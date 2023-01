Variations sur le principe de proportionnalité

Les questions de société sensibles, liées à l’ordre public, créent des débats politiques, souvent âpres, auxquels le droit doit apporter des réponses argumentées. L’État de droit, comme l’organisation des procédures de référé administratif, permettent de répondre à ces exigences. Les positions successives du tribunal administratif de Paris et du Conseil d’État ont conduit à des commentaires contrastés, appelant des précisions juridiques.

La question de l’expulsion d’un individu du territoire a été au centre de discussions politico-juridiques sur fond de référé-liberté. Le cœur du problème réside dans la question de savoir si une décision d’expulsion n’est pas manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Cette démarche de recherche de la proportionnalité des mesures au regard des objectifs d’intérêt général poursuivis est traditionnelle dans la jurisprudence administrative.

Le point de départ du contentieux ayant donné lieu aux ordonnances du tribunal administratif de Paris du 5 août 20221 et du Conseil d’État du 30 août 20222 est la décision du 29 juillet 2022 d’expulsion du territoire français et de retrait de son titre de séjour prise à l’encontre de M. A. B. par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination. La question était de savoir si cette décision devait être suspendue au regard des textes applicables. La procédure suivie est celle du référé-liberté, organisée par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, aux termes duquel, « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». La procédure se déroule en première instance devant le tribunal administratif et en appel devant le Conseil d’État.

Si le juge de première instance a fait droit à la demande de suspension de la décision litigieuse, le Conseil d’État, saisi en appel, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejeté les demandes de M. A. B.

Selon le communiqué de presse, « le juge des référés du Conseil d’État a estimé que ces comportements constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes justifiant une expulsion en application de l’article L. 631-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »3.

Par une ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du Code de justice administrative, avait en effet suspendu l’exécution des décisions précitées du 29 juillet 2022. Le Conseil d’État, suivant son traditionnel contrôle du principe de proportionnalité dans le cadre du référé-liberté (I), se livre à une conciliation, traditionnelle aussi, du droit de mener une vie familiale normale et du devoir de préserver l’ordre public (II).

I – Le contrôle traditionnel du principe de proportionnalité étendu dans le cadre des procédures de référé Avant même l’avènement des procédures de référés, le juge de l’excès de pouvoir a consacré le principe de proportionnalité (A) afin de concilier les libertés et les restrictions de liberté inhérentes à la protection de l’ordre public (B). Ces raisonnements fondés sur le principe même de la justice, la balance entre deux principes, sont étendus dans le cadre des procédures de référé. A – Le fondement du principe de proportionnalité dans le contentieux administratif L’arrêt Benjamin de 19334 est le fondement constant du contrôle du principe de proportionnalité. Cet arrêt conduit à la conciliation de la liberté de réunion, consacrée par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 et de la préservation de l’ordre public. En exerçant un contrôle rigoureux des atteintes qui peuvent légalement lui être portées par des mesures de police, notamment pour le maintien de l’ordre public, il consacre le principe énoncé par le commissaire du gouvernement de l’époque, « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception »5. Le juge contrôle ainsi pleinement les motifs qui ont justifié la mesure de police – les risques de troubles à l’ordre public – ainsi que la proportionnalité de la mesure retenue au regard de ces risques. Par un considérant qui résonne d’une grande actualité, le Conseil d’État affirme, en l’espèce : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’excès de pouvoir ». Cette jurisprudence, quasi séculaire, a été encore affinée en 20116. Le Conseil d’État affirme alors « que l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d’informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités ». Il en déduit la non-conformité des dispositions attaquées au principe de proportionnalité, jugeant ainsi que « l’utilité du recueil des empreintes de huit doigts et non des deux seuls figurant sur le passeport n’étant pas établie, la collecte et la conservation d’un plus grand nombre d’empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique ne sont ni adéquates, ni pertinentes et apparaissent excessives au regard des finalités du traitement informatisé ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures prescrites par le décret attaqué ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées et à demander par suite l’annulation de l’article 5 de ce décret en tant qu’il prévoit la collecte et la conservation des empreintes digitales ne figurant pas dans le composant électronique du passeport ». L’avènement des procédures de référés et précisément du référé-liberté a conduit à un renouvellement et une extension de la jurisprudence en la matière. B – La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité dans le cadre des procédures d’urgence La conciliation de la sécurité et de la liberté dans le cadre de l’exigence de sauvegarde de l’ordre public a ainsi donné lieu à plusieurs jurisprudences dans des domaines variés, tels le droit des contrats dans le cadre européen (1), le respect de l’ordre public dans le cadre de l’administration pénitentiaire (2) ou encore au regard des restrictions de liberté que la crise sanitaire de 2020 avait induites (3), mais aussi, et de manière plus ancienne, dans le contentieux des étrangers (4). 1 – L’application du principe de proportionnalité en matière contractuelle Le juge administratif avait été saisi de la conformité au droit européen d’une clause d’exécution relative à une information sur les droits sociaux et avait appliqué le principe de proportionnalité. La question portait sur une « clause d’interprétariat », en matière de protection sociale, selon laquelle, pour permettre au maître d’ouvrage d’exercer son obligation de prévention et de vigilance en matière d’application de la législation du travail, laquelle résulte notamment des dispositions du titre VIII du livre II de la huitième partie du Code du travail, l’intervention d’un interprète qualifié peut être demandée, aux frais du titulaire du marché, afin que la personne publique responsable puisse s’assurer que les personnels présents sur le chantier et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, quelle que soit leur nationalité, comprennent effectivement le socle minimal de normes sociales qui, en vertu notamment de l’article L. 1262-4 du Code du travail s’applique à leur situation. Le Conseil d’État avait en effet alors jugé « que l’appréciation du niveau suffisant de maîtrise de la langue française se fait au cas par cas parmi les personnels employés sur le chantier et qu’un échange oral, avant l’exécution des travaux, avec un interprète qualifié, c’est-à-dire toute personne en mesure d’expliquer aux travailleurs concernés leurs droits sociaux essentiels, permet à l’entreprise de répondre à ses obligations ; que dans ces conditions, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant qu’à supposer même que la clause litigieuse puisse être susceptible de restreindre l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union, elle poursuit un objectif d’intérêt général dont elle garantit la réalisation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre »7. 2 – L’application du principe de proportionnalité au domaine pénitentiaire Le domaine sensible de l’administration pénitentiaire a conduit le juge administratif à apporter des précisions sur le régime des fouilles corporelles, appliquant, comme de tradition, le principe de proportionnalité, et jugeant que « les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales ; qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de portiques de détection métalliques que sont insusceptibles d’accueillir les structures modulaires dans lesquelles se déroulent actuellement les visites aux parloirs de la maison d’arrêt des hommes, en raison des travaux en cours depuis novembre 2011, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d’assurer la sécurité ainsi que le maintien de l’ordre au sein de l’établissement ; que, toutefois, l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent ; qu’à cette fin, il appartient au chef d’établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement du détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers »8. 3 – Le principe de proportionnalité mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire Lors de la crise sanitaire, le Conseil d’État a eu l’occasion d’appliquer le contrôle de proportionnalité. Ainsi, à propos des restrictions de liberté induites par la nécessité de contenir l’épidémie de Covid-19, le juge avait souligné qu’« il appartient à ces différentes autorités de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’exercice d’une profession doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent »9. 4 – L’application du principe de proportionnalité dans le cadre de référés concernant les étrangers Au regard de la nature et du contenu de l’ordonnance du 30 août 2022, il est important de relever une continuité et non une rupture. Ainsi, dans une affaire jugée en 2008, à propos d’un refus de visa décidé par l’autorité administrative, le Conseil d’État a jugé « qu’eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux, dont il a été confirmé lors de l’audience qu’il ne reposait pas sur la simple éventualité d’une procédure intentée en application de l’article 26-4 du Code civil, aurait porté au droit de M. et Mme Y au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux motifs d’ordre public qui l’ont inspiré ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ». Le juge, au regard d’un ensemble d’éléments liés à la situation et au comportement des intéressés, avait estimé que le refus de visa n’était pas de nature à faire naître un doute en termes de légalité10. Les domaines variés d’application du principe de proportionnalité permettent au juge administratif de concilier des principes pouvant se contredire. Il lui revient, comme dans le cas d’espèce jugé en août 2022, de veiller à la conciliation de la préservation de l’ordre public et du droit de mener une vie familiale normale.