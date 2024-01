Crowdfunding : aperçu de la réglementation, période transitoire et supervision des prestataires de services de financement participatif (PSFP)

Le règlement (UE) n° 2020/1503 a offert un cadre européen harmonisé au secteur du financement participatif, imposant un agrément préalablement à la fourniture de services de financement participatif. Ce règlement est applicable depuis le 10 novembre 2021 et pourvu d’une période transitoire pour les entités qui fournissaient des services de financement participatif avant l’entrée en application du règlement susmentionné, conformément aux dispositions de leur droit national. Cette période transitoire s’est terminée le 10 novembre 2023. Le présent article vise à rappeler le cadre réglementaire, dresser un état des lieux des agréments délivrés par l’Autorité des marchés financiers, autorité compétente en France, et aborder la supervision des prestataires de services de financement participatif.

1. Cadre réglementaire. Le règlement (UE) n° 2020/1503 a offert un cadre européen harmonisé au secteur du financement participatif. Ce règlement a imposé aux entités souhaitant fournir des services de financement participatif1 d’obtenir un agrément de prestataire de services de financement participatif (PSFP) préalablement au déploiement de leurs services2. Ce cadre européen, applicable à compter du 10 novembre 2021, permet en corollaire aux PSFP agréés de bénéficier du passeport européen et ainsi fournir leurs services au niveau européen. En parallèle, le cadre réglementaire français a été amendé afin de l’adapter aux exigences du règlement (UE) n° 2020/1503, entraînant la suppression du statut de conseiller en investissement participatif, la modification du statut d’intermédiaire en financement participatif et l’introduction du statut de PSFP. L’article L. 547-1 du Code monétaire et financier reprend dorénavant l’exigence de se faire agréer avant de fournir des services de financement participatif.

I – Généralités

2. Autorité compétente en France pour l’agrément des PSFP. Les candidats au statut de PSFP doivent déposer leur demande d’agrément3 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui instruira leur demande, en collaboration avec les services de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en cas de facilitation d’octroi de prêts. L’agrément est prononcé soit par le collège de l’AMF, soit par le président de l’AMF. Ce dernier bénéficie d’une délégation4 en ce qui concerne :

• les décisions favorables concernant les entités qui, au 10 novembre 2021, étaient, selon le cas, immatriculées sur le registre tenu par l’ORIAS en qualité de conseillers en investissements participatifs ou d’intermédiaires en financement participatif ou agréés en qualité de prestataires de services d’investissement pour la fourniture du service mentionné au 5 de l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet, dans les conditions prévues à l’article L. 533-22-3 du code susmentionné dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 ; et

• les décisions favorables d’extension de l’agrément des PSFP.

3. Registre public des PSFP agréés. Une fois l’agrément prononcé par l’AMF, les PSFP sont inscrits sur un registre tenu par l’AMF5 et un registre tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers6 (ESMA – European Securities and Markets Authority).

4. Risque pénal lié à l’exercice illégal. La fourniture de services de financement participatif sans agrément peut être caractérisée d’exercice illégal en vertu de l’article L. 573-12 du Code monétaire et financier, qui prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende7, et des peines complémentaires détaillées à l’article L. 573-13 et L. 573-17 du code susmentionné. L’AMF rappelle à cet égard « qu’à compter du 10 novembre 2023, les anciens régimes de CIP et d’IFP prendront fin pour ces plateformes existantes et un agrément de PSFP sera dès lors requis pour poursuivre leur activité. À défaut, ces acteurs seront contraints de mettre fin à toute activité, sous peine d’être en situation d’exercice illégal d’une activité réglementée passible de sanctions pénales »8. En pratique, ils pourront gérer les flux liés aux campagnes finalisées mais ne pourront plus lancer de nouvelles campagnes de financement participatif.

5. Fourniture de services de paiements – agrément et enregistrement. L’activité d’un PSFP consiste à mettre en relation des investisseurs et des porteurs de projet via un site internet. « En qualité de PSFP, il n’est pas habilité à faire de l’encaissement pour compte des porteurs de projets ou celui des prêteurs / investisseurs (notamment dans le cadre des flux de remboursement) »9. Pour ce faire, le PSFP doit être agréé en tant que prestataire de services de paiement (PSP) ou en tant qu’agent de PSP10. En pratique, il est courant qu’un PSFP s’appuie sur un prestataire de services de paiement qui l’enregistre en tant qu’agent auprès des services de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L’avantage du statut d’agent réside dans la rapidité de la procédure et les exigences à mettre en œuvre par le PSFP par rapport à un agrément en tant que prestataire de services de paiement11. Une fois le PSFP enregistré comme agent par l’ACPR, ce dernier figurera au registre des agents financiers (REGAFI12).

6. Fourniture de services de paiements – Modèle d’affaires sans enregistrement du PSFP. Certains PSP peuvent proposer aux PSFP une offre en marque blanche. Selon les autorités, « si le PSFP ne collecte pas, via son site, les ordres de paiement et le consentement des utilisateurs, mais qu’ils sont collectés par son partenaire, le PSFP ne fournit pas de services de paiement. Le partenaire devra être un PSP ou un agent de PSP. En pratique, le site internet du PSFP (marque blanche) peut avoir un URL personnalisable. S’il apparaît que (i) l’information est claire aux yeux de l’utilisateur (contrats, site internet, etc.) et (ii) que le PSFP n’intervient en aucune façon dans la collecte des ordres de paiement et le consentement de l’utilisateur, les services de l’ACPR pourront considérer que le PSFP ne participe pas à la fourniture de services de paiement (analyse au cas par cas) »13.