Agent commercial : la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence s’agissant de la faute grave !

Au terme d’un troisième revirement en quatre ans, la Cour de cassation poursuit la mise en conformité de son interprétation de la directive de 1986 à celle de la Cour de justice de l’Union européenne. Après les conséquences de la rupture de la période d’essai et la définition de l’agence commerciale, c’est la faute grave privatrice d’indemnités dues à l’agent qui suscite la volte-face de la Cour de cassation. Elle jugeait naguère que les manquements graves commis par l’agent commercial pendant l’exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l’agent de son droit à indemnité. Elle affirme aujourd’hui que « l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ».

Cass. com., 16 nov. 2022, no 21-17423

À l’opposition traditionnelle de David (l’agent commercial) contre Goliath (le mandant), l’arrêt commenté semble plutôt évoquer Ripert (la morale dans les obligations civiles) contre Jhering (le formalisme protecteur).

Un agent commercial, la société Acopal et un mandant, la société Parniers Terdis, entretiennent des relations d’affaires depuis 2008. Un contrat d’agent commercial a été conclu par écrit le 11 octobre 2013. Le mandant a résilié le contrat par lettre reçue en 2016 par l’agent. Le second a assigné le premier en paiement des indemnités de rupture et de préavis ainsi qu’en communication de pièces. La cour d’appel a rejeté toutes les demandes de l’agent. Ce dernier s’est donc pourvu en cassation.

Tout d’abord, l’agent conteste la caractérisation de sa faute grave justifiant la privation de ses droits à indemnités de rupture et de préavis. Ensuite, il reproche aux juges du fond d’avoir méconnu l’interprétation faite par le juge européen de la directive de 1986. Enfin, l’agent fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande de communication de pièces adressée.

Ainsi, trois questions étaient posées à la Cour de cassation :

1/ la tolérance du mandant peut-elle être déduite de l’existence dans le passé de relations d’affaires entre l’agent et un concurrent ?

2/ l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, peut-il être privé de son droit à indemnité ?

3/ l’agent qui demande communication des documents comptables doit-il établir une activité justifiant de commissions potentielles avant la date de cessation du contrat ?

À la première question, la haute juridiction répond par la négative et déboute le demandeur au pourvoi. Certes, la jurisprudence considère que la tolérance du mandant1 et même l’absence de reproche ou de mise en garde2 à l’égard de telles fautes l’empêcheront de les invoquer ultérieurement contre l’agent3. Mais, au terme d’un contrôle léger, la Cour approuve la motivation des juges de seconde instance qui ont fait ressortir que l’insertion dans le contrat de la clause de non-concurrence remettait en cause la tolérance que le mandant avait pu antérieurement consentir à l’agent.

À la seconde question, la chambre commerciale répond par la négative, accueillant ainsi le pourvoi. Au terme d’un revirement de jurisprudence, le juge du droit considère désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

À la troisième question, la Cour de cassation répond également par la négative et accueille le pourvoi sur ce point. Elle considère classiquement4 que l’agent est en droit d’exiger de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues.

La décision des juges d’appel est donc cassée et annulée pour violation de la loi.

Si les réponses aux première et troisième questions apparaissent assez évidentes et ne seront pas étudiées dans le cadre de cette note, il en va différemment pour la deuxième. En effet, sur ce point, la solution constitue un revirement de jurisprudence, le troisième en quatre ans, au sujet de l’interprétation de la directive de 19865. L’arrêt rendu le 16 novembre 2022 en formation de section et publié au Bulletin couronne ainsi un alignement progressif sur l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Mais, si les juges du quai de l’Horloge opèrent un net revirement (I), sa portée est moins évidente (II).

I – Un revirement sur le motif de la privation d’indemnité Avant le revirement, la Cour de cassation considérait que la faute grave commise par l’agent antérieurement à la rupture voulue par le mandant justifiait qu’il soit privé de ses indemnités (A). Après le revirement, la chambre commerciale exige que la faute grave de l’agent ait provoqué la décision de rompre du mandant (B). A – Avant : faute grave justifiant la privation d’indemnités L’agent commercial est un professionnel indépendant exerçant une mission d’intermédiaire chargé, de manière permanente, de négocier et/ou de conclure des contrats au nom et pour le compte d’un mandant6. Le statut, relativement protecteur, de l’agent est issu d’une loi de 1991 transposant une directive communautaire de 19867. L’économie du contrat réside dans le démarchage de la clientèle par l’agent qui perçoit une commission sur les contrats conclus. L’activité de l’agent contribue à l’augmentation du chiffre d’affaires de son mandant. Il s’agit donc d’un mandat d’intérêt commun, qualification qui justifie l’obligation de coopération renforcée des contractants ainsi que l’indemnité de rupture du contrat due par le mandant à l’agent commercial8. En principe, la rupture du contrat à l’initiative du mandant ouvre droit à des indemnités compensatrices en réparation du préjudice subi par l’agent de perdre la possibilité de prospecter une clientèle et d’en tirer bénéfice en percevant des commissions9. Toutefois, l’agent commercial peut être privé tant de préavis10 que de son indemnité lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute11. La notion de « faute grave », standard juridique, a été définie par la jurisprudence comme « celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel »12. Ainsi de la vente de produits concurrents sans accord du mandant13. Quant au lien entre la faute grave de l’agent et la décision de rompre du mandant, la Cour de cassation l’a longtemps apprécié de manière souple. Certes, lorsque la faute grave de l’agent est postérieure à la notification de la résiliation du contrat par le mandant, celle-ci ne peut constituer une cause de privation du droit à indemnités14. Toutefois, la question se posait encore de savoir si la faute grave commise par l’agent avant la résiliation par le mandant mais invoquée par ce dernier a posteriori était privatrice d’indemnité. En l’espèce, l’agent, demandeur au pourvoi, reprochait à la cour d’appel de le débouter de sa demande d’indemnités alors que le mandant n’a eu connaissance de sa faute grave que postérieurement à la rupture, quand bien même celle-ci a eu lieu antérieurement. De prime abord, l’argument semblait osé tant il heurtait frontalement la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, la Cour régulatrice considérait que la circonstance que la faute grave soit révélée postérieurement à la notification de rupture du contrat était indifférente15. Ce principe a d’ailleurs été rappelé plusieurs fois16. Cette solution aurait pu se revendiquer d’une approche morale du contrat17. « Peu importe la forme pourvu qu’on ait la faute grave » ; l’agent mérite alors d’être privé de ses indemnités de rupture. Mais cela impliquait que, contre la lettre de l’article L. 134-13, 1°, du Code de commerce, ce dernier était interprété de la manière suivante : « L’agent est privé de ses indemnités de rupture s’il a commis une faute grave antérieurement à la rupture ». B – Le revirement : la faute grave provoquant la rupture Cependant, le juge européen a rappelé la nécessité d’interpréter strictement la disposition de la directive privant l’agent de ses indemnités de rupture pour faute grave. En effet, l’article 18, sous a), de la directive de 1986 dispose que l’indemnité n’est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ». Or, la cour de justice considère que cette disposition impose que la faute grave soit la « causalité directe » de la rupture18. Certes, la décision ne se prononçait pas directement, sur la conformité au droit européen d’une réglementation nationale privant l’agent d’indemnité lorsque sa faute grave est survenue avant la rupture, mais n’a été établie par le mandant qu’après la rupture. Les faits portés devant la cour de justice relevaient d’une faute grave de l’agent se situant après la décision de rupture par le mandant. Toutefois, la formulation générale de la motivation ne laisse guère place au doute19. Ainsi, cette décision infirmait la jurisprudence française20. De plus, « toute interprétation de l’article 17 de la directive qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial » est exclue21. Le revirement du juge français était donc attendu22. D’ailleurs, cela fait maintenant quelques années que la Cour de cassation a entrepris de conformer son interprétation de la directive de 1986 à celle du juge de Luxembourg23. Ainsi, par la décision commentée, la chambre commerciale opère désormais une interprétation littérale de l’article L. 134-13, 1°, du Code de commerce. Il faut que la rupture soit provoquée par la faute grave pour que l’agent soit privé de son indemnité de rupture. Pour le dire autrement, l’article pose comme exigence que la décision du mandant de rompre le contrat soit causée par la faute grave. Or, la Cour de cassation considère que cela ne peut pas être le cas lorsque la faute grave de l’agent, eut-elle existé, n’a pas été invoquée dans la lettre de résiliation et qu’elle a été découverte postérieurement à la résiliation par le mandant. Si le sens de la décision apparaît clair, sa portée l’est un peu moins.