Un nouveau communiqué pour redynamiser les programmes de clémence devant l’Autorité de la concurrence ?

A – L’accès simplifié aux programmes de clémence

Le dispositif dédié à la clémence se veut accessible sur le plan pratique comme au fond.

Sur le plan pratique tout d’abord, il s’inspire du dispositif « lanceur d’alerte » récemment mis en place. Par le passé, les candidats à la clémence devaient adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception, ou contacter par téléphone le conseiller clémence. Désormais, un nouveau canal est ouvert directement sur le site internet de l’Autorité, via un formulaire spécifique sécurisé8. En juin 2021, l’Autorité s’est dotée d’une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques9. Destinée à un usage généralisé, la plateforme Hermès facilite les échanges tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des procédures. Les entreprises peuvent y déposer la déclaration de clémence et les pièces au soutien de leur demande.

Surtout, les conditions d’éligibilité aux différentes exonérations sont explicitées au regard des règles issues de la loi DDADUE du 3 décembre 2020, de l’ordonnance du 26 mai 2021 et du décret du 10 mai 2021. L’on se souvient que le décret avait abandonné la terminologie du précédent communiqué, lequel distinguait les demandes de type I A et de type I B, et légèrement modifié les conditions de fond. Cette dernière réapparaît dans la dernière version du communiqué. L’exonération totale des sanctions pécuniaires relève des cas de type 1 ; l’exonération partielle des cas de type 2. L’immunité est disponible – sous réserve de respecter les conditions requises par la coopération – à qui apporte des éléments propres à permettre à l’Autorité de procéder à des opérations de visites et saisies (cas de type 1 A) ou d’établir l’existence de l’entente (cas de type 1 B). Ce second cas vise l’hypothèse dans laquelle ni l’Autorité, ni la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne disposent d’éléments d’information suffisants à établir l’infraction. Les demandes suivantes sont, quant à elles, éligibles à une exonération partielle de type 2. Encore faut-il qu’aucun autre candidat n’ait réuni les conditions pour bénéficier de l’exonération totale de type 1 A. Cette seconde voie est donc envisagée à titre subsidiaire. Pour le reste, le communiqué reprend pour ainsi dire les conditions d’éligibilité à l’exonération totale de type 1 B et à l’exonération partielle. Les choses vont, en revanche, un peu différemment s’agissant des programmes de type 1 A. Conformément au décret, leur accès se durcit par l’ajout d’une condition supplémentaire tenant à l’absence d’opérations de visite et saisie diligentée par l’Autorité ou la DGCCRF ou de perquisitions pénales en lien avec la pratique concernée10 ou l’absence d’informations à leur disposition suffisante pour recourir à de telles mesures.

Les différents types de programmes continuent d’être soumis à des conditions d’exonération communes. Elles sont désormais bien connues et reprises pour ainsi dire à l’identique dans la nouvelle version du communiqué « clémence »11. À ce titre, les candidats doivent en principe cesser immédiatement de participer à l’entente ou au plus tard après avoir déposé leur demande. Pour éviter d’éveiller d’éventuels soupçons et optimiser l’efficacité de l’enquête, l’Autorité peut inviter le demandeur à poursuivre sa participation à la pratique litigieuse. Le rapporteur général doit alors formaliser cette demande par procès-verbal. L’exigence d’une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de la demande et tout au long de la procédure est rappelée. Tout comme l’interdiction de détruire ou falsifier des éléments de preuve de la pratique, et de divulguer sa volonté de solliciter la clémence ou le contenu de la demande. Enfin, l’exonération totale ne saurait théoriquement être disponible pour qui a contraint d’autres opérateurs à participer à l’infraction ou à s’y maintenir12. L’exclusion est classique.

Sans surprise, l’Autorité maintient le système de marqueur permettant au demandeur d’obtenir un délai afin de réunir l’ensemble des éléments nécessaires à l’efficacité de sa demande, et de conserver son rang d’arrivée13. Le délai en principe octroyé est d’un mois. Une prolongation peut cependant être envisagée au cas par cas. Dans le délai imparti ou concomitamment à la demande de clémence, le candidat doit transmettre à l’Autorité une déclaration de clémence comportant une description précise de l’infraction et l’ensemble des éléments d’information qu’elle juge pertinents au soutien de cette déclaration. Le principe de liberté de la preuve s’appliquant – dans le prolongement de la jurisprudence européenne14 – au contentieux devant l’Autorité, ces éléments peuvent notamment comporter des fichiers électroniques, des pièces, enregistrements dissimulés ou non, et autres déclarations des membres de l’entreprise.