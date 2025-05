Indications de la CJUE sur la prise en compte du cautionnement dans le calcul de l’assiette du TAEG d’un crédit à la consommation

Dans un arrêt du 13 mars 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des indications sur la prise en compte d’une sûreté dans le calcul de l’assiette du taux annuel effectif global d’un crédit à la consommation. Dès lors que le contrat de cautionnement est exigé par la banque comme une condition d’octroi du prêt, son coût doit être pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global. À défaut, l’établissement de crédit s’expose à des sanctions et notamment à la déchéance du droit aux intérêts.

CJUE, 13 mars 2025, no C-337/23, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia

La détermination du coût du crédit à la consommation est décisive pour le candidat à l’emprunt afin qu’il puisse s’engager en toute connaissance de cause. Le prêteur doit donc être rigoureux dans le calcul de l’assiette du taux annuel effectif global (TAEG), ce taux caractérisant le coût total dudit crédit1. Il doit également informer précisément le client sur le coût du crédit dans la fiche d’informations précontractuelle2 et dans le contrat3.

Pour les consommateurs comme pour les professionnels, des doutes subsistent quant aux éléments devant être pris en compte dans la fixation du TAEG. Le plus souvent, la jurisprudence permet de les lever.

Dans son arrêt du 13 mars 20254, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie par une juridiction bulgare, donne des indications sur la prise en compte du contrat de cautionnement dans le calcul de l’assiette du TAEG d’un crédit à la consommation5, ainsi que sur les sanctions envisageables en cas d’erreur dans la détermination de ce taux.

En l’espèce, en vertu des contrats de crédit à la consommation conclus, les emprunteurs étaient tenus de fournir une sûreté, et en particulier un cautionnement auprès d’une entreprise spécialisée dans ce domaine, et a fortiori filiale du prêteur, pour obtenir le prêt ou un déblocage plus rapide des fonds. Concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, les emprunteurs ont conclu des contrats de cautionnement prévoyant une rémunération, au profit des sociétés de cautionnement, correspondant à une somme s’additionnant aux échéances de prêt. Le coût de ce cautionnement, représentant plus de 75 % de la somme totale à rembourser au titre des contrats de crédit, n’a pas été inclus dans le calcul du TAEG. Les emprunteurs n’ayant pas honoré leurs engagements de remboursement des échéances, les sommes ont été réglées par les cautions.

Le tribunal de Sofia en Bulgarie décide de saisir la juridiction européenne en lui formulant dix questions préjudicielles, avec une interrogation d’ordre général sur la nécessité de prendre en compte le coût d’un contrat de cautionnement professionnel dans le calcul de l’assiette du TAEG d’un prêt à la consommation.

La réponse de la CJUE présente l’intérêt de rappeler le cadre fixé par la directive portant sur les crédits à la consommation, en particulier s’agissant du coût du crédit : le calcul de l’assiette du TAEG doit prendre en compte, rigoureusement, les éléments imposés par l’établissement de crédit (I), à défaut de quoi ce dernier s’expose à des sanctions civiles voire pénales (II).

I – Le calcul de l’assiette du TAEG La CJUE se fonde sur la directive du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation pour rappeler le cadre juridique en la matière6. Conformément à ce texte européen, la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » englobe « tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire »7. Il s’ensuit, selon la juridiction européenne, que les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit sont compris dans ces coûts dès lors que leur conclusion est « obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et des conditions commerciales ». Par ailleurs, dans la lignée de la jurisprudence antérieure, elle souligne la nécessité de retenir une « définition large » de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » afin que soient pris en compte « tous les coûts que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur ». Sur ce point, elle reprend une solution du 21 mars 2024 apportant, déjà, des précisions sur le calcul du TAEG8. La CJUE précisait alors que relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », et donc de celle de « TAEG », les coûts relatifs à des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, lesquels accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de la demande de crédit et la mise à disposition des fonds empruntés, ainsi que la faculté de report du remboursement des mensualités ou de réduction du montant9. Dans l’arrêt du 13 mars 2025, la juridiction luxembourgeoise reprend cette logique résultant de la directive pour rappeler que, « d’une part, le prêteur doit être présumé connaître les coûts des services accessoires, qu’il propose lui-même ou au nom d’un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur et, d’autre part, que, même si le montant des coûts de ces services accessoires ne peut être déterminé à l’avance, les consommateurs devraient recevoir au stade précontractuel une information adéquate sur l’existence de tels coûts »10. Ainsi, elle retient que le contrat de cautionnement, imposé par le contrat de crédit à la consommation, constitue un service lié au contrat de crédit et que, dans la mesure où l’emprunteur est contraint de le contracter pour obtenir le prêt, les coûts relatifs à cette sûreté intègrent le « coût total du crédit pour le consommateur » et nécessitent d’être pris en compte pour calculer le TAEG. La solution de la CJUE est reprise, pour l’essentiel, en droit français. En effet, l’article L. 314-1 du Code de la consommation prévoit que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, « sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées », tandis que la Cour de cassation considère que les frais relatifs à un élément constituant une « condition d’octroi du prêt » doivent être pris en compte dans le calcul du TAEG11. Relevons néanmoins que les frais notariés ne sont pas exclus automatiquement en droit interne alors qu’ils le sont par la CJUE. Par exemple, la Cour de cassation a retenu que l’établissement bancaire doit prouver que les frais de l’acte notarié ne sont pas déterminables à la date d’établissement de l’action pour exclure leur intégration dans le calcul du TAEG12. Un alignement du droit interne sur le droit européen pourrait simplifier ce point.