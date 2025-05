Un intervenant peu connu en matière de délivrance de crédits : l’indicateur

Quelques dispositions juridiques mentionnent, en matière de crédit, le cas de l’indicateur qui peut jouer un rôle en la matière. Qui est-il ? Quelles sont ses missions ? Peut-il voir sa responsabilité civile retenue dans certaines circonstances ? Cette contribution revient sur l’ensemble de ces interrogations.

1. Les parties intéressées par une opération de crédit sont, a priori, bien connues. D’abord, nous trouvons l’emprunteur, qui sera selon les cas une personne physique ou une personne morale. Souvent, la personne physique en question aura la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation1.

2. Le prêteur, ensuite, sera soit un établissement de crédit2, soit une société de financement3. En effet, il convient de rappeler qu’un monopole légal existe en matière de délivrance de crédits au bénéfice de ces deux catégories d’établissements. À défaut de relever de l’un de ces cas (ou des quelques dérogations légales envisagées en la matière4), le prêteur accordant des concours à titre habituel5 pourra être poursuivi pour violation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, et se voir infliger des sanctions pénales6. Des condamnations ainsi sont prononcées parfois7.

3. En outre, une autre personne est susceptible de s’interférer dans cette relation emprunteur/prêteur : il s’agit de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP). Cette hypothèse vise la personne qui exerce à titre habituel, contre une rémunération, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Il fait ainsi le lien entre un professionnel de la banque et l’un de ses futurs clients.

4. Parmi les IOBSP, notre droit distingue quatre catégories. Il en va ainsi, tout d’abord, avec les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), qui exercent en vertu d’un mandat émanant d’un client. Relèvent, notamment, de cette catégorie les courtiers en crédit. Ensuite, il convient de citer les mandataires des établissements de crédit ou de paiement, dont le statut varie en fonction de l’exclusivité de leur mandat. Le mandataire exclusif, comme son nom l’indique, est obligé de travailler de façon exclusive avec le mandant concerné (MEOBSP). A contrario, le mandataire non exclusif peut se voir délivrer plusieurs mandats d’établissements différents (MOBSP). Enfin, constituent une dernière catégorie les mandataires d’intermédiaires qui exercent, quant à eux, en vertu d’un ou plusieurs mandats émanant des professionnels des trois autres catégories précitées (MIOBSP). Ces intermédiaires font aujourd’hui l’objet d’un cadre législatif précis, figurant aux articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier.

5. Mais c’est encore un autre protagoniste qui retiendra notre attention ici : l’indicateur. La référence à ce dernier peut surprendre alors qu’il ne s’agit pas d’une catégorie de professionnels expressément envisagée par le droit. Les dispositions juridiques y faisant référence demeurent ainsi exceptionnelles8. De même, il est rare qu’il soit visé par la jurisprudence9.

I – Présentation de l’indicateur 6. Qui sont ces indicateurs ? D’une façon générale, il s’agit de personnes communiquant simplement une information utile au demandeur de crédits, ou au prêteur, afin de leur permettre de se rencontrer et, éventuellement, de conclure une convention de crédit. 7. Le cas de ces indicateurs est quelque peu précisé par l’article R. 519-2 du Code monétaire et financier. Deux cas sont envisagés au 2° de cet article. Reprenons-les successivement. 8. En premier lieu, sont des indicateurs : « les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l’article L. 511-6 à des personnes intéressées à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l’opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition » par l’un des professionnels précités. 9. Certains points sont ici à souligner. D’abord, il découle de cet article, faute de précisions contraires, que l’indicateur peut être une personne physique comme une personne morale. Ensuite, et l’on y reviendra plus loin10, l’intervention peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux. En outre, la prestation prend la forme d’une « indication » concernant une entité, le plus souvent un établissement de crédit, susceptible de fournir le crédit attendu. On ajoutera que cette information peut être accompagnée de documents publicitaires si deux conditions sont cumulativement réunies : d’une part, les documents publicitaires doivent bien se rapporter à l’opération de banque visée et, d’autre part, ils doivent avoir été mis à leur disposition par le professionnel concerné. Aucun autre document ne saurait, en revanche, être admis. Il en va logiquement ainsi de tout document conventionnel. 10. En second lieu, sont également des indicateurs : les personnes dont le rôle se limite à transmettre à l’un de ces mêmes professionnels « les coordonnées d’une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou de services de paiement ». Ainsi, dans cette hypothèse, l’intéressé ne transmet pas l’information utile au demandeur de crédit, mais au professionnel à même de proposer un concours. L’indication portera, ici, sur les coordonnées de la personne intéressée par l’opération de crédit.

II – Qualité distincte des IOBSP 11. Mais peut-on dire que l’indicateur est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)11 ? Une réponse négative s’impose. En effet, l’article R. 519-2 du Code monétaire et financier envisage un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles les intéressés ne peuvent pas être qualifiés d’IOBSP au sens de l’article L. 519-1 et ne sont pas soumis, en conséquence, aux obligations légales pesant sur ces intermédiaires. Or, cet article vise justement les indicateurs12 ; ce ne sont donc pas des IOBSP13. 12. En conséquence, les indicateurs ne sauraient se voir opposer la limite de l’article L. 519-6 du Code monétaire et financier, qui interdit à tout IOBSP apportant son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, « de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés ». Les indicateurs ont donc droit à percevoir une rémunération dès l’indication donnée. 13. À ce sujet, l’article R. 519-5, II, du même code précise que l’encadrement légal et règlementaire de la rémunération des IOBSP « ne fait pas obstacle au versement d’une commission d’apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l’article R. 519-2 ». Ce passage suscite l’interrogation. Il laisse penser que la rémunération en question (ici une commission d’apport d’affaires) n’est versée que si le contrat est finalement signé.