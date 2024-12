Coup d’envoi pour les dépôts de demande d’agrément de CASP en France

Le 30 décembre 2024, le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs entrera pleinement en application. Afin d’accompagner les acteurs de l’écosystème vers une transition aux exigences de ce règlement, l’Autorité des marchés financiers a publié le 2 août 2024 un communiqué et un dossier délivrant des messages-clés à l’attention de ces acteurs. Cet article synthétise les messages portant sur l’agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs, la période transitoire, le passeport européen et la procédure simplifiée qui devrait être mise en place en France.

Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs1 (dit MiCAR, Markets in crypto–assets regulation) a offert au secteur des crypto-actifs une réglementation harmonisée au niveau européen. Cette réglementation oblige les entités qui souhaitent fournir des services sur crypto-actifs2 à obtenir au préalable un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs (CASP désignant Crypto–asset service provider).

Le MiCAR entre pleinement en vigueur en fin d’année 2024 (30 décembre 2024), il remplacera les régimes nationaux existants3. En France, quatre régimes existent : les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui bénéficient d’un agrément, d’un enregistrement « renforcé », d’un enregistrement « simple »4 ou qui fournissent le service mentionné au 5° de l’article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier5.

Afin d’accompagner la transition des acteurs de l’écosystème vers le MiCAR, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont organisé un webinaire6, et un communiqué ainsi qu’un dossier ont été publiés le 2 août 20247.

Le communiqué porte plusieurs messages : (i) le dépôt, auprès de l’AMF, des demandes d’agrément en qualité de CASP est possible depuis le 1er juillet 2024, (ii) la période transitoire permet aux PSAN de poursuivre leur activité jusqu’au 30 juin 2026, sans agrément de CASP, (iii) les établissements fournissant leurs services au titre de la période transitoire ne peuvent pas se prévaloir du passeport européen pour fournir leurs services dans d’autres États membres de l’Union européenne8 et (iv) l’agrément de CASP nécessite un travail de préparation incontournable, dans la mesure où « les exigences fixées par les législateurs européens pour l’obtention de l’agrément MiCAR sont plus importantes que celles prévues par la législation française pour l’enregistrement PSAN dit « renforcé » et plus encore pour l’enregistrement PSAN dit « simple ».

L’AMF souligne que l’objectif de la période transitoire est de permettre aux PSAN de se préparer aux exigences du MiCAR et précise qu’elle « ne pourra plus octroyer d’extension de services sur actifs numériques après le 1er janvier : un PSAN souhaitant fournir des services complémentaires devra solliciter un agrément en tant que [CASP] » et qu’il est possible de « basculer sa demande PACTE (en instruction ou à venir) en une pré-instruction de dossier [CASP] dès aujourd’hui (procédure d’agrément ou procédure de notification sous MiCAR) »9.

En parallèle, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA, European securities and markets authority) a publié un rapport final le 25 mars 2024 contenant des normes techniques réglementaires (RTS, regulatory technical standards) et des normes techniques d’implémentation (ITS, implementation technical standards) portant sur l’autorisation des CASP. Le RTS liste les informations à fournir dans le cadre d’une demande d’agrément de CASP, à savoir :

• des informations générales sur le CASP et le business plan ;

• compétence et honorabilité des membres de l’organe de direction et des actionnaires ;

• sur l’organisation du CASP : conflits d’intérêts, gouvernance et contrôle interne, traitement des réclamations, continuité de l’activité, sécurité informatique, etc. ;

• sur les exigences prudentielles ;

• sur ses obligations de vigilance : détection et prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et des abus de marché ;

• sur les activités exercées par le CASP : conservation des avoirs, règles de fonctionnement des plateformes, etc10.

Le formulaire de demande d’agrément est contenu dans l’ITS.

Ces textes de niveau 211 seront soumis à la Commission européenne pour approbation et adoption. Ce faisant, ils intégreront l’ordonnancement juridique applicable aux CASP.