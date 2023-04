Quatre associations ont saisi le Conseil d’État dans le cadre d’un référé-liberté pour obtenir le décrochage ou, à tout le moins, l’interdiction aux mineurs d’un tableau dénonçant les viols de guerre au Palais de Tokyo. Dans son ordonnance du 14 avril, le conseiller Thomas Andrieu vient de rejeter les demandes des requérants.

À l’audience qui s’est tenue vendredi dernier (lire notre compte-rendu ici), les requérants ont longuement expliqué le double problème que posait à leurs yeux la toile « Fuck abstraction » de l’artiste Miriam Cahn représentant un hommes musclé imposant une fellation à une petite silhouette chétive :

*représenter une scène de pédophilie, les associations interprétant la toile comme figurant un enfant (l’artiste soutient avoir voulu incarner dans cette petite silhouette la fragilité de la victime) ;

*risquer de choquer un enfant dès lors que l’accès à la toile, en tout état de cause pornographique qu’il s’agisse ou non d’un enfant, n’est pas interdit aux mineurs.

Le Conseil d’État a considéré que :

« Il résulte de tout ce qui précède que l’unique intention de l’artiste est de dénoncer un crime et que la société Palais de Tokyo a entouré l’accès au tableau « Fuck abstraction ! » de précautions visant à en écarter les mineurs non accompagnés et dissuader les personnes majeures accompagnées de mineurs d’y accéder, et que cette société a fourni, sur le chemin menant à l’oeuvre, les éléments de contexte permettant de redonner à son extraordinaire crudité le sens que Miriam Cahn a entendu lui attribuer. Dans ces conditions, l’accrochage de ce tableau dans un lieu dédié à la création contemporaine et connu comme tel, et accompagné d’une mise en contexte détaillée, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine ».

Nous publions ci-dessous le texte intégral de la décision.

Décision CE Fuck Abstraction