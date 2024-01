Un fort taux d’endettement n’implique pas nécessairement le devoir de mise en garde

1. Il n’est pas fréquent qu’un arrêt de la Cour de cassation intéressant le droit bancaire, classé parmi les « inédits » par cette même juridiction, fasse parler de lui1. Or, tel est le cas d’une décision du 12 juillet 2023. En effet, si celle-ci n’avait, jusqu’ici, attiré l’attention que d’un seul auteur2, elle se retrouve aujourd’hui mentionnée et brièvement commentée sur différents réseaux sociaux et autres sites internet3. Il est donc utile de s’y intéresser.

2. En l’espèce, le14 décembre 2008, la banque X avait consenti à M. V. et Mme G. un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier et à rembourser plusieurs emprunts en cours.

3. Invoquant divers manquements du prêteur à ses obligations, notamment à son devoir de mise en garde, les emprunteurs l’avaient assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice. Cependant, la cour d’appel de Paris avait rejeté, par une décision du 8 décembre 2021, leurs demandes.

4. Les consorts G.4 avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils y invoquaient différents moyens portant sur l’appréciation du risque d’endettement excessif, mais aussi sur la qualification de non avertis des emprunteurs et, enfin, sur les critères utiles pour opérer une telle qualification.

5. Toutefois, la Cour de cassation rejette, par la décision étudiée, ce pourvoi. Selon elle, la cour d’appel, « qui a souverainement estimé que les emprunteurs disposaient d’un “reste à vivre” suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit et que celui-ci ne créait pas d’endettement nouveau à l’issue de la période relais, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche relative au taux d’endettement que ses constatations rendaient inopérante, et indépendamment du motif surabondant relatif au caractère averti des emprunteurs, que le prêteur n’était pas tenu à une obligation de mise en garde ».

6. Si cet arrêt a pour intérêt de préciser le contenu du risque d’endettement excessif constitutif du devoir de mise en garde (I), il n’échappe pas pour autant à toute controverse (II).

I – Les précisions intéressant le risque d’endettement excessif

7. Rappelons, brièvement, que le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédits est une construction jurisprudentielle ayant succédé au devoir de conseil à l’égard duquel la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation avaient une approche divergente. On s’accorde ainsi à voir, dans l’arrêt Jauleski de la première chambre civile du 12 juillet 20055, le fondement jurisprudentiel au devoir de mise en garde, complété le même jour par les arrêts Seydoux6 et Guégan7. On se souvient que, rapidement, la chambre commerciale de la Cour de cassation8, comme sa chambre mixte9, ont confirmé cette construction prétorienne10.

8. Concrètement, le devoir de mise en garde va imposer au prêteur un certain nombre d’obligations successives. Le professionnel du crédit devra ainsi :

• vérifier si le crédit consenti ne présente pas un risque pour l’emprunteur et plus précisément un risque d’endettement excessif. Il sera alors dans l’obligation de s’assurer des capacités financières de son client et du risque d’endettement né de l’octroi du crédit en question ;

• puis, en présence d’un tel risque, relever la qualité d’averti ou de non averti de l’emprunteur. La caractérisation de la qualité de non averti découlera le plus souvent d’un faisceau d’indices tenant notamment à l’expérience de l’intéressé en la matière, sa profession, la complexité de l’opération projetée, etc. ;

• enfin, si la qualité de non averti du client est avérée, attirer l’attention de ce dernier sur ces mêmes risques, c’est-à-dire l’alerter pour qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en pleine connaissance de cause. Ce devoir doit être accompli au moment de la souscription du prêt.

9. Le prêteur ayant manqué à ce devoir verra sa responsabilité engagée. Il devra alors indemniser le préjudice subi par l’emprunteur, en l’occurrence la perte d’une chance de ne pas contracter11.

10. De longue date, la jurisprudence nous indique que le banquier doit mettre en garde son client emprunteur du risque « d’endettement excessif » résultat du crédit en question. L’existence de ce risque est donc une condition préalable obligatoire. Pour apprécier ce risque, il convient alors de mettre en balance les charges engendrées par le crédit avec les capacités financières de l’emprunteur12. Si les charges causées par le crédit sont trop importantes à l’aune des capacités de l’intéressé, le risque en question sera logiquement retenu et le devoir s’imposera si l’emprunteur peut être qualifié de non-connaisseur (« non averti ») en la matière.

11. Mais une question se pose à propos de la caractérisation du risque d’endettement excessif. Comment déterminer cet excès ? Simplement en se fondant sur le taux d’endettement résultant de l’opération souhaitée ? Pour mémoire, il s’agit de la part du remboursement du prêt sur les revenus de l’emprunteur. Or, il est acquis de longue date qu’au-delà de 35 % le crédit devient particulièrement risqué13. Plusieurs décisions se réfèrent, aujourd’hui, à ce taux d’endettement14. Mais ne faudrait-il pas regarder également le montant du « reste à vivre », c’est-à-dire la somme restant à l’emprunteur une fois qu’il a payé toutes les charges récurrentes pesant sur lui ?15 Jusqu’ici peu d’arrêts se montrent sensibles à ce critère correctif16.

12. La décision sélectionnée attire alors l’attention sur ce point. Dans leur pourvoi, les consorts G. considéraient qu’en se bornant, pour écarter tout manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, à relever, d’une part, l’existence d’un « reste à vivre » conservé par les emprunteurs après la conclusion du prêt relais litigieux et, d’autre part, l’absence de surévaluation du bien immobilier devant être vendu pendant la première phase du prêt, sans rechercher, comme elle y était obligée, si le taux d’endettement des emprunteurs, induit par la souscription du prêt litigieux, qui s’élevait à 64,22 % pour la période postérieure à la période relais, ne justifiait pas la délivrance d’une mise en garde, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1147 du Code civil.

13. La haute juridiction répond à ce moyen en reprenant les constats de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 8 décembre 2021. D’abord, cette dernière avait relevé que le crédit consenti n’était pas excessif puisque les restes à vivre, hors charges, étaient respectivement pendant la période relais de 3 785,62 € et pendant la période d’amortissement d’une somme d’environ 3 500 € par mois et en tout état de cause supérieurs à 3 000 € y compris pendant les années où les cotisations d’assurance étaient les plus élevées. Ensuite, elle avait considéré qu’en dehors de l’acquisition de la nouvelle résidence, le prêt permettait d’en solder de précédents, qui exigeaient des remboursements mensuels cumulés de 6 012,23 €, et que, loin d’aggraver leur endettement, le prêt litigieux diminuait leurs charges, sous réserve que la vente du bien antérieur, dont l’estimation, à la date de l’emprunt n’était pas erronée ni fautive, intervienne dans le délai stipulé.

14. Dès lors, pour la Cour de cassation, la cour d’appel, qui avait ainsi souverainement estimé que les emprunteurs disposaient d’un « reste à vivre » suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit et que celui-ci ne créait pas d’endettement nouveau à l’issue de la période relais, en avait « exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche relative au taux d’endettement que ses constatations rendaient inopérante, et indépendamment du motif surabondant relatif au caractère averti des emprunteurs, que le prêteur n’était pas tenu à une obligation de mise en garde ». Le pourvoi est alors rejeté.

15. Cette solution est de nature à susciter diverses appréciations. Les réseaux sociaux en témoignent depuis quelques semaines. Elle n’échappe pas, ainsi, à la critique.