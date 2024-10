L’obligation d’information du banquier sur les conditions de la garantie souscrite à son profit

II – Le défaut de clarté de la clause : une source de responsabilité du banquier à l’égard de l’emprunteur

Une décision favorable à l’emprunteur. L’obligation d’information est le premier degré de vigilance et d’alerte auquel est soumis le banquier7. Elle consiste à délivrer des renseignements à l’emprunteur afin d’éclairer son consentement8. À la différence du conseil qui peut avoir une dimension directive, l’information se matérialise par la transmission d’une donnée9. Elle précède l’engagement de l’emprunteur et se rattache à la loyauté contractuelle10. Dans cette perspective, le banquier prêteur se doit de préciser le sens des clauses qui pourraient paraître obscures à l’emprunteur et se livre, à cette fin, à un travail de véritable pédagogie, qui le conduit à la clarification des stipulations de la notice11. En l’espèce, le risque de confusion sur les modalités de mise en œuvre de la garantie résulte de l’ambiguïté des termes de la clause. Ceux-ci pouvaient laisser penser que la garantie est une sûreté de l’emprunteur qu’il fournit au banquier pour sa propre protection. La clause était ainsi libellée : « Garanties : à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations du présent contrat, l’emprunteur fournit au prêteur la garantie désignée ci-dessous : Bpifrance pour une quotité de 50 % ». Ces énonciations n’étaient pas assez explicites pour que l’emprunteur comprenne les conditions d’application de la garantie ; notamment, que la garantie ne le protège pas lui, mais l’établissement intervenant, et qu’elle ne s’imputera pas pour moitié sur sa dette.

La question n’a certes pas été posée à la Cour de cassation dans cette affaire, mais n’aurait-il pas été possible d’arguer que l’emprunteur avait la possibilité ou le devoir de se renseigner12 sur l’étendue de la garantie litigieuse au regard des connaissances de ses mandataires sociaux ? On se souvient que ce moyen avait déjà été soulevé devant la chambre commerciale. Celle-ci avait justement retenu que la banque était débitrice d’une obligation d’information envers le dirigeant emprunteur peu important sa qualité13. Il faut reconnaître que l’invocation des connaissances de l’emprunteur opère un glissement quant à la nature de l’obligation dont le manquement est allégué. Celle-ci glisse de l’obligation d’information vers le devoir de mise en garde. Or, à la différence du devoir de mise en garde, l’obligation d’information est indifférente au caractère averti ou non du bénéficiaire de l’information14. Partant, abstraction faite des connaissances de ses représentants, l’emprunteur devait ici bénéficier d’explications plus étayées sur la subsidiarité de la garantie BPI et, ce, d’autant qu’il n’est pas établi qu’il était déjà en possession de ladite information15. Le libellé de la clause litigieuse ne permettait pas un engagement éclairé de l’emprunteur et ce défaut de clarté engage la responsabilité de la banque.

Si l’on comprend que le défaut de clarté de la clause peut prêter à confusion en présence d’une caution qui pourrait considérer que la Bpifrance intervient en cofidéjusseur, l’application de ce raisonnement à l’emprunteur est en partie discutable. Celui-ci étant en principe appelé avant ses éventuelles cautions, la présence de la garantie BPI semble avoir un effet relatif sur le moment où il sera appelé car il l’est manifestement en premier. Cela étant, le moment du recours contre l’emprunteur n’est pas le seul élément qui participe de son engagement. La présence d’une garantie qui peut apparaître comme additionnelle à celle de ses garants personnels peut tout autant avoir motivé son acceptation du crédit. La décision se révèle à cet égard favorable à l’emprunteur et emporte l’approbation, en ce qu’elle aligne sa protection sur celle des cautions au titre de l’obligation d’information. Par suite, elle s’inscrit dans une logique de protection commune face aux clauses de garantie BPI ambiguës.

La convergence de la protection de l’emprunteur et des cautions. L’engagement de la responsabilité du prêteur pour imprécision de la clause converge ainsi avec les solutions récemment rendues à propos des cautions qui se prévalent du manquement de la banque à son obligation d’information au sujet de la même garantie. Il a dans ce sens été jugé que la caution ne pouvait se prévaloir du manquement au devoir d’information sur la garantie BPI car les conditions générales étaient claires16. Ces conditions prévoyaient « que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant, et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n’intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées »17. A également été rejetée l’action de deux cautions solidaires dirigeantes qui avaient eu connaissance des conditions générales des garanties fournies par la BPI qu’elles avaient paraphées18. La lecture de l’arrêt du 12 juin 2024 à la lumière de ces solutions révèle que la clarté des conditions de mise en œuvre de la garantie BPI s’impose comme le critère à l’aune duquel se mesure la responsabilité de la banque tant à l’égard de la caution qu’à l’égard de l’emprunteur.

Dans la mesure où le contentieux de la garantie BPI semble trouver une issue dans la clarté de l’information donnée aux cautions, une solution pourrait être d’aligner l’information des emprunteurs sur celle des cautions. Ainsi, pour écarter la responsabilité contractuelle de la banque envers l’emprunteur, il importe que les conditions d’intervention de la BPI soient clairement précisées dans le contrat de prêt ou ses annexes, en attirant particulièrement l’attention du bénéficiaire du crédit sur le fait que ni lui ni ses garants ne pourront invoquer la garantie pour se soustraire à leurs engagements.

Une protection niée à l’avaliste. La faveur de la chambre commerciale pour la protection de l’emprunteur et des cautions tranche avec son refus d’annuler l’autre garantie spécifique qu’est l’aval pour manquement du banquier à son obligation d’information. Si la spécificité de la garantie en cause fonde le devoir d’information du banquier, tant à l’égard de l’emprunteur que des cautions, comment justifier que l’avaliste ne puisse pas bénéficier de la même protection ? Dans une affaire du 5 avril 2023 où une banque avait consenti un crédit à une société en la forme d’un billet à ordre avalisé par le dirigeant la Cour de cassation a décidé que « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information »19. De prime abord, la situation de l’avaliste, qui garantit le défaut de paiement d’un billet à ordre régulier en méconnaissance de la portée cambiaire de son engagement, ne semble pas si différente de celle de la caution ou de l’emprunteur, qui s’engagerait en considérant que la BPI interviendra comme un garant supplémentaire. Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le défaut d’information du banquier bénéficiaire de la garantie ou l’imprécision de l’information ne permet pas à la partie d’apprécier l’étendue de ses obligations. À poursuivre la réflexion, l’extension du bénéfice de la protection au titre de l’obligation d’information à l’avaliste serait toutefois inopportune. Elle atténuerait la valeur cambiaire de l’engagement et la rigueur du droit du change, en ouvrant une possibilité de remise en cause de l’aval fondée sur le droit commun de l’article 11121 du Code civil. L’indépendance de l’aval et la fluidité de la circulation du titre en seraient affectées. Dans cette perspective, la divergence de traitement de l’avaliste au titre de l’obligation d’information du banquier est fondée. Partant, l’engagement de la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation d’information trouve une limite dans la préservation de la valeur cambiaire de l’aval et la clarté des conditions de mise en œuvre de la garantie BPI.