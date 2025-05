Plaidoyer pour la reconnaissance de « contributions extérieures » et une véritable protection des victimes, à propos de la question préjudicielle sur la directive Responsabilité des produits défectueux

16. Les utilisateurs de dispositifs médicaux doivent faire face à une jurisprudence restrictive de leurs droits (A). Partant, l’interprétation de la CJUE de 2002 doit être remise en cause afin de respecter les valeurs de l’UE et de réaliser les objectifs de l’Union (B).

Toutefois selon nous, ce qui leur est reproché, comme c’est le cas dans l’affaire ayant fait l’objet du renvoi vers la CJUE, c’est bien le comportement de l’industriel, indépendant de tout défaut du produit, qui prend en otage la santé de plusieurs centaines de milliers de patients sous traitement en dissimulant l’information et en maintenant ses omissions bien au–delà de la période de changement de spécialités. Ce comportement prouve que les industriels font prévaloir leurs intérêts personnels et leur esprit de lucre sur le respect de la dignité des malades et sur les nécessaires impératifs liés à la protection de la santé publique.

Tel est le cas notamment de la faute, à condition qu’elle soit distincte du défaut de sécurité du produit en cause. L’absence de mesures correctives d’un industriel, tout comme le défaut d’information, ne trouve pas sa cause dans le caractère défectueux des dispositifs médicaux.

21. Or, l’objectif est « d’assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d’éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs ».

20. Toutefois, la CJUE a interprété différemment la portée de l’article 13 de la directive. Saisie d’une question préjudicielle d’interprétation de ce texte, la Cour a décidé que « la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci ».

19. La doctrine française tirait toutes les conséquences de ce texte en affirmant 8 : « On en déduisait que, en vertu de son option, – dans le cas où des relations contractuelles ont été établies, la victime pouvait, comme par le passé, agir en garantie des vices cachés, si le défaut de sécurité du produit résultait d’un vice de la chose et à condition d’être encore dans le délai de deux ans imparti par l’ article 1648 du Code civil . Elle pouvait également agir en responsabilité contractuelle contre le vendeur ou le fabricant pour manquement à l’obligation de sécurité ou manquement à l’obligation de renseignement. – En l’absence de relations contractuelles, la victime pouvait assigner le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ou de la responsabilité du fait des choses en invoquant la distinction entre garde de la structure et garde du comportement ».

B – Une interprétation remise en cause par les évolutions structurelles de l’UE

30. La directive a été prise dans le cadre de la CEE et, dans ce cadre étroit car économique, on peut comprendre la considération de la Cour de justice selon laquelle l’objectif est « d’assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d’éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs ».

Cependant, le traité de Lisbonne a modifié la nature de la CEE pour affirmer l’Union (politique) européenne. Ce changement de nature de l’entité supranationale emporte des conséquences importantes pour l’application de la directive.

31. De première part, cela résulte d’abord clairement du préambule du traité affirmant que : « Résolus à franchir une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes ; s’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit ; (…) confirmant leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ; (…) désireux de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées ».

32. On peut d’ores et déjà constater que les principes politiques (libertés, État de droit, droits sociaux, solidarité, démocratie, etc.) l’emportent sur les objectifs économiques à réaliser (renforcer l’économie et la convergence, établir une union économique monétaire, etc.).

33. De deuxième part, l’article 1er du traité énonce que : « Par le présent traité, les hautes parties contractantes instituent entre elles une Union européenne, ci-après dénommée “Union”, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens. (…) L’Union se substitue et succède à la Communauté européenne ».

34. De troisième part, l’article 2 du traité précise les « valeurs » ontologiques de l’Union : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ».

35. De quatrième part, l’article 3 fixe les objectifs de l’UE : « 1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien–être de ses peuples. 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (…) 3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres ».

On constatera que les objectifs relatifs au « marché intérieur » n’arrivent qu’en troisième position après le « bien-être » des peuples et la création d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ».

36. De cinquième part, l’article 6, alinéa 1er, du traité de Lisbonne affirme : « Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ».

37. Dans le même esprit, l’article 6, alinéa 2, prévoit que « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».

38. Enfin, l’article 6, alinéa 3, dispose : « Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux ».

39. Or, la Charte des droits fondamentaux de l’UE tend à améliorer la protection des droits fondamentaux en plaçant la personne au cœur des préoccupations et notamment en matière de santé où l’article 35 vient préciser que : « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ».

40. Il est à présent acquis que les valeurs de l’UE l’emportent sur les objectifs de l’UE16.

41. Dès lors, on peut considérer que l’interprétation de la CJUE de 2002 qui faisait prévaloir les objectifs économiques de la CEE est aujourd’hui non seulement dépassée ou obsolète, mais aussi contraire au droit de l’Union et à la hiérarchie des normes instaurée par le traité qui donne la primauté aux valeurs de l’Union – et notamment la dignité humaine, la protection de la santé ou le droit d’accès à la justice.

42. Cela emporte une conséquence importante en matière de responsabilité des produits défectueux. L’interprétation restrictive de la CJUE ne saurait plus prévaloir. En effet, même l’objectif d’assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques n’apparaît plus dans l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’UE.

43. Ainsi, notamment en matière de santé, la défense des intérêts des malades ne saurait succomber devant la défense des intérêts des acteurs économiques. Dès lors, contrairement à l’affirmation de la CJUE, la directive de 1985 a perdu son caractère hégémonique et le choix offert à la victime d’un dommage du régime de responsabilité (contractuelle, extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité) doit retrouver pleinement sa vigueur.

44. La nouvelle directive n° 2024/2853 du Parlement et du Conseil européen relative à la responsabilité du fait des produits défectueux vise à assurer une protection accrue des consommateurs. Partant, il serait contraire aux valeurs de l’Union que la directive de 1985, qui continuera de s’appliquer aux produits mis sur le marché avant le 9 décembre 2026, offre une protection amoindrie.

45. Afin d’assurer l’égalité de tous les citoyens, l’article 13 de la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 doit donc être interprété pour tendre au but affiché de la nouvelle directive.