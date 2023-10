Constatation de l’existence d’un bail commercial à l’issue d’un bail dérogatoire : imprescriptibilité de l’action

L’imprescriptibilité de l’action tendant à la constatation d’un bail commercial tient à l’effet de la loi. Ainsi comprise, cette solution pourrait laisser supposer que le choix de la prescription applicable perd en lisibilité. Mais ce serait à tort, car il apparaît que les faveurs de la prescription sont au profit du preneur (A). De plus, on ne peut pas parler de perte de lisibilité considérant que la solution peut également être lue au visa de loi Pinel (B).

A – Les faveurs de la prescription au profit du preneur

La prescription doit être regardée au regard de l’action qui est menée et toutes les solutions montrent à quel point le choix de la prescription applicable tend à être favorable au preneur. On sait désormais que l’action en constatation de l’existence d’un bail commercial à l’issue d’un bail dérogatoire né du maintien dans les lieux est imprescriptible. Ainsi, le preneur ne bénéficiant pas du statut protecteur des baux commerciaux n’est pas de surcroît enfermé dans un délai d’action.

Néanmoins, si l’action consiste à demander la requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial par l’effet d’une clause contractuelle, il convient d’appliquer la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce9. A priori défavorable au preneur, la jurisprudence a changé le point de départ de la prescription au bénéfice de ce dernier. Ainsi, par un arrêt de la troisième chambre civile datant également du 25 mai 2023, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’application de la prescription biennale à une demande de requalification. Mais les juges de cassation opèrent un revirement quant au point de départ10. Auparavant, il fallait prendre la conclusion du contrat initial11, sans tenir compte d’une tacite reconduction ou de renouvellements12. Il faut désormais faire partir la prescription au jour où la dernière convention a pris effet, ce qui est bien plus favorable au preneur en limitant les demandes reconventionnelles pour prescription de l’action.

La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil s’appliquera à toutes les actions qui n’ont pas pour fondement l’article L. 145-5 du Code de commerce ou qui n’ont pas pour fondement le statut des baux commerciaux. Autrement dit, les actions fondées sur la théorie générale des obligations relèveront classiquement de la prescription de droit commun. Il reviendra alors aux juges de vérifier que le demandeur ne rattache pas artificiellement sa demande au statut des baux commerciaux, pour obtenir plus facilement la prescription de l’action. Néanmoins, un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 9 mars 2023, tend à démontrer l’attention des juges sur ce point13. Ainsi, l’action en paiement d’une indemnité de rupture stipulée dans un bail commercial, en cas de résiliation anticipée, n’a pas pour fondement le statut des baux commerciaux. La prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce s’applique pour les obligations nées du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, à défaut de prescription plus courte.

L’arrêt apporte un gain de lisibilité quant à la prescription applicable, car la solution est en adéquation avec le statut des baux commerciaux réformé par la loi Pinel.