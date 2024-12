Revirement sur les effets de la liquidation judiciaire sur le compte courant

Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les solutions prévues par l’article L. 641-11-1, I, alinéa premier, du Code de commerce lui sont applicables. L’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a donc pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Le solde du compte n’étant alors pas devenu exigible, la caution n’en est pas tenue.

Cass. ass. plén., 11 sept. 2024, no 23-12.695

1. Le « compte courant » est un mécanisme de règlement global et simplifié des créances réciproques engendrées par une relation entre, le plus souvent, un banquier et son client. Ce mode de règlement simplifié dispense alors les parties de s’adresser des virements ou des paiements par cartes bancaires, chèques ou espèces pour régler les créances en question1.

2. Or, ces dernières semaines, le compte courant a donné lieu à plusieurs décisions de justice remarquées2, et notamment un revirement de jurisprudence par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 septembre 20243.

3. En l’espèce, la société A. avait ouvert un tel compte courant auprès de la banque X. Le 7 février 2018, la société B. s’était portée caution de tous les engagements de la société A. envers la banque à hauteur d’un montant de 150 000 euros.

4. Or, la société A. avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 11 juillet 2018 et 10 juillet 2019. La banque, après avoir déclaré une créance de 48 333,54 euros au titre du solde débiteur du compte, avait assigné en paiement la société B., c’est-à-dire la caution.

5. La cour d’appel de Grenoble avait cependant, par une décision du 19 janvier 20234, rejeté la demande de paiement de la banque, au motif que la convention de compte courant n’était pas résiliée et que le solde du compte courant n’était donc pas exigible. La banque X. avait alors formé un pourvoi en cassation.

6. Elle considérait, notamment, que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de celle-ci, son solde était immédiatement exigible de la caution. Dès lors, en la déboutant de son action, au motif qu’elle ne justifiait pas de la résiliation de la convention de compte courant par le liquidateur et qu’en conséquence le solde du compte courant n’était pas exigible, la cour d’appel aurait violé, par refus d’application, l’article L. 643-1 du Code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2002-172 du 14 février 2022, applicable au litige, et par fausse application l’article L. 641-11-1 du Code de commerce.

7. Observons alors la solution dégagée par la haute juridiction (I) et les effets de cette dernière pour les parties concernées (II).

I – La solution dégagée 8. L’assemblée plénière de la Cour de cassation ne se montre pas du tout sensible au moyen développé par la banque X. Elle commence par rappeler que selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa premier, introduit dans le Code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire5. Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a ainsi transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du Code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce même code. 9. Ensuite, la Cour de cassation indique que, par une autre décision en date du 13 décembre 20166, elle avait eu l’occasion de déclarer que le compte courant d’une société est clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire et qu’en conséquence le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution. Cependant, par sa décision du 11 septembre 2024, l’assemblée plénière observe que cette dernière solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure et a même suscité des critiques et des interrogations de la part de la doctrine7. 10. Elle estime alors que le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont parfaitement applicables. 11. Un revirement de jurisprudence est donc opéré en la matière. Pour la haute juridiction, la solution dégagée par l’arrêt de 2016 doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. 12. Or, un constat est fait : « Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue ». Dès lors, par ce motif, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. 13. Cette solution, conforme à la lettre de l’article L. 641-11-1, I, alinéa premier, du Code de commerce, emporte notre adhésion. Elle devrait avoir diverses conséquences pour les parties intéressées.