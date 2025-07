Une nouvelle obligation légale pour le prêteur et l’intermédiaire de crédit : la fourniture d’informations générales

La directive (UE) n° 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs a été récemment adoptée. Elle va être prochainement transposée en droit français par l’intermédiaire d’une ordonnance. Or, parmi les nouveautés envisagées en la matière, nous trouvons une obligation à la charge des établissements prêteurs, mais aussi des intermédiaires, de fournir certaines informations générales. Cette contribution revient sur cette nouvelle obligation.

1. Le droit français applicable au crédit à la consommation trouve son origine dans la loi Scrivener 1 du 10 janvier 19781 qui était nettement dérogatoire au droit commun. Cet encadrement juridique a connu une évolution notable à la suite de la transposition en droit interne des dispositions de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 20082 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, plus connue sous l’appellation loi Lagarde3.

2. Toutefois, il est apparu que cette directive n’est pas parvenue à garantir des normes élevées de protection des consommateurs et à favoriser le développement d’un marché unique du crédit. Or, parmi les principales raisons données à ce constat mitigé, est souvent mentionné l’essor de la numérisation qui a contribué à des évolutions nouvelles du marché du crédit aux consommateurs, tant du côté de l’offre que du côté de la demande. On peut ainsi citer l’apparition de nouveaux produits, mais aussi l’évolution du comportement et des préférences des consommateurs.

3. La directive (UE) n° 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 2008/48/CE a alors été adoptée4. Ce texte, plus connu sous l’acronyme « DCC2 », prend la forme de 50 articles envisageant de nombreuses évolutions. Le champ d’application des contrats régis par le nouveau régime est ainsi notablement étendu. De même, plusieurs obligations pesant sur le banquier dispensateur de crédit sont modifiées et précisées et d’autres encore sont ajoutées5.

4. L’idée est de prévoir ici une législation de l’Union « tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit »6, et cherchant aussi à ce que les « consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection »7. Une harmonisation complète est alors jugée nécessaire pour parvenir à de tels résultats8. L’article 42 de la directive DCC2 précise ainsi que les États membres ne seront pas autorisés à maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prévues par la directive. Des limites sont néanmoins prévues sur ce point. D’une part, des choix sont laissés à ces mêmes États pour toute une série de solutions9. D’autre part, ils demeurent libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales pour les questions non régies par la directive10.

5. Les États devront alors adopter et publier, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question. L’application concrète des mesures devra intervenir, pour sa part, le 20 novembre 2026 au plus tard11. Les professionnels du crédit ont encore un peu de temps pour se familiariser avec cette réforme.

6. Nous avons pu nous procurer le projet d’ordonnance de transposition. Ce dernier est donc, à l’image de la directive, à l’origine de multiples évolutions. L’une d’entre elles retiendra notre attention : il s’agit de l’obligation pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de délivrer certaines informations générales aux consommateurs. Après avoir présenté cette dernière (I), nous nous interrogerons sur ses risques pour les professionnels assujettis (II).