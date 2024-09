Recul des transactions de fonds de commerce en 2023

D’après l’étude Altares publiée le 13 juin 2024, avec un peu moins de 31 000 échanges les transactions de fonds de commerce reculent de 2,5 % en 2023, après une année 2022 dynamique.

Comme le souligne Thierry Millon, le directeur des études Altares « 10,6 milliards d’euros ! C’est le montant cumulé des transactions de fonds de commerce en France en 2023. Près du tiers de ce chiffre est porté par seulement une cinquantaine d’opérations atypiques, mais il est tout de même révélateur du poids du financement nécessaire pour faire aboutir les projets. Dans un contexte encore compliqué avec une conjoncture toujours tendue et un accès aux financements encore difficile, les transmissions de fonds de commerce résistent avec encore près de 31 000 reprises (-2,5 %) ».

La restauration en tête des échanges

92 % des ventes et cessions de fonds concernent des TPE. La restauration est toujours en tête des échanges, le secteur cafés, hôtels, restauration (CHR) concentrant le quart des opérations. En revanche, la boulangerie et la coiffure sont en net recul.

« Les restaurateurs sont dans le vert, au prix d’un effort sur le montant négocié tandis que la boulangerie reste mal orientée en volume et valorisation. Si cette dernière avait gagné, contrairement aux premiers, son statut d’activité essentielle pendant la crise sanitaire, la situation s’est depuis fortement tendue sous les effets cumulés de la hausse des matières premières, de l’énergie et d’une consommation des ménages en repli » (Thierry Millon).

Par ailleurs, si les transactions augmentent dans les villes moyennes, les ventes sont en recul dans les villages. Ainsi, les villes moyennes connaissent une hausse de 2,2 % des transmissions. En revanche, selon l’étude, « à peine plus d’un village sur 10 a compté au moins une transaction sur son territoire en 2023 ».

Un prix moyen des transactions en hausse

Le prix de vente 2023 dépasse les 244 000 € (+ 13,3 %) les pharmacies et les supermarchés boostant les prix.

« Le début d’année 2024 confirme l’attrait de ce mode de création, et parfois de croissance externe. Plus de 8 000 fonds de commerce ont changé de mains au cours des trois premiers mois, c’est 2 % de plus qu’il y a un an. Le prix moyen se maintient au-dessus de 240 000 € à la faveur de cessions toujours plus onéreuses de supermarchés ».