Retour sur la levée du secret bancaire pour obtenir des éléments de preuves utiles

19. Observons le contenu de cette décision (A). Elle n’échappe pas, selon nous, à la controverse (B).

A – Le contenu de la décision

20. Les faits étaient les suivants. Le président du tribunal de première instance de Nouméa avait, sur la requête de monsieur H fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ordonné à la banque X de lui communiquer, sous astreinte, différents actes et documents concernant l’encaissement de deux chèques émis, à l’ordre de la banque, par son père avant son décès (lequel n’était pas client de la banque) et la destination des fonds correspondants.

21. Toutefois, par un arrêt du 31 janvier 2022, la cour d’appel de Nouméa23 avait rétracté cette ordonnance. Monsieur H avait alors formé un pourvoi en cassation. Il considérait, notamment, que la demande de production de documents n’était pas dirigée contre l’établissement de crédit en qualité de tiers confident lorsqu’il était lui-même le bénéficiaire de chèques non endossables. Il faisait également valoir que les deux chèques émis par son père étaient libellés à l’ordre de la banque et non endossables. Or, sa demande de communication portait sur le contenu et l’exécution des instructions données par l’émetteur des chèques à la banque et la destination finale des fonds perçus par celle-ci dans le cadre de l’encaissement des deux chèques non endossables libellés à l’ordre de la banque. Dès lors, en décidant que le secret bancaire auquel la banque est tenue en sa qualité de tiers confident constituait un motif légitime de refus de communication des documents litigieux, la cour d’appel aurait violé par fausse application l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier et les articles 11, alinéa 2, et 145 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

22. La haute juridiction rejette cependant ce pourvoi. Elle commence par rappeler que, pour l’article 145 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Son contenu est ainsi identique à celui qui est applicable en métropole.

23. Ensuite, la Cour de cassation indique qu’il résulte de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier (qui est pour sa part directement applicable en Nouvelle-Calédonie) que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Elle précise que l’empêchement légitime résultant de ce secret bancaire « ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé ».

24. Ce passage attire l’attention. Il en résulte que le secret bancaire s’impose si le banquier n’est pas opposé en justice à son bénéficiaire, sauf si le client de la banque a donné son accord exprès à sa levée.

25. L’arrêt relève alors que le défunt n’était pas client de la banque et que monsieur H, son fils, ne démontrait pas être en litige avec un sociétaire de la banque pour le compte duquel les chèques avaient été encaissés, ni ne définissait les contours de la faute qu’aurait pu commettre la banque en encaissant les chèques émis par son père. Il ajoute que l’absence de communication des éléments litigieux n’interdira pas à l’intéressé d’agir contre son frère pour faire reconnaître ses droits dans la succession de leur père et d’engager un débat sur un financement qu’il jugerait suspect.

26. Dès lors, en l’état de ces seules constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que monsieur H ne démontrait pas la probabilité d’un fait susceptible d’être invoqué dans un procès éventuel contre la banque ou l’un de ses sociétaires, la cour d’appel, qui avait caractérisé l’absence de motif légitime d’obtenir de la banque, tenue au secret professionnel prévu à l’article L. 511-33 précité, la production forcée des chèques émis par son père et encaissé par celle-ci, avait légalement justifié sa décision.