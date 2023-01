Le démarchage téléphonique des consommateurs bientôt interdit le week-end et à certaines heures de la semaine

D. n° 2022-1313, 13 oct. 2022, relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée, NOR : ECOC2223581D

Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée, insère, après l’article R. 223-8 du Code de la consommation, un nouvel article D. 223-91. Le nouveau dispositif pose ainsi le principe de la réglementation du démarchage téléphonique, en précisant le cadre de son domaine d’application (I), de l’interdiction du démarchage (II) et de son autorisation (III) et des limitations à la fréquence du démarchage (IV). Le non-respect du nouveau dispositif est sanctionné (V). L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation est reportée à 2023 (VI).

III – Le démarchage autorisé

L’article D. 223-9 du Code de la consommation précise les jours (A) et les plages horaires (B) durant lesquels le démarchage est autorisé. Toutefois, en dehors de ces heures et plages horaires, le démarchage peut être autorisé par le consommateur (C).

A – Les jours autorisés Désormais, le démarchage téléphonique des consommateurs est seulement autorisé du lundi au vendredi.

B – Les heures autorisées Dorénavant, le démarchage téléphonique des consommateurs est seulement permis, les jours autorisés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.