Aperçu de la réglementation applicable aux gestionnaires de crédits

La directive n° 2021/2167 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits a mis en place un cadre européen applicable à ces acteurs. Cette directive impose notamment aux gestionnaires de crédits d’obtenir un agrément, délivré en France par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette directive a été transposée en droit français en décembre 2023 et est entré pleinement en application depuis le 29 juin 2024.

PE et Cons. UE, dir. n° 2021/2167, 24 nov. 2021, sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits : http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2167/oj

Introduction. La gestion des prêts non performants (PNP) est structurante pour la gestion du risque systémique ainsi que pour la gestion du risque de crédit des établissements, permettant à ces derniers de rationaliser leurs charges (coûts administratifs, coût de recouvrement, provisionnement, etc.). C’est dans ce contexte, couplé au risque accru de défaillances d’entreprise liées à la pandémie du Covid-19, que le législateur européen a adopté le 24 novembre 2021 la directive n° 2021/2167.

Cette directive met en place un cadre harmonisé européen applicable aux gestionnaires de crédits, avec notamment pour objectifs :

• l’amélioration des conditions de vente de crédits à des tiers ;

• l’apport de solutions permettant de traiter le risque lié à l’accumulation de PNP au bilan des établissements ;

• le développement d’un marché secondaire européen de PNP1.

Cette directive a été transposée en France par l’intermédiaire de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 20232 et le décret n° 2023-1211 du 20 décembre 20233. Les nouvelles obligations découlant de cette transposition sont applicables en France métropolitaine ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.

Une période transitoire est prévue par la réglementation européenne afin de permettre aux entités qui opèrent déjà de s’adapter aux exigences imposées par la directive n° 2021/21674. Celles-ci sont autorisées à poursuivre ces activités de gestion de crédits dans leur État membre d’origine jusqu’au 29 juin 2024, la date à laquelle un agrément de gestionnaire de crédits leur est nécessaire pour exercer.

I – Champ d’application de la réglementation sur les gestionnaires de crédits

Types de prêts soumis à la réglementation. La nouvelle réglementation s’applique aux prêts octroyés par un établissement de crédit ou une société de financement dont plus de 90 jours se sont écoulés après une échéance de remboursement sans que l’emprunteur n’ait procédé au paiement ou bien que des éléments indiquent que son remboursement sera improbable (c’est notamment le cas de retards de paiement de plus de 30 jours sur une période probatoire5). Les crédits connexes aux opérations de paiement octroyés par des établissements de paiement ou les créances qui ne sont pas des prêts n’entrent pas dans le champ d’application de la nouvelle réglementation.

Les entités entrant dans le champ d’application de la nouvelle réglementation. La directive n° 2021/2167 s’applique (i) aux gestionnaires de crédits et (ii) aux acheteurs de crédits.

Un gestionnaire de crédits est défini comme « toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d’un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits »6.

L’acheteur de crédits est quant à lui défini comme « toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, qui achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables »7.

Les établissements en dehors du champ d’application de la nouvelle réglementation. Le législateur européen a exclu les établissements de crédit du champ d’application de la directive n° 2021/2167 car ils « exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leurs activités normales. Ils ont les mêmes obligations à l’égard des contrats de crédit qu’ils ont eux-mêmes émis qu’à l’égard de ceux qu’ils ont achetés à un autre établissement de crédit (…) [Ils] sont déjà réglementés et surveillés, l’application de la présente directive à leurs activités de gestion ou d’achat de crédits entraînerait [dès lors] une duplication inutile de leurs coûts d’agrément et de mise en conformité »8.