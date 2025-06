Apports de la loi DDADUE 5 sur la réglementation des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique

A – Contexte

Les systèmes de paiement sont des infrastructures de marché qui « assurent le traitement des ordres de paiement du secteur économique et financier en centralisant et en rationnalisant les flux échangés, et en permettant d’optimiser leur règlement. Il s’agit du moyen le plus efficace d’effectuer des paiements lorsque les flux sont échangés entre de multiples contreparties »2. Ils jouent un rôle important en matière de politique monétaire (impact sur la circulation de la liquidité et les taux d’intérêt) et de stabilité financière (les systèmes de paiement peuvent contribuer à la propagation d’une crise)3.

Parmi ces systèmes de paiement, T2 revêt une importance toute particulière. Ce système est opéré par l’Eurosystème. Il permet aux banques centrales et aux banques commerciales de régler des opérations de paiement en monnaie de banque centrale et assure le règlement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Tous les six jours, T2 traite une valeur proche de l’ensemble du PIB de la zone euro4. En 2018, TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) a été lancé. Il s’agit d’une composante de T2 dédiée aux virements instantanés.

Avant l’adoption du règlement (UE) n° 2024/886 sur les virements instantanés en euros5 (règlement IP), les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ne pouvaient pas participer aux systèmes de paiement notifiés6. Selon le législateur européen, « l’incapacité à participer à ces systèmes de paiement (…) peut empêcher les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de fournir des virements instantanés en euros de manière efficace et concurrentielle »7. Par ailleurs, il estime que ces établissements peuvent potentiellement faciliter l’utilisation des virements instantanés en euros et qu’il est important de « rétablir dès que possible des conditions de concurrence équitables entre les banques et ces établissements »8. C’est pourquoi le législateur européen a décidé de permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de participer directement aux systèmes de paiement notifiés (ce qui inclut les composantes nationales de T2/TIPS). Cette évolution a nécessité une adaptation du Code monétaire et financier afin de transposer la réglementation européenne9.