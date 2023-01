Financement participatif au sein de l’UE : zoom sur la nouvelle obligation d’agrément préalable

Le règlement (UE) n° 2020/1503 a introduit un cadre européen pour le financement participatif. Selon le 1 de l’article 3 du règlement précité, « les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales qui sont établies dans l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif (PSFP) ».

En France, l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 20211 et le décret n° 2022-110 du 1er février 20222, ont adapté la réglementation française aux dispositions européennes. Ces textes « suppriment le régime français des conseillers en investissements participatifs (…) et des (PSI crowdfunding) ».

Le régime des intermédiaires en financement participatif (IFP) est également impacté puisqu’il se limite dorénavant aux activités portant sur des prêts à titre gratuit, aux dons3 et aux « crédits onéreux qui portent sur les projets non-commerciaux »4.

Notons qu’un régime transitoire a été mis en place par le règlement européen, destiné à permettre aux prestataires qui fournissaient des services de financement participatif en vertu d’un droit national de continuer à prester leurs services. Le terme de cette période transitoire, initialement prévu pour le 10 novembre 2022, a été reporté par la Commission européenne.

I – Le régime d’agrément mis en place par le règlement (UE) n° 2020/1503

Les personnes morales qui fournissent des services de financement participatif sont tenues de se faire agréer en tant que PSFP.

Le service de financement participatif est défini comme « la mise en relation des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d’entrepreneurs, faisant appel à une plate-forme de financement participatif et consistant en l’une quelconque des activités suivantes :

la facilitation de l’octroi de prêts5 ;

le placement sans engagement ferme, visé à l’annexe I, section A, point 7, de la directive n° 2014/65/UE, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif émis par des porteurs de projets ou par une entité ad hoc, ainsi que la réception et la transmission d’ordres de clients, telles qu’elles sont visées à l’annexe I, point 1, de ladite section portant sur ces valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif »6.

L’agrément en qualité de PSFP implique le respect de certaines exigences relatives notamment à la compétence et l’honorabilité des personnes chargées de la gestion du PSFP, à l’honorabilité des actionnaires significatifs (détenant plus de 20 % du capital social ou des droits de vote), la mise en place de procédures de contrôle interne ou le respect d’exigences prudentielles7.

Précisons que les PSFP ne sont pas soumis à la réglementation appliquée à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Notons toutefois que le règlement précise que « la Commission devrait évaluer s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à l’obligation de respecter le droit national mettant en œuvre la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d’ajouter ces prestataires de services de financement à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive »8. En application de l’article 47 du règlement (UE) n° 2020/1503, la Commission devra présenter, avant le 10 novembre 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil – après consultation de l’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers) et de l’ABE (Autorité bancaire européenne) – sur l’application du règlement (UE) n° 2020/1503. Ce rapport devra notamment évaluer « s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec le droit national mettant en œuvre la directive (UE) n° 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et d’ajouter ces prestataires de services de financement participatif à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive »9.