Produits cosmétiques et fausses allégations

Au vu des chiffres donnés par la DGCCRF, l’on constate malheureusement que les actuels outils juridiques proposés ne permettent pas d’endiguer ce phénomène des fausses allégations. De plus, il est facile de constater que de nombreux produits cosmétiques en vente dans le commerce contiennent encore des mentions illicites et que de nombreuses marques, y compris notoires, continuent de valoriser leurs produits grâce à ces mentions.

Face à ces pratiques, principalement destinées à appâter le consommateur tout en dénigrant les concurrents, il convient de s’interroger sur la possibilité d’actionner d’autres leviers de manière à contraindre les marques à être plus respectueuses des règles en vigueur.

À ce titre, nous évoquerons la possibilité d’une action en dénigrement (A) et la protection par l’information (B).

A – L’éventuelle action en dénigrement

Le dénigrement consiste le plus souvent à jeter le discrédit sur une personne, un produit ou un service en diffusant des critiques et propos malveillants à son endroit de manière à bénéficier d’un avantage concurrentiel20. Cette forme de dénigrement est dite directe et repose sur l’identification du concurrent visé.

Toutefois, le dénigrement peut également être indirect ou commis par omission. Tel est notamment le cas lorsqu’une entreprise prétend être la seule sur le marché à posséder telle ou telle qualité21.

Si le dénigrement direct est à exclure dans le cas des allégations sur les produits cosmétiques, celles-ci ne dénigrant pas directement par des propos malveillants les concurrents, l’on peut cependant s’interroger sur le cas des dénigrements indirects.

Lorsqu’une marque affirme que son produit est « non testé sur les animaux » ou conçu avec une formulation « clean », elle sous-entend que celui de son concurrent, qui ne porte pas de telles mentions, est moins bien que le sien. Dès lors, le fait d’apposer ces allégations, qui plus est lorsqu’elles sont purement illicites comme vu précédemment, ne pourrait-il pas constituer une forme de dénigrement indirect ?

La réponse à cette question est complexe.

En effet, l’on pourrait, d’une part, soutenir que ces suggestions sont bel et bien destinées à dénigrer le concurrent. En pratique, ces allégations servent plus souvent à entretenir la confusion et sont majoritairement utilisées à des fins commerciales. L’information du consommateur passe au second plan, notamment lorsque les mentions sont purement inutiles comme dans le cas des substances et procédés déjà interdits. L’usage de ces allégations est à ce titre entièrement dévoyé de sa fonction première, à savoir informer le consommateur, au profit d’un usage purement marketing. En ce sens, l’on pourrait donc justifier que de telles pratiques soient condamnées au titre d’une forme de dénigrement indirect car leur but n’est plus d’informer, mais bien d’être commercialement favorisé en utilisant des procédés déloyaux.

Pour autant, de tels comportements peuvent-ils réellement être qualifiés d’actes de dénigrement ?

Jusqu’alors, les exemples fournis par la jurisprudence se fondent sur des cas de mise en avant d’une exclusivité. Ce qui est condamné est le fait de dire que la marque est « la seule » à proposer un produit de telle nature, avec tels procédés ou ingrédients. Or les marques évitent bien évidemment de dire ouvertement qu’elles sont « les seules » à proposer ce type de produit sur le marché. Les allégations sont bien plus subtiles et laissent seulement présupposer que le produit proposé est meilleur que celui du concurrent car plus éthique, avec une composition plus saine et des procédés de fabrication plus respectueux.

Dans ce cas, il est délicat de caractériser de véritables actes déloyaux.

De plus, la Cour de cassation a jugé en 2003 que le seul fait de s’attribuer des qualités ne signifie pas que les entreprises concurrentes en sont dénuées. En l’occurrence, ce comportement ne constitue pas un dénigrement indirect22.

Toute la difficulté repose sur l’usage des sous-entendus et des suggestions. Dans le cas de ces allégations, aucune critique n’est explicitée, mais le simple fait d’exploiter l’intérêt du consommateur pour certaines valeurs éthiques favorise, de fait, le dénigrement de concurrents.

À ce titre, la cour d’appel de Versailles a pu condamner une société qui avait exploité l’intérêt pour le consommateur pour l’écologie en associant une lessive sans phosphates à une amélioration ou une protection de l’environnement23. Ce comportement a été considéré comme étant déloyal.

Néanmoins, ce type de décision reste rare et ne permet pas d’affirmer que de telles pratiques puissent constituer des actes de dénigrement indirects.

La solution résiderait peut-être dans le fait de distinguer suivant que l’allégation invoquée est une allégation purement illicite ou non. À l’inverse des allégations a priori licites, l’usage d’allégations illicites pour attirer l’attention du consommateur au détriment des concurrents pourrait effectivement être qualifié de comportement déloyal, dans la mesure où leur usage est prohibé.

En utilisant des mentions illicites, les marques pourraient donc se voir reprocher un comportement déloyal tendant à dénigrer indirectement des produits concurrents ne portant pas ce type d’allégations.

Le succès d’une telle action reste cependant hypothétique. En revanche, l’information du consommateur se trouve être, quant à elle, une solution porteuse.