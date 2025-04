Nouvelle proposition de loi pour lutter contre certaines fraudes aux opérations de paiement

Un groupe de députés a déposé en février 2025 une proposition de loi à l’Assemblée nationale visant, d’une part, à créer un fichier national pour répertorier les IBAN douteux et, d’autre part, à élargir l’accès au Fichier national des chèques irréguliers. Cette étude reprend les nouveautés envisagées.

1. L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OMSP) a publié, le 10 septembre 2024, son rapport annuel sur l’année 2023. Or, ce dernier est riche en enseignements. Si le montant de la fraude aux paiements est légèrement inférieur à 1,2 milliard d’euros en France, les techniques de fraude ne cessent d’évoluer, les escrocs s’adaptant sans cesse à l’évolution des mesures de protection mises en place, par exemple au développement de l’authentification forte1.

2. En conséquence, et alors que l’état du droit européen tarde à évoluer en la matière (le nouvel ensemble DSP3/RSP devrait être adopté ces prochains mois), un groupe de députés d’Ensemble pour la République2 a déposé à l’Assemblée nationale, le 4 février 2025, une proposition de loi « contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux »3 visant à instaurer un fichier national des IBAN douteux et à modifier le droit applicable au Fichier national des chèques irréguliers (FNCI).

3. En effet, selon l’exposé des motifs, cette fraude aux moyens de paiement « constitue un enjeu crucial de justice économique et sociale ». Dès lors, renforcer l’arsenal législatif contre ces pratiques frauduleuses est jugé essentiel « pour protéger l’ensemble de la population, en particulier les citoyens les plus vulnérables, contre des risques souvent difficiles à détecter et des préjudices fastidieux à réparer ». Observons alors les évolutions envisagées par cette proposition de loi.

I – L’instauration d’un fichier national des IBAN « douteux » 4. Le rapport annuel de l’OMSP, rendu public en septembre 2024, permet de constater qu’en 2023 les fraudes concernant les virements bancaires sont restées stables (-0,5 %, soit 312 millions d’euros), mais aussi que près de la moitié de ces fraudes (48 %) sont des « arnaques aux faux IBAN ». 5. Pour mémoire, l’IBAN (« International Bank Account Number ») est l’identifiant international du compte bancaire auprès d’une institution financière dans un pays donné. Il est constitué au maximum de 34 caractères alphanumériques, qui comprennent le code du pays où est tenu le compte, le numéro de compte national (BBAN pour « Basic Bank Account Number ») et une clé de contrôle. Si le compte est détenu en France, il possède 27 caractères et commence par « FR ». L’IBAN d’un compte est traditionnellement indiqué sur le relevé d’identité bancaire (RIB). 6. Une recherche rapide sur les sites juridiques recessant la jurisprudence notable témoigne du fait qu’un contentieux, concernant des substitutions frauduleuses d’IBAN, est en train de se développer4. 7. La proposition de loi a donc pour ambition de créer, par son article premier, un fichier national des IBAN douteux centralisé à la Banque de France. Ce fichier pourrait ainsi être consulté par les prestataires de services de paiement (établissements de crédit, établissement de paiement et établissement de monnaie électronique) qui dans le même temps l’alimenteraient. 8. Plus précisément, il est envisagé d’ajouter au Code monétaire et financier un article L. 521-6-1. Ainsi, aux termes de son I : « Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521-1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés ». Le premier alinéa du II précise que « les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés ». L’alinéa 4 du même II indique encore que « l’inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte ». 9. Un tel partage des IBAN douteux devrait alors permettre d’identifier et de bloquer rapidement les transactions frauduleuses. En effet, en centralisant de la sorte, au niveau national, la liste des comptes bancaires identifiés comme suspects, les établissements de crédit pourraient disposer d’une base commune pour détecter les arnaques avant même qu’elles ne se produisent et les bloquer en amont. 10. Cette solution devrait permettre d’anticiper les mesures qui seront envisagées par la future directive Services de paiement (DSP 3), mais aussi et surtout par le futur règlement sur les services de paiement (RSP), qui sont toujours en cours de négociation à Bruxelles. De la sorte, la France pourrait devenir, selon l’exposé des motifs, « un précurseur en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement en Europe ». 11. La proposition de loi étudiée s’inscrirait, par conséquent, dans une tendance actuelle de sécurisation des transactions passées par la voie du virement. En effet, les obligations de vérification des prestataires de services de paiement vont bientôt se renforcer en la matière ; d’abord avec le virement instantané5, puis avec le virement classique6.