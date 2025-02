Nouvelle réforme du financement de l’audiovisuel public

III – Changements mis en place par la nouvelle loi

Il fallait faire évoluer le droit, raison pour laquelle, dans le cadre d’un objectif économique, les trois sénateurs Catherine Morin-Desailly, Roger Karoutchi et Cédric Vial, membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, ont déposé le 10 juillet 2024 une proposition de loi portant réforme du financement de l’audiovisuel public en vue de le pérenniser, sachant qu’il était question de France TV, de Radio France, de Réseau Outre-mer (RFO), de France médias monde, de TV5 Monde, d’Arte France, de Radio France International et de l’INA. Puis le 20 juillet 2024, la députée Constance Le Grip a déposé une autre proposition de loi organique à l’Assemblée nationale, proposition relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel. Sénateurs et députés souhaitaient effectivement soutenir le CSA. Dès le 20 novembre 2024, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public par l’affectation annuelle d’un « montant d’impôt d’État afin que soit pérennisé le mode actuel de financement des sociétés de l’audiovisuel public » en vue de mettre en place une nouvelle loi organique (A) sachant qu’il y a eu un article unique dans cette réforme de 2024 (B).

A – Le soutien à l’audiovisuel public grâce au vote d’une nouvelle loi organique La loi organique n° 2024-1177 du 13 décembre 2024 portant réforme du financement de l’audiovisuel public a modifié la loi organique relative aux lois de finances parce que, historiquement, le financement de l’audiovisuel public reposait essentiellement sur la contribution à l’audiovisuel public, plus connue sous le nom de redevance télé. Toutefois, lors de la loi de finances rectificatives de 2022, cette redevance a été supprimée, tout en étant remplacée par une fraction du produit de la TVA, impôt indirect de la consommation. En 2024, le législateur a pérennisé ce mécanisme en assurant un financement durable pour les médias publics afin qu’ils puissent conserver leur statut d’indépendance, tout en respectant les règles constitutionnelles françaises et européennes, et en maintenant l’indépendance financière et éditoriale des chaînes publiques. Effectivement la garantie des ressources du secteur de l’audiovisuel public constitue un élément de son indépendance, ce qui concourt à la mise en œuvre de la liberté de communication. Le législateur a pu faire évoluer le droit car le Conseil constitutionnel a accepté le 12 décembre 202410 que soit effectivement réformé le financement de l’audiovisuel public dans le projet de loi. Il a estimé qu’il était bien conforme à la Constitution. En effet, il a relevé que l’article unique de la loi envisagée ne méconnaît pas les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et que cette évolution législative était bien nécessaire. En vue de soutenir l’audiovisuel public, dans son article unique, la loi du 13 décembre 2024 a modifié l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le législateur a précisément complété l’alinéa 1er de ce texte en ajoutant : « Un montant déterminé d’une imposition de toute nature peut, sous les mêmes réserves, être directement affecté aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ». En outre, il a pris en compte la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative. L’objectif de cette réforme était de trouver au plus vite une solution pour remplacer le produit issu de la redevance de l’audiovisuel supprimée par la loi de finances de 2022 et surtout parce que dans cette loi le maintien du compte de concours financier par une fraction du produit de la TVA n’était prévu que jusqu’au 31 décembre 2024.