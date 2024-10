L’articulation de la responsabilité du prestataire de service de paiement et du devoir de vigilance du banquier à l’aune du droit européen : dialogue des juges ou quiproquo ?

Par un important arrêt en date du 27 mars 2024, publié et diffusé dans sa lettre de chambre, la Cour de cassation précise l’articulation du devoir jurisprudentiel de vigilance du banquier et de sa responsabilité spéciale en matière d’opération de paiement issue de la directive Services de paiement de 2007 et transposée au sein du Code monétaire et financier. La haute cour affirme que, dans l’hypothèse d’une opération non autorisée ou mal exécutée, les règles du régime spécial de responsabilité sont d’application exclusives. En conséquence, la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de vigilance. Au dire de la Cour de cassation, cette solution est fondée sur le caractère d’harmonisation totale de la directive Services de paiement tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt doit être salué pour la clarification qu’il apporte à l’articulation des régimes d’indemnisation du client victime d’un détournement de ses instruments de paiement. Toutefois, la motivation de la décision laisse subsister une question. Un régime spécial de responsabilité issu de la transposition d’une directive d’harmonisation totale est-il nécessairement exclusif ?

Cass. com., 27 mars 2024, no 22-21200

« Lorsque le droit positif met deux moyens juridiques à la disposition du même individu, le sens le plus élémentaire de ce double don est le cumul (…) si le législateur a agi délibérément, que sa volonté soit faite. Si c’est par inadvertance, ce n’est pas un mal qu’un peu de désordre vienne dénoncer la surabondance des lois »1. Toutefois, l’européanisation du droit contrarie la directive de l’illustre doyen dans la mesure où la pluralité « de moyens juridiques » est issue de la volonté de deux législateurs et non d’un seul et que celle du législateur européen s’impose, dans ses domaines de compétence, au législateur français. Encore faut-il être certain d’interpréter de manière adéquate la volonté du législateur européen et la portée des arrêts de son interprète la Cour de justice de l’Union européenne…

En l’espèce, une société, utilisatrice de services de paiement, a émis quatre ordres de virement par courrier électronique entre novembre et décembre 2016. Toutefois, l’utilisatrice soutient qu’elle n’a pas consenti à ces virements et qu’ils ont été émis par un tiers ayant piraté la messagerie électronique de son dirigeant. La société utilisatrice assigne en conséquence la banque, le 4 août 2017, pour obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes versées en exécution de ces ordres, de la clôture du compte à terme et à lui payer des dommages et intérêts.

Par un arrêt rendu par la cour d’appel de Metz, le 7 juillet 2022, la banque est condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait d’un manquement à son devoir de vigilance, à verser à l’utilisatrice près de 200 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements et 20 000 euros au titre du préjudice lié à la clôture du compte à terme. Les juges du fond constatent en s’appuyant sur des éléments de preuve sérieux et concordants que la victime n’était pas à l’origine des ordres qui ont été exécutés et qu’en les réalisant alors qu’ils présentaient des anomalies apparentes la banque a manqué à son devoir contractuel de vigilance.

La banque forme un pourvoi en cassation dont seuls deux moyens sont pertinents. Ils visent à contester par une argumentation similaire les deux condamnations pécuniaires. Pour ce faire, la banque requérante affirme que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne considère que le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement prévu par la directive n° 2007/64/CE2 est « d’application exclusive dans les rapports entre le prestataire et l’utilisateur ; qu’il s’en évince que la responsabilité du prestataire de services de paiement à raison du manquement à l’une de ses obligations ne peut être recherchée que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui ont transposé cette directive en droit français ». La question posée à la Cour de cassation porte donc sur l’articulation de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur un manquement au devoir de vigilance avec la responsabilité des prestataires de service de paiement prévue par la directive n° 2007/64/CE telle que transposée en droit français. La victime a-t-elle le choix du fondement sur lequel agir ou le régime européen est-il exclusif ?

La Cour de cassation privilégie la seconde option. Elle censure la décision pour violation de la loi. Selon elle, la « responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant [sic] du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif »3. Ce motif pour le moins sibyllin est explicité par un renvoi à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne4 interprétant les dispositions de la directive Services de paiement n° 2007/64, transposée en droit interne aux articles précités du Code monétaire et financier. Selon cette jurisprudence, du fait de l’harmonisation totale prévue par la directive en matière de responsabilité du prestataire de service de paiement du fait d’ordres non autorisés ou mal exécutés, les opérations litigieuses situées dans le champ d’application de la directive ne supportent pas, en principe, l’application de régime alternatif de responsabilité résultant du droit national5.

La décision du 27 mars apparaît donc sévère pour la victime. En effet, les juges du fond avaient caractérisé le défaut de vigilance du banquier6. Quoi qu’il en soit, l’arrêt apparaît comme l’issue d’un dialogue noué quatre ans plus tôt à la faveur d’une question préjudicielle posée à la CJUE en 20207 et à laquelle le juge de l’Union a répondu par un arrêt rendu en 20218. À l’époque, le juge européen avait jugé que la directive Services de paiement devait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un utilisateur de services puisse engager la responsabilité du prestataire sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à l’obligation de notifier l’opération litigieuse dans le délai de treize mois9.

La présente décision franchit un pas supplémentaire puisqu’elle affirme le caractère exclusif du régime de responsabilité du prestataire de service de paiement indépendamment de toute référence au respect du délai de notification.

Le débat n’est pas sans rappeler les difficultés d’articulation du régime de responsabilité du fait des produits défectueux issu de la directive du 25 juillet 1985 avec les régimes de responsabilité issus du droit interne10. Dans cette matière, la clé d’articulation entre les régimes est néanmoins différente puisque la directive admet expressément que des régimes de responsabilité nationaux alternatifs puissent jouer en faveur du consommateur11, même si la cour de justice a considéré que c’était à la condition que leurs fondements soient distincts de celui de la directive12.

Si l’on peut se réjouir de la conduite d’un tel dialogue des juges en matière bancaire propice à une harmonisation effective du droit bancaire, tout risque de quiproquo n’est pas exclu. En effet, il ressort de la jurisprudence européenne qu’en principe « sont incompatibles avec [la directive Services de paiement qui est d’harmonisation totale] tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs »13. Toutefois, le juge européen admet, par exception, qu’un régime national alternatif de responsabilité puisse concurrencer le régime spécial de la directive « à la condition de ne pas porter préjudice au régime harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive »14.

Pour rappel, l’harmonisation totale, également dénommée maximale ou complète, s’oppose à l’harmonisation minimale. Cette dernière était la modalité classique d’harmonisation des droits européens par voie de directive. « La directive ne définit alors qu’un standard minimal que les États membres ont le droit de dépasser lors de la transposition »15. À l’inverse, en cas d’harmonisation totale, les « États membres ne sont pas autorisés à maintenir ou adopter, dans le domaine régi par la directive, des dispositions différentes de celles de la directive »16.

De la confrontation des raisonnements du juge français et européen s’évince un sentiment de malentendu. L’imbroglio concerne l’identification de la nature de la règle de conflit de normes à appliquer pour articuler la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité posée par le Code monétaire et financier. Le juge français utilise une règle de conflit horizontal de normes : le régime de responsabilité du prestataire de service de paiement est exclusif ; il évince donc la responsabilité contractuelle de droit commun. À l’inverse, le juge européen utilise une règle de conflit vertical de normes : les États membres de l’Union européenne ont l’obligation de transposer la directive Services de paiement, qui est d’harmonisation totale17. C’est une chose d’affirmer que la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur un manquement du banquier à son devoir de vigilance n’est pas compatible avec la directive Services de paiement, en conséquence de quoi l’utilisateur ne peut pas fonder son action sur cette dernière. C’est autre chose d’affirmer que la responsabilité du prestataire de service de paiement issue de la directive est exclusive de toute autre et, partant, qu’elle interdirait absolument toute action établie sur un autre fondement.

Ainsi, la motivation de la Cour de cassation apparaît quelque peu contradictoire. Elle évince la responsabilité contractuelle du banquier fondée sur son devoir de vigilance au profit du régime de responsabilité du prestataire de service de paiement qu’elle considère comme exclusif. Or, sa solution est soutenue par une interprétation de la directive Services de paiement par le juge de l’Union qui justement précise les conditions de compatibilité d’un régime parallèle. Plus encore, la Cour de cassation ne vérifie pas si la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son devoir de vigilance remplit ou non ces conditions.

En définitive, l’effort de clarification de la position de la Cour de cassation sur l’articulation entre la responsabilité contractuelle pour faute de vigilance et la responsabilité du prestataire de service mérite d’être salué. La solution ne fait plus aujourd’hui aucun doute. Lorsque la responsabilité du prestataire de service de paiement est applicable, la cour régulatrice estime qu’il est impossible d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun du banquier. Il est toutefois regrettable que la motivation du juge du droit se réfère à un raisonnement qui apparaît incohérent avec sa position. En effet, la cour de justice demande aux juges nationaux de vérifier la compatibilité des régimes de droit interne à la directive Services de paiement. Or, cette vérification n’est pas opérée en l’espèce. En somme, malgré l’affirmation du caractère exclusif de la responsabilité du prestataire de service de paiement (I), son fondement mérite d’être discuté (II).

I – L’exclusivité affirmée Le présent arrêt confirme l’évolution de l’obligation de remboursement pesant sur le banquier ayant exécuté un ordre de virement non autorisé ou mal exécuté. Les mécanismes de droit commun sont écartés (A) et l’obligation fondée exclusivement sur un régime spécial est appliquée (B). A – Les mécanismes de droit commun écartés Avant l’avènement d’un régime spécifique de responsabilité des prestataires de service de paiement, les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées étaient traitées par la jurisprudence en recourant à des mécanismes de droit commun des obligations. Cette construction initiée en matière de chèque (1) s’est ensuite étendue aux autres instruments de paiement (2). 1 – Le chèque : berceau des mécanismes de droit commun Il existe deux mécanismes de droit commun : l’obligation de restitution du dépositaire (a) et le devoir de vigilance contractuelle du banquier (b). a – L’obligation de restitution du banquier dépositaire La réglementation du chèque est ancienne. Elle date de la convention de Genève du 11 mars 1931 portant loi uniforme sur le chèque, transposée par un décret-loi du 30 octobre 1935. Modernisée par la loi du 24 janvier 1984 puis intégrée au Code monétaire et financier, cette réglementation est toutefois diserte sur la question du paiement d’un chèque à un bénéficiaire auquel le tireur n’aurait pas consenti, que le chèque soit faux ab initio ou qu’il ait été falsifié après son émission. La doctrine s’est longtemps interrogée sur la nature du chèque, quant au rapport qu’il entretient avec le droit commun des obligations et le droit cambiaire18. Mais en matière de responsabilité du banquier tiré envers son client tireur, le juge a clairement tranché en faveur d’un lien avec le droit commun des obligations. Une fois la relation de compte qualifiée de contrat de dépôt, le banquier tiré s’est vu attribuer les obligations du dépositaire et le client tireur les droits du déposant. Or, le chèque constitue une sorte d’indication faite au banquier tiré dépositaire d’exécuter son obligation de restitution des fonds déposés par le client tireur en payant un tiers19. Variation de l’indication de paiement20, l’article 1937 dispose en effet que la « restitution doit être faite au déposant lui-même ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ». Or, si le chèque est contrefait21, c’est-à-dire s’il n’a pas été signé par le client déposant tireur, cela signifie que le chèque est nul. Le client n’a alors pas consenti au paiement et que donc le banquier n’est pas libéré à son égard. Il demeure en conséquence tenu de son obligation de restitution née du contrat de dépôt à l’égard de son client, et ce quand bien même le banquier n’aurait pas commis de faute. Cette solution de principe a été posée par un célèbre arrêt de 193922. Cette obligation de restitution est une obligation de résultat. C’est au dépositaire de prouver que la personne à laquelle il a remis les fonds était le déposant ou une personne ayant valablement reçu pouvoir pour ce faire. b – Le devoir de vigilance contractuelle du banquier Mais la Cour de cassation a, en 1942, distingué une autre situation. Lorsque le chèque a été valablement signé par le client tiré, mais qu’il a été falsifié – quant à son destinataire ou son montant – postérieurement à son émission, alors le titre est valide et son paiement libère le banquier dépositaire tiré. Le client supporte donc en principe le risque de la falsification sauf s’il parvient à établir la faute du banquier tiré23. Or, cette faute réside dans un défaut de vigilance de sa part. La vigilance désigne l’attention « que le banquier doit porter sur les opérations passées par son intermédiaire. (…) Il s’agit, dans toute opération réalisée au profit (prestation) ou pour le compte (mandat) d’un client, de faire précéder son exécution par l’examen de sa régularité apparente. (…) Les juges reconnaissent à l’obligation de vigilance une autonomie, qui se dispense d’un texte et qui s’explique par les risques attachés à la circulation de l’argent dont le banquier fait sa profession »24. La diligence du banquier se limite à devoir identifier les irrégularités apparentes puisqu’il est également soumis à un principe de non-immixtion. Ainsi présenté, il semble que le domaine de la vigilance soit très restreint, quoique pérenne25, puisqu’elle ne joue un rôle de fait générateur qu’en matière de chèque falsifié. Toutefois, depuis un arrêt fondateur de 1992, elle a vu son domaine élargi pour étendre son application en matière de chèque contrefait. En effet, la Cour de cassation considère qu’« une faute commise par le déposant des fonds et ayant trompé le dépositaire sur l’authenticité d’un ordre de paiement qu’il a exécuté peut dégager celui-ci [le banquier] de son obligation de restitution »26. Si en principe le banquier qui paie un chèque faux n’est pas libéré envers son client déposant, sans qu’il soit besoin de reporter une faute du banquier, il en va différemment si la contrefaçon du chèque a été « facilitée par la faute du déposant ou de son préposé »27. Toutefois, la libération du banquier dépositaire n’est pas systématique puisqu’il peut engager sa responsabilité contractuelle pour défaut de vigilance28. Pour le dire autrement, en cas de faute du client tiré, le banquier qui paye le chèque faux est malgré tout libéré, sauf s’il commet une faute de vigilance. Ainsi, la faute de vigilance peut finalement jouer un rôle tant lorsque le chèque litigieux est contrefait – si le client a commis une négligence facilitant la contrefaçon du titre – que lorsque le chèque est falsifié. La jurisprudence fonde le manquement au devoir de vigilance à l’égard du client sur la responsabilité contractuelle29. Elle est délictuelle à l’égard des tiers, notamment dans le cadre d’une action en responsabilité entre banque présentatrice et banque tirée30. 2 – L’extension du domaine des mécanismes de droit commun Au tournant du siècle, le contentieux du chèque faux ou falsifié se tarit. Les affaires de vol de carte de paiement ou de fraude aux virements explosent. Cependant, plaideurs et jurisprudence ont continué d’appliquer les deux mécanismes de droit commun à ces nouvelles situations. Lorsque le banquier dépositaire exécute un ordre de paiement31 non autorisé, c’est-à-dire un ordre qui n’a jamais été émis par le client déposant, alors le premier n’est pas libéré envers le second de son obligation de restitution des fonds sur le fondement de l’article 1937. Il en a été décidé ainsi en matière de carte accréditive32 comme de transfert de fonds du compte du dépositaire vers le compte d’un tiers33. Par ailleurs, dans un arrêt remarqué de 2016, la Cour de cassation a pu reprocher aux juges du fond, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, de ne pas avoir vérifié si la banque qui imputait le montant de retraits frauduleux au porteur de la carte n’avait pas également « commis une faute (…) en validant dix opérations de débit en cinq jours pour un montant de 1 462 euros cependant que le découvert autorisé n’était que de 200 euros et qu’il était allégué que ces opérations présentaient un caractère inhabituel »34. La solution a été rappelée très récemment en matière de virement international35. Cependant cette construction jurisprudentielle apparaît remise en cause par l’arrêt sous étude. B – L’application exclusive du régime spécial Dans sa décision du 24 mars 2024, la Cour de cassation affirme que le régime spécial de responsabilité du prestataire de service de paiement (1) est exclusif du régime de responsabilité contractuelle de droit commun (2). 1 – Un régime spécial En l’espèce, la question posée à la Cour de cassation portait sur l’articulation de la responsabilité contractuelle avec la responsabilité des prestataires de services de paiement prévue aux articles L. 133-18 à L. 133-24 issus de la transposition de la directive n° 2007/64/CE. Au-delà, l’interrogation sous-jacente réside dans la pérennité des mécanismes de droit commun – l’obligation de restitution du dépositaire et le défaut de vigilance du banquier – depuis la transposition en droit interne de la directive Services de paiement. La directive Services de paiement constitue un régime spécial de réglementation des opérations de paiement. L’opération de paiement y est définie comme « une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retrier des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire »36. En cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement et rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu37. Toutefois, ce remboursement ne peut intervenir qu’à la condition que l’utilisateur de service de paiement ait signalé le mouvement litigieux dans un délai de 13 mois suivant la date de débit38. On le voit, le régime imposé par le droit européen, qui est d’harmonisation maximale, use d’un vocabulaire faisant fi des catégories juridiques de droit interne39. Il n’y a plus de banquier dépositaire mais un prestataire de service de paiement ; il n’y a plus de client déposant, mais un usager de service de paiement ou un payeur. Le régime est fondé sur la contribution des banques aux risques. Le mécanisme évoque plutôt l’absence de libération du banquier de son obligation de restitution qu’un réel mécanisme de responsabilité. Toutefois, l’expression « il établit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu » évoque aussi bien la réparation que le caractère de la nullité. Par ailleurs, là où le juge français distinguait entre opération non autorisée – application de l’article 1937 du Code civil – et opération autorisée ab initio, mais falsifiée – manquement au devoir de vigilance du banquier – la directive ne connaît qu’un régime unique qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute du prestataire de service de paiement. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment précisé que le régime de responsabilité spécial des prestataires de service de paiement est applicable que l’opération soit non autorisée ou bien simplement falsifiée40. 2 – L’affirmation d’un caractère exclusif En l’espèce, la Cour de cassation affirme sans ambages que la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., art. 1231-1) n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif de responsabilité comme celui des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier transposant les règles issues de la directive européenne Services de paiement41. Même si le Code civil est silencieux sur le sujet, les concours d’actions sont légion, tant en matière contractuelle42 qu’extracontractuelle43. Le concours se résout souvent par la liberté du choix du fondement par le demandeur qui peut tantôt cumuler les fondements, tantôt opter pour l’un ou l’autre44. Toutefois, la jurisprudence a qualifié certains régimes spéciaux « d’exclusifs » à l’instar de la responsabilité du fait des accidents de la route45, de la loi 1881 sur la liberté de la presse46 ou encore, un temps du moins, la responsabilité du fait des bâtiments menaçant ruine47. Selon Mme Stéphanie Mauclair, « l’exclusivité se définit comme un outil d’articulation qui autorise le juge à écarter définitivement l’application d’une norme (…) Quel que soit le concours, l’exclusivité fera obstacle au droit d’option ou de cumul de la victime. L’action désignée comme exclusive sera seule applicable. » L’affirmation du caractère exclusif des régimes spéciaux répond le plus souvent à l’objectif d’assurer l’effectivité de l’équilibre trouvé par le législateur entre les intérêts en présence en instituant un dispositif spécifique de responsabilité. En ce sens, l’affirmation du caractère exclusif du régime de responsabilité du prestataire de service de paiement n’étonne pas puisque son objet est précisément de trouver un équilibre entre intérêts du client et intérêts des banques. Tandis que celui-ci ne supporte pas la charge de la preuve de la faute de la banque, celle-là ne peut pas être poursuivie plus de treize mois après la survenance de l’opération litigieuse. S’il est évident que les constructions jurisprudentielles sur le fondement du contrat de l’article 1937 du Code civil et de la responsabilité civile contractuelle de droit commun sont antérieures à la directive Services de paiement de 2007, la question de son maintien après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de transposition de la directive est longtemps demeurée en suspens. Or, il apparaît que la Cour de cassation a un temps admis que le régime de responsabilité issu de la directive Services de paiement n’était pas exclusif d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur un manquement du banquier au devoir de vigilance. Par exemple dans un arrêt de 2017, qui n’a certes pas eu les honneurs d’une publication, la Cour de cassation a affirmé que « la négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n’avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le privait pas du droit d’invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle »48. Dans une décision de janvier 2018, cette fois-ci publiée, la cour régulatrice a refusé que le prestataire de service de paiement du payeur puisse engager sa responsabilité pour défaut de vigilance de la banque du bénéficiaire du fait d’un IBAN erroné. Toutefois, la solution ne constitue pas tant l’affirmation que, dans le silence du droit spécial des opérations de paiement, il n’est pas possible de revenir aux fondements de droit commun qu’une lecture littérale de l’article L. 133-21 qui prévoit que si « l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement »49. En somme, specialia generalibus derogant. Dans une décision de mai 2018, publiée au Bulletin de la Cour ainsi qu’au Bulletin d’information, la haute cour donne à penser qu’en matière de prélèvement non autorisé, il est possible de rechercher la responsabilité de la banque du payeur pour manquement à son devoir de vigilance alors même que l’obligation de restitution des sommes sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier était applicable50. Ainsi, de prime abord, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 27 mars 2024 apporte une précision bienvenue et semble mettre fin au débat relatif à l’articulation de la responsabilité spéciale en matière d’opération de paiement et des autres régimes de responsabilité issue du droit interne. Par un arrêt en date du 2 mai 2024, le principe est réitéré et même affermi : « Dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code monétaire et financier, (…), à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national »51. Toutefois, à peine l’apport de l’arrêt du 27 mars 2024 identifié, la motivation apparaît, à seconde lecture contradictoire. En effet, le point 38 de la décision de 2023 rendue par la CJUE précise : « Le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées (…) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive ». Or, la Cour de cassation ne semble tirer aucune conclusion de cette affirmation. S’il est donc évident que l’arrêt commenté affirme un principe d’exclusivité, il s’agit d’une exclusivité discutable.