaire, prise en application d’une loi, qui impliquerait l’exclusion de la protection de la vie privée. Dans ses conclusions rendues sur cette décision, le rapporteur public cite plusieurs exemples de dispositions législatives et réglementaires venant imposer dans des cas particuliers une règle de publicité et de communication. En l’absence de dispositions législatives contraires, le Conseil d’État ne peut pas écarter la protection de la vie privée, garantie législative prévue à l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration.

Ainsi en va-t-il par exemple de la réglementation sur les subventions. L’article 10 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit que « les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient ». Concernant les fondations d’entreprise plus précisément, elles sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l’article L. 612-4 du Code de commerce. Il résulte de cet article que toute association ayant reçu annuellement de l’État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales des subventions publiques dont le montant dépasse 153 000 €60 est tenue de publier ses comptes dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État61.

Dans la mesure où un avantage fiscal ne peut être considéré comme une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril précitée62 et que, par ailleurs, les bénéficiaires de la réduction d’impôt sont les entreprises du groupe LVMH et non la fondation Louis Vuitton, cette obligation de publication n’est pas applicable en l’espèce. La seule obligation de publication applicable concerne les statuts de la fondation d’entreprise, obligation résultant de l’article 13 du décret du 30 septembre 1991 pris pour l’application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, créant les fondations d’entreprise. Mais cette dernière porte sur les statuts de la fondation et non sur les comptes annuels.

Le Conseil d’État confirme ainsi un retour de balancier consistant à renforcer la protection des secrets légitimes en limitant le droit à l’accès aux documents administratifs63. Il s’agit de préserver l’action administrative face à une transparence qui « tend à promouvoir, dans toute fonction animée par une personne publique, une façon d’agir qui mette à la disposition de tout citoyen la totalité des informations pertinentes relatives à l’action menée »64.

Cette « préoccupation de protéger davantage la confidentialité de certaines informations »65 pourrait toutefois apparaître comme paradoxale au regard d’une évolution du droit positif qui, depuis 1978, a notamment constitutionnalisé le droit d’accès aux documents administratifs, mis en place un droit de réutilisation des données publiques et installé dans la Charte de l’environnement les droits d’accès à l’information et de participation (Charte de l’environnement, art. 7). Pour autant, en insistant sur l’absence de dispositions législatives spéciales applicables aux comptes annuels de la fondation Louis Vuitton, le Conseil d’État met bien en évidence que sa décision s’explique avant tout par « une malfaçon de l’articulation des textes »66 pour autoriser à des tiers l’accès à des comptes retraçant des mécanismes de soutien public considérables au profit de fondations d’entreprise. À cet égard, la lecture de la décision montre que ce n’est pas le juge administratif qui s’oppose à une demande de contrôle citoyen sans cesse plus pressante.