Zoom sur les difficultés liées aux « vieux » PEL

L’épargne réglementée occupe une place particulière dans l’épargne des Français. Avec un encours global de près de 834 milliards d’euros, elle constitue l’un des éléments principaux de la stratégie d’épargne de la quasi-totalité des ménages. Pour autant, tous les produits proposés n’échappent pas à la controverse. Ainsi, par un rapport rendu public le 5 septembre 2022, la Cour des comptes recommande de réfléchir à un moyen de diminuer la rémunération des PEL ouverts avant mars 2011, qui rapportent 3,15 % net en moyenne, taux fixe garanti à vie. Des pistes sont alors envisagées par la Cour ; observons-les.

1. Le plan épargne logement (PEL) est un compte d’épargne réglementé. Il sert à constituer une épargne (durant un délai de 15 ans au maximum) destinée à l’achat d’un bien immobilier ou au financement de travaux. L’épargne accumulée permet ainsi d’obtenir un prêt à des conditions avantageuses et, dans certains cas, une prime d’État. Les règles applicables varient suivant la date d’ouverture du plan.

2. Observons le droit actuel1. Il n’y a pas de condition pour ouvrir un PEL ; il est possible de le faire même si le client est mineur. En revanche, il est interdit de détenir plusieurs PEL en même temps. Pour ouvrir un PEL, il est simplement nécessaire de signer un contrat écrit avec l’établissement bancaire et de verser le montant minimum requis. Au minimum, le versement initial est de 225 € et le versement annuel de 540 €. Le montant maximum pouvant être versé sur le PEL est de 61 200 €. La durée minimale « de vie » de ce plan épargne logement est de quatre ans et il peut être alimenté pendant dix ans. Passé ce dernier délai, il n’est plus possible d’effectuer des versements, mais le PEL continue de produire des intérêts pendant cinq ans (d’où la durée globale de quinze ans). Le taux d’intérêt du PEL est de 1 % depuis le 1er août 2016. Ces intérêts sont capitalisables. Les intérêts ainsi perçus sont néanmoins soumis à l’impôt sur le revenu (12,8 %) et aux prélèvements sociaux (17,20 %). Les conditions du retrait et ses conséquences dépendent du moment où il est effectué. Par exemple, après quatre ans, tout retrait effectué sur un PEL entraîne la fermeture du plan. Dans un tel cas, le retrait n’entraîne pas de pénalités.

3. Notre attention sera cependant attirée ici sur les PEL les plus anciens, c’est-à-dire ceux qui ont été ouverts avant mars 2011. Ils présentent en effet des caractéristiques notables. D’une part, ils rapportent aujourd’hui, selon leur millésime, de 2,50 % à 7,50 % pour les plus anciens. Ce taux serait de 4,51 % en moyenne (soit 3,15 % net). D’autre part, et surtout, ces PEL continuent de produire des intérêts sans qu’une période maximum (dite « phase d’attente ») soit prévue (cinq ans à l’heure actuelle). Leurs titulaires peuvent donc les conserver tant qu’ils le souhaitent.

4. Ces particularités peuvent surprendre, alors que le PEL n’a pas vocation à être un pur produit d’épargne. En effet, rappelons que ce produit a d’abord été conçu pour accompagner les Français vers la propriété immobilière. Dit plus simplement, le PEL a pour but d’être débloqué : le capital accumulé est susceptible de se transformer en apport, tandis que son titulaire accède à un crédit immobilier à taux préférentiel.

5. Par conséquent, avec la baisse des taux que nous avons connue jusqu’en décembre 2021, ces vieux PEL « surrémunérés » sont devenus particulièrement attractifs, et ce d’autant plus que le prêt PEL a perdu tout intérêt par rapport aux taux du marché. Finalement, les personnes qui en détiennent un n’ont aucun avantage à le solder. En outre, tout retrait partiel étant interdit, ils sont encouragés à ne pas toucher à cette épargne.

6. Le 5 septembre dernier, la Cour des comptes à rendu public un rapport : « L’épargne réglementée (2016-2021). Observations définitives ». Celui-ci reprend alors un certain nombre de critiques à l’égard des PEL ouverts avant mars 2011 (I), tout en proposant différentes mesures de nature à mettre un terme aux difficultés observées (II).

I – Les critiques faites aux PEL antérieurs à mars 2011 7. Le succès des vieux PEL est incontestable. Selon la Banque de France, ils pèseraient aujourd’hui autour de 108 milliards d’euros. 8. Ils n’échappent pourtant pas à la critique. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, parle publiquement d’« anomalie » lorsqu’il les évoque. De même, en 2021, Olivier Garnier, le directeur général de la même Banque de France, déclare que ce vieux PEL, avec son « taux de 4,5 % quasiment garanti à vie, (…) pèse sur le financement de l’économie française et ne bénéficie qu’aux épargnants qui ont ouvert un PEL et ne s’en sont pas servis depuis »2. 9. Il est vrai qu’avec 4,51 % en moyenne, l’argent de ces PEL est une ressource très onéreuse pour les banques. Elle pèse alors sur leur capacité à accorder des prêts compétitifs. Ainsi, fin 2020, les établissements de crédit ont dû provisionner 1,3 milliard d’euros pour assurer sa rémunération. 10. Fort de ce constat, la Cour des comptes considère, dans son rapport du 5 septembre 2022, que ces anciens PEL, utilisés comme épargne à long terme, ne remplissent plus leur objectif d’intérêt général de financement du logement3. 11. Elle y observe que ces mêmes PEL ont également un coût pour l’État, dans la mesure où ils sont exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à leur treizième anniversaire. La Cour estime alors à 411 millions d’euros le coût pour les finances publiques en 2022 de ces vieux PEL, « sans que l’État ne retire aucun retour financier ni ne flèche la ressource vers des emplois d’intérêt général comme c’est le cas pour les livrets réglementés »4. 12. Dès lors, l’institution recommande de réfléchir à un dispositif de suppression des caractéristiques propre à ces produits. Plusieurs propositions sont faites en ce sens. Reprenons-les ici successivement.