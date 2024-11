Les cours d’appel, pionnières d’une meilleure protection des petites entreprises dans la conclusion de contrats de location financière hors établissement

Dans le cadre de contrats conclus hors établissement, les cours d’appel françaises qualifient de consommateurs les petites entreprises de moins de cinq salariés dont l’activité principale n’est pas celle objet du contrat. Sous la sanction de la nullité du contrat, les règles du droit de la consommation imposent la transmission au consommateur de nombreux documents et informations. En matière de location financière, le non-respect de ces exigences consuméristes entraîne pourtant des conséquences sur l’intégralité de l’opération tripartite et présente, dès lors, un risque juridique particulier pour tous ses acteurs. Systématiser la reconnaissance de la qualité de consommateur aux petites entreprises, exerçant hors du cadre de leur activité principale, permettrait de rééquilibrer les rapports entre des acteurs économiques n’ayant pas le même poids dans la négociation commerciale et d’alléger le contentieux lié aux clauses abusives.

Depuis les évolutions jurisprudentielles et législatives récentes du crédit-bail mobilier, les opérations tripartites ne cessent d’animer la doctrine. La location financière ne déroge pas à ces évolutions, telles qu’en démontrent les jurisprudences rendues récemment par les cours d’appel françaises.

Ce nouvel élan impulsé par les juridictions de second degré ne demande qu’à être accueilli par la Cour de cassation, de manière à préciser un régime trop obscur pour assurer la défense des intérêts des petites sociétés – ces dernières jouant pourtant un rôle fondamental dans l’économie locale et globale par leur dynamisme, leur nombre et leur diversité.

Avant d’étudier les points de convergence entre les notions de location financière et de consommateur ou assimilé, il est utile de s’attarder sur les définitions de ces termes.

La location financière permet aux entreprises de louer tout type de matériel ou installation utile à leurs activités, pour une durée déterminée et sans option d’achat à l’issue du contrat. L’entreprise locataire choisit le matériel et fait financer son acquisition par une société de location financière. Cette dernière acquiert directement le matériel auprès du fournisseur et en devient propriétaire. En contrepartie, elle le propose à l’entreprise par un contrat de location distinct, à durée déterminée, fixant un prix lui permettant progressivement un retour sur investissement.

Cette méthode de financement est fréquemment envisagée par de petites entreprises, comprenant notamment moins de cinq salariés, et visant bien souvent au déploiement d’une activité familiale et indépendante pour laquelle les moyens sont relativement limités.

L’article liminaire du Code de la consommation qualifie de consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »1. Il définit ensuite le non professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles »2. Enfin, il caractérise comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »3.

Ces définitions prescrites par le Code de la consommation se voulant inclusives, elles ne s’attardent pourtant pas sur la situation des personnes morales exerçant hors du champ de leur activité, mais dans un cadre utile à leur activité.

Dans cette délimitation, il n’est pas exclu qu’une petite entreprise puisse être qualifiée de consommateur. Cependant, les lacunes des textes ne permettent pas de dégager des critères définis pour parfaire l’application des dispositions consuméristes. Cette question est pourtant fondamentale pour la protection de ces acteurs économiques majeurs et nécessitant une attention particulière.

Les cours d’appel françaises ont récemment dégagé divers critères de cette protection consumériste, méconnue des petites entreprises (I), leur permettant pourtant de se désengager de contrats abusifs (II), issus d’une pratique selon laquelle ces entrepreneurs profanes ne sauraient donner un consentement libre et éclairé.