L’irruption de nouveaux intervenants et concurrents sur le marché du crédit remet en selle le débat sur la notion d’opération de crédit dans la zone monétaire ouest-africaine. La conception actuelle, fondamentalement limitée à la mise à disposition de fonds, se révèle dépassée et invite à envisager une conception pragmatique susceptible de rendre compte, de manière objective et concrète, de toutes les techniques bancaires et extra-bancaires de financement des besoins de l’existence et des activités génératrices de revenus. Une telle perception peut avoir pour inconvénient de diluer le concept ; toutefois, l’enjeu de demain semble être l’accès au micro-crédit que les plateformes mobiles peuvent dynamiser, sans pour autant méconnaître la complexité de la régulation face à l’éclatement des actes et à la diversification des dispensateurs de crédit.

L’affirmation selon laquelle « tout prêt est une opération de crédit, toute opération de crédit ne se ramène pas à un prêt »1 sonne comme un précepte juridique universel – encore d’actualité –, en ce sens qu’elle suscite davantage d’intéressants débats, non encore tranchés dans les grands systèmes bancaires et financiers contemporains2 et dans les droits dérivés3. Cette position authentique constitue un stimulant réflexif sur la notion d’opérations de crédit en droit togolais4 et, plus largement, dans la zone ouest-africaine où elle semble toujours être incertaine, car confrontée à des évolutions nouvelles complexes et contradictoires.

Dans cet environnement juridique hétéroclite5, il est indéniable que la notion d’opération de crédit n’est pas ignorée par législateur. L’article 6 de la loi uniforme n° 2009-019 du 7 septembre 2009 portant réglementation bancaire dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) énonce, sans ambages, que « constitue une opération de crédit, pour l’application de la présente loi, tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux : 1) met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ; 2) prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie ». Sont également des opérations de crédit, par assimilation, selon le texte précité, « le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ».

Cette législation est une reprise à l’identique de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier français6. Toutefois, à la différence du droit français qui consacre des dispositions spéciales au consommateur dans le Code de la consommation7, aucune disposition nationale ou communautaire dérogatoire dédiée au crédit à la consommation n’existe dans l’Union8. Sous cette réserve, la législation bancaire constitue une véritable amélioration des éléments notionnels précédemment contenus dans l’article 5 de la loi-cadre du 24 avril 1990 portant réglementation bancaire dans l’UMOA. Celui-ci procédait plutôt par énumération : « Sont considérées comme opérations de crédit les opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, d’acquisition de créances, de garantie, de financement de ventes à crédit et le crédit-bail ».

Seulement, dans les deux hypothèses textuelles précitées, le législateur semble limiter l’opération de crédit, à titre principal, à la mise à disposition de fonds rémunérée et, subsidiairement, aux opérations assimilées, notamment le crédit-bail et la vente à réméré. Une telle conception, dont l’objectif principal vise la préservation du monopole bancaire, paraît restrictive. Au fil du temps, elle se révèle inadaptée, insatisfaisante, voire dépassée, car le marché actuel de crédit est devenu très mouvant et expose, de gré ou de force, à la concurrence de nouveaux intervenants et de nouveaux produits, notamment les crédits entre particuliers sur internet9 ou par téléphonie, avec pour socle la monnaie électronique10. L’adoption, par la banque centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), d’un cadre réglementaire applicable à la monnaie électronique en zone UMOA (instruction n° 008-05-2015) a sans doute permis le développement d’une diversité de services financiers de base, mais elle a également créé de nouveaux besoins de crédit.

En réalité, il existe bien des opérations sur les marchés bancaire et financier, à savoir les locations financières non assorties d’option d’achat, ainsi que des opérations sur titres financiers (des contrats financiers et des dérivés de crédit)11, qui apparaissent comme des constructions issues de la pratique et qui n’ont cure des cadres préconçus. Elles revendiquent tout de même la qualification d’opérations de crédit12. Elles rencontrent, en revanche, des difficultés persistantes à se retrouver dans la notion classique. Le domaine d’application des règles relatives au crédit à la consommation n’est pas, lui non plus, d’une grande précision ; mieux, il est indéterminé. En droit français, par exemple, dans cet imbroglio normatif, la Cour de cassation a dû indiquer la voie, dans un arrêt remarqué du 7 mars 2018, en décidant que pouvait constituer une opération de crédit à la consommation la commercialisation de forfaits téléphoniques associés à celle de téléphone mobile13. Dans un second arrêt rendu dans la même affaire le 16 mars 2022, la même Cour approuve la cour de renvoi d’avoir effectivement retenu cette qualification14. L’ultime malaise porte sur le fait que les opérateurs de téléphonie ne sont pas des établissements de crédit et ne relèvent pas de la règlementation bancaire ou financière. On sait d’ailleurs que certaines activités sont dites réglementées et passibles de sanctions, lorsqu’elles sont suspectes, notamment en matière financière. La récente décision n° CM/07/09/2021 du 23 septembre 2021, portant adoption de la loi uniforme relative aux infractions boursières sur le marché financier régional de l’UMOA, renforce cette conviction.

Pour rendre compte de la situation, devenue pragmatique, mais confuse et très préoccupante pour le régulateur15, l’analyse économique de l’opération de crédit se contente des critères souples fondés sur la prestation du prêteur, la confiance justifiant le risque et l’absence de spéculation pour circonscrire l’opération. Cette démarche économique n’emporterait pas totalement l’adhésion juridique, parce qu’elle est jugée parfois imprécise.

Il reste que les opérations de crédit sont empreintes d’une hétérogénéité16 et ne se laissent pas facilement dompter dans une conception légale statique17. Au surplus, la diversité et le dynamisme des acteurs et des moyens de crédit, l’avènement de la fintech et le besoin d’adaptation des activités bancaires et financières à la digitalisation obligent à revenir sur la question de l’étendue et du contenu de la notion d’opération de crédit. Elle invite à admettre la porosité des frontières conceptuelles et à reconnaître d’abord que l’opération de crédit a un contenu (un objet et une cause), qu’elle soit traditionnelle ou nouvelle, nommée ou innommée, et quelle que soit sa forme. Elle crée ensuite des obligations à la charge des parties, peu importe la qualité du cocontractant (professionnel ou consommateur). L’opération est donc un acte juridique qui obéit largement aux critères nouveaux de définition du contrat, c’est-à-dire un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations18.