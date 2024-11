Prêt en devise : rappels des règles intéressant la prescription des différentes actions utiles

20. Deux questions sont successivement traitées par l’arrêt : la prescription associée à l’action concernant le caractère abusif d’une clause (A) et celle intéressant l’action en restitution consécutive au prononcé de la nullité de la convention (B).

23. De plus, par deux importants arrêts du 10 juin 2021 15 , la CJUE est venue préciser que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive n° 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

B – Prescription et action en restitution

25. Par principe, la nullité du contrat donne lieu à des restitutions réciproques17. Toutefois, des questions ont pu se poser concernant les règles à appliquer aux procédures de restitution suivant le prononcé de la nullité des prêts en devise du fait de la présence en leur sein d’une clause abusive.

26. L’arrêt étudié rappelle que, concernant la recevabilité de l’action restitutoire en lien avec une clause abusive, l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.

27. Or, par les deux arrêts du 10 juin 2021 évoqués précédemment18, la CJUE a eu l’occasion de préciser que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive n° 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive. De plus, et toujours pour ces deux décisions, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive n° 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

28. Or, s’agissant de l’opposition d’un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive n° 93/13, la CJUE a pu considérer que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de cette directive ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité19.

29. Ainsi, l’opposition d’un tel délai n’est pas en soi contraire au principe d’effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule.

30. En outre, par un arrêt du 9 juillet 202020, la CJUE indique que l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive n° 93/13/CEE ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.

31. Or, s’agissant du respect du principe d’équivalence, il est rappelé qu’en droit interne le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l’annulation d’un contrat ou d’un testament, ne court qu’à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l’accord des parties ou d’une décision de justice21. De même, concernant le principe d’effectivité, la cour d’appel estime qu’il serait « contradictoire de déclarer imprescriptible, l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance, à un régime de prescription la privant d’effet ».

32. Il s’en déduit alors que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du Code civil, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses22. Dès lors, il y a lieu de déclarer l’action restitutoire de la SCI M. recevable.

33. Cette solution, parfaitement conforme à la jurisprudence de la CJUE, emporte notre conviction. Elle permet d’assurer une protection effective du consommateur, en lui laissant la possibilité de solliciter les restitutions consécutives à l’annulation du contrat.