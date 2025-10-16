Transposition de la DCC2 : retour sur des évolutions intéressant les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

La directive n° 2023/2225/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, dite DCC2, vient d’être transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025. Or, ce dernier texte, riche en nouveautés, n’est pas limité aux prêteurs. Il prévoit aussi des règles à l’attention des intermédiaires de crédit (IOBSP, vendeur, etc.) susceptibles d’intervenir en matière d’octroi de crédit à la consommation. Cette étude revient sur les principales évolutions visant ces intermédiaires. Elle permet de constater que leurs répercussions pratiques sur l’activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) devraient rester mesurées.

Ord. n° 2025-880, 3 sept. 2025, relative au crédit à la consommation

1. Aujourd’hui, le droit régissant en France le crédit à la consommation résulte, pour une grande part, de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs1. Il est bien connu que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, c’est-à-dire la célèbre loi Lagarde2.

2. Cet encadrement juridique va cependant connaître, très prochainement, des évolutions notables. En effet, la directive n° 2023/2225/UE du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs3 a été récemment adoptée. Ce texte, plus connu sous l’acronyme DCC2, prend la forme de 50 articles qui envisagent de nombreuses modifications au droit actuellement applicable. Le champ d’application des contrats régis par le régime envisagé y est étendu de façon notable. De même, les obligations pesant sur le banquier dispensateur de crédit sont, pour certaines, modifiées et renforcées4.

3. L’idée est de prévoir ici une législation de l’Union « tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit »5, et cherchant aussi à ce que les « consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection »6. Une harmonisation complète est alors jugée nécessaire pour parvenir à de tels résultats7. L’article 42 de la directive DCC2 précise ainsi que les États membres ne seront pas autorisés à maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prévues par la directive. Des limites sont néanmoins prévues sur ce point. D’une part, des choix sont laissés à ces mêmes États pour toute une série de solutions8. D’autre part, ils demeurent libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales pour les questions non régies par la directive9.

4. Les États membres devaient alors adopter et publier, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question. Cela vient d’être fait, en droit français, par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation10.

5. Ce dernier texte, prenant la forme de 100 articles, est donc riche en enseignements. On précisera, cependant, que l’application de ses mesures n’interviendra qu’à partir du 20 novembre 202611. Cela laisse alors du temps aux professionnels concernés pour se familiariser avec les nouveautés envisagées.

6. Nous évoquerons ici les incidences de cette ordonnance pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), et notamment les courtiers en crédit. Il est vrai que la DCC2 vise à plusieurs reprises l’« intermédiaire de crédit »12.

7. Ce dernier est défini par l’article 3, § 12, de la directive comme « une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord : a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs ; b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a) ; ou c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur ».

8. Cette définition, qui fait songer à celle figurant aujourd’hui à l’article L. 311-1, 5°, du Code de la consommation13, permet de regrouper plusieurs hypothèses. Il s’agira, souvent, d’un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), dont le régime juridique est expressément envisagé par les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier. Pour mémoire, les IOBSP sont des personnes qui, « à titre habituel », exercent, « contre rémunération ou toute autre forme d’avantage économique », l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, laquelle consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ». Ainsi, l’intermédiaire n’accomplit pas, en personne, les opérations de banque ou de services de paiement en question ; il se contente de rapprocher les parties à ces opérations, dont l’une devra être un établissement de crédit ou une société de financement14. On rappellera que l’article R. 519-4 du Code monétaire et financierrépartit en quatre catégories distinctes les IOBSP : les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement (MEOBSP), les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs (MOBSP), et enfin les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux trois catégories précédentes (MIOBSP).

9. Mais l’intermédiaire de crédit envisagé par la définition précitée ne saurait pour autant se limiter à cette hypothèse des IOBSP intervenant en matière de crédit à la consommation. Le concours apporté à la réalisation de l’opération par l’intermédiaire de crédit peut être moins important que cela. On peut songer ici au cas des vendeurs de biens dont l’achat est financé par l’octroi d’un crédit bancaire qui ont simplement pour mission de faire le lien entre le client acheteur et la banque prêteuse, notamment en faisant remplir au premier les documents contractuels, fournis par la seconde, afin de s’engager conventionnellement avec cette dernière. Citons, par exemple, les vendeurs de voitures ou les personnes travaillant pour certaines grandes enseignes, notamment d’électroménager.

10. Étudions alors, en nous focalisant sur les IOBSP, l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 assurant la transposition des dispositions de la DCC2. Il nous semble possible de diviser notre propos en faisant une différence entre les évolutions intéressant l’exercice de l’activité des intermédiaires de crédit (I) et les évolutions intéressant le rôle de ces derniers en matière de crédit à la consommation (II).

11. À titre préalable, on indiquera que les articles 4 à 7 de l’ordonnance du 3 septembre 2025 opèrent plusieurs extensions du droit du crédit à la consommation. Dit autrement, des opérations qui n’en relèvent pas aujourd’hui seront demain soumises à ce droit protecteur.

12. D’une part, l’article L. 312-1 du Code de la consommation est modifié pour que le montant maximum du crédit à la consommation passe de 75 000 à 100 000 €. Dans le même temps, le minimum de 200 € est supprimé.

13. D’autre part, un régime quelque peu allégé est envisagé pour les opérations de crédit « comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois et qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucun frais ou qui sont assorties d’intérêts et de frais d’un montant négligeable », mais aussi pour les opérations dont le montant total de crédit est inférieur à 200 €. En effet, dans ces cas, certaines dispositions ne pourront pas s’appliquer :

les 4°, 5° et 6° de l’article L. 312-6 (visant respectivement la durée du contrat de crédit mentionnée dans la publicité ; en cas du paiement différé, le prix au comptant et tout acompte mentionné dans la publicité ; le montant total dû et le montant des échéances mentionnés dans la publicité) ;

le IV de l’article L. 312-16 (concernant la consultation du FICP) ;

l’article L. 312-17 (relatif à l’analyse de la solvabilité en cas d’opérations conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance) ;

les articles L. 312-48 à L. 312-53 (visant certaines des dispositions applicables au crédit affecté) 15

Au-delà de ces limitations, on retiendra que, très bientôt, le mini–crédit de moins de 200 €16 ainsi que le 3 ou 4 fois sans frais (dit aussi BNPL pour Buy Now Pay Later) seront encadrés par un grand nombre de dispositions protectrices du crédit à la consommation.