Bilan d’activité et rapport sur l’état de la menace BC-FT 2023-2024 de TRACFIN : points d’attention sur les crypto-actifs

Les rapports de TRACFIN offrent des informations sur les scénarios de blanchiment et de financement du terrorisme (BC-FT) identifiés par ce service et sont donc particulièrement utiles pour les professionnels de la conformité et aux assujettis à la réglementation sur le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dont font partie les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Le présent article synthétise les points saillants en lien avec le secteur des crypto-actifs contenus dans les rapports de TRACFIN publiés dernièrement.

Le 30 juillet 2024, TRACFIN1 a publié son bilan d’activité 20232 et son analyse sur l’état de la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour 2023-20243. Ces rapports sont des sources précieuses d’information pour les professionnels de la conformité et les établissements assujettis à la réglementation LCB-FT, leur permettant d’avoir un aperçu des visions stratégiques de TRACFIN, de s’approprier de nouveaux critères d’alerte LCB-FT et de nouveaux éléments permettant aux établissements d’enrichir leurs analyses.

Les rapports de TRACFIN abordent notamment les risques associés aux crypto-actifs4, ils sont donc particulièrement pertinents pour les prestataires de services sur crypto-actifs dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations LCB-FT5.

I – Les axes stratégiques de TRACFIN pour 2024 Le bilan d’activité 2023 recense les axes stratégiques de TRACFIN pour 2024. Il s’agit de6 : • maintenir l’effort de renforcement des capacités et moyens au service de l’activité opérationnelle ; • affermir son rôle de vigie au sein de l’écosystème LCB-FT ; et de • confirmer la dynamique partenariale à l’œuvre. En ce qui concerne le renforcement de ses capacités et moyens, TRACFIN souligne qu’elle entend étendre ses capacités d’investigation en matière de crypto-actifs. Par ailleurs, TRACFIN partage son analyse stratégique prospective sur les menaces émergentes, en particulier en ce qui concerne les DAO (Decentralized Autonomous Organization). Une DAO est « une structure organisationnelle qui utilise la blockchain, les actifs numériques et les technologies connexes pour allouer des ressources, coordonner des activités et prendre des décisions ». Cette structure repose sur la détention de jetons de gouvernance (governance token) qui représente un droit de vote, « plébiscité par ceux qui réalisent des projets en lien avec la blockchain et souhaitent adopter une logique de gouvernance organisationnelle transparente et reposant sur une hiérarchie horizontale ». TRACFIN souligne que les caractéristiques des jetons de gouvernance (i.e. librement négociables, échangeables et détenus sous pseudonyme) rendent les DAO vulnérables à une prise de contrôle par des groupes susceptibles d’aller à l’encontre des intérêts des DAO7.